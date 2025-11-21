Charles Leclerc kende een goede nacht in de straten van Las Vegas. In de eerste vrije training noteerde hij de snelste tijd, waarna hij in de tweede training kampte met versnellingsbakproblemen, maar wel goede tijden reed. Hij moest zich wel melden bij de stewards, maar legt uit dat dit een enorm misverstand was.

Leclerc en zijn team Ferrari hebben dit seizoen nog geen enkele Grand Prix gewonnen. Het stratencircuit in Las Vegas ligt het team mogelijk wat beter, en Leclerc weet dat hij een goede prestatie nodig heeft. In de eerste vrije training zag het er zeker niet slecht uit, maar de tweede vrije training sloot hij af met een versnellingsbakprobleem. Hij had wel de derde tijd genoteerd, en verloor door de rode vlaggen weinig tijd ten opzichte van zijn concurrenten.

De versnellingsbakproblemen kregen voor Leclerc wel een staartje, want hij moest zich melden bij de stewards. Hij had zijn stuurtje niet teruggeplaatst in de auto, en zijn ERS-systeem was ook niet uitgeschakeld. Hij kreeg er uiteindelijk geen straf voor, en verklaarde bij de stewards dat hij probeerde de marshalls te helpen.

Misverstand

Volgens de Monegask viel het allemaal wel mee. Toen hij er na afloop naar werd gevraagd door de internationale media, reageerde hij schouderophalend: "Het stuur zat wel degelijk gewoon in de auto. Er vormde zich een groot misverstand in alles wat er gebeurde, maar het zal allemaal helemaal in orde zijn denk ik. Het was in alles gewoon een misverstand."

Vertrouwen in de strijd om de pole

Leclerc gelooft verder in een goede prestatie, en daar doet hij ook niet moeilijk over: "Over het algemeen staan we er niet verkeerd voor. We moeten even afwachten en zien hoe alles zich gaat ontvouwen. Mercedes is erg sterk en het is duidelijk dat McLaren en Red Bull ook meedoen. Het zal allemaal dicht op elkaar zitten."

"Ik hoop dat we door kunnen pakken met wat we nu hebben en dat we morgen mee kunnen doen om de pole position. Al met al een positieve vrijdag, de snelheid was heel erg goed vandaag."