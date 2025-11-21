user icon
icon

Piastri veroorzaakt onrust met bijzondere post over Norris

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri veroorzaakt onrust met bijzondere post over Norris
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 14:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri vecht dit seizoen met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen om de wereldtitel in de Formule 1. Met nog drie races te gaan nadert de titelstrijd zijn ontknoping, en Piastri heeft nu olie op het vuur gegooid. Hij herplaatste een kritische post over Norris op Instagram, die hij daarna snel weghaalde.

Piastri kende een redelijke eerste dag van het raceweekend op het circuit van Las Vegas. In de eerste vrije trainingen in de straten van de gokstad kwam de Australiër niet verder dan de achtste tijd, met ruim een halve seconde achterstand. In de tweede vrije training moest Piastri het doen met de veertiende tijd, al had hij hier geen snelle tijd kunnen noteren door de twee late rode vlaggen die werden veroorzaakt door een losliggende putdeksel.

Meer over Lando Norris Jos Verstappen wordt beschuldigd van verspreiden geruchten over Norris

Jos Verstappen wordt beschuldigd van verspreiden geruchten over Norris

17 nov
 Piastri goudeerlijk over band met Norris

Piastri goudeerlijk over band met Norris

14 nov

Kritische post over Norris

Piastri heeft in het wereldkampioenschap een kleine achterstand op Norris, en heeft een goede prestatie in Las Vegas nodig. Hij staat onder grote druk, en hij zal dan ook alles moeten geven in de gokstad in de staat Nevada. Piastri heeft nu olie op het vuur gegooid door een opvallende post te delen op zijn Instagram-kanaal.

Fans van Piastri zagen vandaag hoe er op zijn account ineens een post stond met een aantal quotes van voormalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone. De Brit had zich eerder kritisch uitgesproken bij RTL en Sport.de: "McLaren geeft de voorkeur aan de Engelse coureur Norris. Hij heeft voor hen meer sterren- en marketingkwaliteiten, is meer aanwezig op de camera en in de publiciteit. Daarom is dat waarschijnlijk beter voor McLaren."

Piastri grijpt snel in

Dat deze post ineens op Piastri's account verscheen, zorgde voor de nodige onrust bij zijn fans op de sociale media. Piastri had klaarblijkelijk door dat er iets aan de hand was, en hij haalde de repost snel weg. Wat er precies aan de hand was, blijft onduidelijk. Piastri heeft mogelijk een fout gemaakt, maar er kan natuurlijk ook meer achter zitten.

De fans op sociale media gaan in ieder geval los, en Piastri heeft het vuurtje weer opgestookt. Hij wist voor de laatste keer te winnen in Zandvoort, en belandde daarna in een flinke vormdip.

Joeppp

Posts: 8.099

Ze zouden hier ook eens een delete knop moeten toevoegen bij de reacties. Scheelt een hoop onrust.

  • 3
  • 21 nov 2025 - 14:41
F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Joeppp

    Posts: 8.099

    Ze zouden hier ook eens een delete knop moeten toevoegen bij de reacties. Scheelt een hoop onrust.

    • + 3
    • 21 nov 2025 - 14:41
  • F1jos

    Posts: 4.820

    “Het gaat nog steeds goed tussen ons. Ik ben er blij mee en ik denk dat Oscar dat ook is,” zegt Norris.

    • + 1
    • 21 nov 2025 - 14:44
  • skibeest

    Posts: 1.952

    Dit is bewust onrust zaaien om in het hoofd van Norris te kruipen. Goed gedaan

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 16:07

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.397
  • Podiums 43
  • Grand Prix 149
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar