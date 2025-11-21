Oscar Piastri vecht dit seizoen met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen om de wereldtitel in de Formule 1. Met nog drie races te gaan nadert de titelstrijd zijn ontknoping, en Piastri heeft nu olie op het vuur gegooid. Hij herplaatste een kritische post over Norris op Instagram, die hij daarna snel weghaalde.

Piastri kende een redelijke eerste dag van het raceweekend op het circuit van Las Vegas. In de eerste vrije trainingen in de straten van de gokstad kwam de Australiër niet verder dan de achtste tijd, met ruim een halve seconde achterstand. In de tweede vrije training moest Piastri het doen met de veertiende tijd, al had hij hier geen snelle tijd kunnen noteren door de twee late rode vlaggen die werden veroorzaakt door een losliggende putdeksel.

Kritische post over Norris

Piastri heeft in het wereldkampioenschap een kleine achterstand op Norris, en heeft een goede prestatie in Las Vegas nodig. Hij staat onder grote druk, en hij zal dan ook alles moeten geven in de gokstad in de staat Nevada. Piastri heeft nu olie op het vuur gegooid door een opvallende post te delen op zijn Instagram-kanaal.

Fans van Piastri zagen vandaag hoe er op zijn account ineens een post stond met een aantal quotes van voormalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone. De Brit had zich eerder kritisch uitgesproken bij RTL en Sport.de: "McLaren geeft de voorkeur aan de Engelse coureur Norris. Hij heeft voor hen meer sterren- en marketingkwaliteiten, is meer aanwezig op de camera en in de publiciteit. Daarom is dat waarschijnlijk beter voor McLaren."

Piastri grijpt snel in

Dat deze post ineens op Piastri's account verscheen, zorgde voor de nodige onrust bij zijn fans op de sociale media. Piastri had klaarblijkelijk door dat er iets aan de hand was, en hij haalde de repost snel weg. Wat er precies aan de hand was, blijft onduidelijk. Piastri heeft mogelijk een fout gemaakt, maar er kan natuurlijk ook meer achter zitten.

De fans op sociale media gaan in ieder geval los, en Piastri heeft het vuurtje weer opgestookt. Hij wist voor de laatste keer te winnen in Zandvoort, en belandde daarna in een flinke vormdip.