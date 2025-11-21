Max Verstappen kende een wisselvallige eerste dag in de straten van Las Vegas. In de eerste vrije training zag het er redelijk uit, terwijl hij in de tweede vrije training niet kon meekomen vanwege de rode vlaggen. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft nog geen idee hoe snel Verstappen écht is.

De verwachte chaos in Las Vegas bleef uit, maar het werd wel duidelijk dat het voor niemand een makkelijk weekend gaat worden. Er was weinig grip in de koude gokstad, en de auto's glibberden alle kanten op tijdens de vrije trainingen. Het hielp dan ook niet mee dat er vlak voor de start van de tweede vrije training een buitje viel, waardoor het circuit ook nog nat was.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen begon de dag goed met een vierde tijd in de eerste vrije training, maar kwam in de tweede sessie niet verder dan de negende tijd. Verstappen had een achterstand van 0,503 seconden op de snelste tijd van Lando Norris, maar dit was wel een vertekend beeld. Door een losliggende putdeksel werd de training twee keer stilgelegd, en kon Verstappen geen snelle tijd rijden op de zachte band.

Hoe snel is Verstappen?

Red Bull-adviseur Helmut Marko tast dan ook nog in het duister over de ware pace van Verstappen. In de paddock sprak Marko zich uit bij Motorsport.com: "Ik zou zeggen dat we tot nu toe wel in de top drie staan. Alleen qua longruns kunnen we nog geen conclusies trekken."

Marko verklaart dat Red Bull na de eerste vrije training de set-up van Verstappens auto heeft aangepast: "Die aanpassing die we na de eerste training hebben gedaan, heeft wel een verbetering opgeleverd. Maar we konden helaas dus niet zien om hoeveel het precies gaat in de longruns."

Gaat Verstappen het verschil maken?

In de omstandigheden met weinig grip kan Verstappen het verschil gaan maken, maar Marko wil daar graag een kanttekening bij plaatsen: "Als de afstelling van de auto goed is, dan wel ja. Laten we eerst eens kijken wat de dag van morgen brengt. Voor komende nacht hebben ze regen voorspeld en bovendien heb je hier bijna geen andere raceklassen. Als het vannacht regent, dan wordt alle grip van vandaag weggespoeld en dan wordt het een soort loterij."

Wie is de grootste concurrent?

Marko heeft verder geen idee hoe het gaat met de concurrentie. Hij is verbaasd over de rondetijd van Norris, maar weet verder nog weinig: "We moeten eerst analyseren wie de motor al meer heeft opengedraaid en met hoeveel brandstof de anderen hebben gereden, ook omdat Piastri zoveel langzamer was dan Norris. Morgen gaan we het pas echt zien, denk ik."