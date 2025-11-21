user icon
Leclerc geeft uitleg over groot misverstand met de FIA

Leclerc geeft uitleg over groot misverstand met de FIA
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 18:46
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Charles Leclerc kende een goede nacht in de straten van Las Vegas. In de eerste vrije training noteerde hij de snelste tijd, waarna hij in de tweede training kampte met versnellingsbakproblemen, maar wel goede tijden reed. Hij moest zich wel melden bij de stewards, maar legt uit dat dit een enorm misverstand was.

Leclerc en zijn team Ferrari hebben dit seizoen nog geen enkele Grand Prix gewonnen. Het stratencircuit in Las Vegas ligt het team mogelijk wat beter, en Leclerc weet dat hij een goede prestatie nodig heeft. In de eerste vrije training zag het er zeker niet slecht uit, maar de tweede vrije training sloot hij af met een versnellingsbakprobleem. Hij had wel de derde tijd genoteerd, en verloor door de rode vlaggen weinig tijd ten opzichte van zijn concurrenten.

De versnellingsbakproblemen kregen voor Leclerc wel een staartje, want hij moest zich melden bij de stewards. Hij had zijn stuurtje niet teruggeplaatst in de auto, en zijn ERS-systeem was ook niet uitgeschakeld. Hij kreeg er uiteindelijk geen straf voor, en verklaarde bij de stewards dat hij probeerde de marshalls te helpen.

Misverstand

Volgens de Monegask viel het allemaal wel mee. Toen hij er na afloop naar werd gevraagd door de internationale media, reageerde hij schouderophalend: "Het stuur zat wel degelijk gewoon in de auto. Er vormde zich een groot misverstand in alles wat er gebeurde, maar het zal allemaal helemaal in orde zijn denk ik. Het was in alles gewoon een misverstand."

Vertrouwen in de strijd om de pole

Leclerc gelooft verder in een goede prestatie, en daar doet hij ook niet moeilijk over: "Over het algemeen staan we er niet verkeerd voor. We moeten even afwachten en zien hoe alles zich gaat ontvouwen. Mercedes is erg sterk en het is duidelijk dat McLaren en Red Bull ook meedoen. Het zal allemaal dicht op elkaar zitten."

"Ik hoop dat we door kunnen pakken met wat we nu hebben en dat we morgen mee kunnen doen om de pole position. Al met al een positieve vrijdag, de snelheid was heel erg goed vandaag."

Reacties (3)

  • OrangeArrows

    Posts: 3.303

    Waarom is het groot?

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 19:12
    • Larry Perkins

      Posts: 61.596

      In Yankeeland is alles 'big'...




      (big als in groot hè, het zijn niet allemaal biggen, ze hebben wel een heel groot papaya-kleurig varken)



      (ik bedoel niet Zak B. hè, maar Donald J. Trump)

      • + 0
      • 21 nov 2025 - 20:10
  • schwantz34

    Posts: 41.388

    "Het stuur zat wel degelijk gewoon in de auto. Er vormde zich een groot misverstand in alles wat er gebeurde, maar het zal allemaal helemaal in orde zijn denk ik. Het was in alles gewoon een misverstand."

    Blijkbaar was de FIA dus weer eens voor nycks overstuur!

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 21:37

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.644
  • Podiums 50
  • Grand Prix 170
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Team profiel

Ferrari
Ferrari
