Norris opent jacht op Verstappen: "Strijden om de pole position"
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 10:46
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris kende een opvallend goede eerste dag in Las Vegas. Hij sloot de dag af met de snelste tijd in de tweede vrije training, en dat hadden weinig mensen verwacht. De Britse McLaren-coureur en kampioenschapsaanvoerder was tevreden, en stelt dat hij mee kan doen om de pole position.

Norris en McLaren werden voorafgaand aan het weekend in Las Vegas niet gerekend tot de favorieten voor de zege. Het was een opvallende voorspelling, want McLaren is bezig met een sterk seizoen en Norris heeft het momentum in handen. Vorig jaar was McLaren echter zwak in Las Vegas, en veel mensen hadden verwacht dat ze ook dit seizoen niet in staat zouden zijn om te domineren.

In de eerste vrije training leek dat beeld te worden bevestigd. Norris kwam niet verder dan de zesde tijd en moest bijna een halve seconde toegeven op de snelste tijd van Ferrari-coureur Charles Leclerc. In de tweede vrije training was alles anders, en wist Norris de snelste tijd te noteren met 0,029 seconden voorsprong op Andrea Kimi Antonelli. Meerdere grote namen waren in deze sessie echter niet in staat om een pushrondje te rijden, omdat er twee rode vlaggen waren vanwege een loszittende putdeksel.

Positieve gevoelens

Norris was na afloop van de vrije training zeer te spreken over zijn pace. De Britse McLaren-coureur werd geciteerd door Motorsport.com: "Het is hier altijd tricky. Ik denk dat we een beter gevoel in de auto hebben dan vorig jaar, dus dat is positief. Dat gevoel had ik eigenlijk al sinds ronde één."

Wat is er mogelijk voor Norris?

Het geeft Norris veel zelfvertrouwen voor het vervolg van het weekend: "Dus dat zijn goede signalen. Natuurlijk was er uiteindelijk niet veel baantijd, geen runs met veel brandstof, maar het tempo was duidelijk aanwezig. Het zit behoorlijk dicht bij elkaar, tussen veel coureurs. Veel van hen hebben hun snelle ronde niet eens af kunnen maken. Maar los daarvan: we hebben stappen gezet van VT1 naar VT2, en hopelijk kunnen we dat van VT2 naar VT3 weer doen."

Norris heeft daarnaast ook hoge verwachtingen voor de kwalificatie van aankomende nacht: "We zullen strijden om de pole position."

Reacties (1)

  • John6

    Posts: 11.291

    Hij was wel snel maar door de rode vlag konden volgens mij een aantal rijders geen snelle ronden meer rijden, dus ja veel zegt het dus niet.

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 11:31

