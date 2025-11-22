user icon
Piastri komt met opvallend statement na mislukte kwalificatie

Piastri komt met opvallend statement na mislukte kwalificatie
  Gepubliceerd op 22 nov 2025 08:11
  comments 3
  Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri kon zich vandaag niet mengen in de strijd om de pole position in de natte straten van Las Vegas. De Australische McLaren-coureur heeft een goede prestatie nodig, maar dat lukte hem niet in Sin City. Piastri blijft echter strijdbaar, en hoopt op een goed resultaat in de race.

Piastri staat nog tweede in het wereldkampioenschap, maar hij verloor in de afgelopen weken veel terrein ten opzichte van zijn teamgenoot Lando Norris. Tot overmaat van ramp ziet hij ook Max Verstappen elke keer weer dichter en dichterbij komen. Piastri moet dan ook scoren in Las Vegas, en de vijfde tijd in de kwalificatie hielp hem niet.

Piastri had het zwaar in de regen, en op het beslissende moment in Q3 spinde hij van de baan. Door dit foutje kon hij zijn rondje niet afmaken, en zag hij hoe Norris er op glorieuze wijze vandoor ging met de pole position. Om het nog erger te maken, kwalificeerde Verstappen zich als tweede in Vegas. Het enige wat Piastri nog kan helpen zijn gridstraffen van anderen. Carlos Sainz en George Russell, die sneller waren, moesten zich namelijk melden bij de stewards. Russell kreeg daar geen straf, nadat zijn team Mercedes een IT-probleem had. Ook Sainz ontliep een straf.

Zat er meer in voor Piastri?

Na afloop van de kwalificatie probeerde Piastri de moed erin te houden. De Australiër sprak zich uit voor de camera's van Sky Sports: "Wat ik kan zeggen, is dat we er zeker meer uit konden halen, maar dat het niet lukte. Ik denk dat we de beschikking hebben over een goede auto. Het lijkt erop dat hij werkt in alle omstandigheden."

Is een inhaalrace mogelijk?

Piastri kreeg de auto echter niet aan de praat in de regen, en hij zal hoe dan ook een inhaalrace moeten gaan rijden. De omstandigheden voor de race zijn onduidelijk, en Piastri weet dat er iets moet gebeuren. Hij probeerde positief te blijven voor de rest van het weekend: "Ik denk dat we een sterke race kunnen rijden, en hopelijk kunnen we dan ook wat posities gaan goedmaken."

Reacties (3)

  • MVF1

    Posts: 3

    De schrijver is vergeten na alle clichés het 'opvallende statement' toe te voegen.

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 09:16
  • gridiron

    Posts: 2.959

    Het is inderdaad een opvallend statement, er staat gewoon niks

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 09:16
  • ives

    Posts: 1.275

    Helaas ook steeds dezelfde "schrijver" aan het werk. Leek een tijdje wat beter te gaan, maar dit weekend is weer een puur drama met de meeste artikels: Klap voor verstappen, Brown diep door het stof, opvallend statement Piastri, megastraf na blunder, ...

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 09:46

