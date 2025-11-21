user icon
Opvallend: Piastri oogt positief ondanks slechte trainingen in Las Vegas

Opvallend: Piastri oogt positief ondanks slechte trainingen in Las Vegas
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 08:11
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Oscar Piastri beleefde twee slechte trainingen in Las Vegas. De nummer twee van het WK kwam niet verder dan een achtste en veertiende plaats in de eerste twee oefensessies. Toch oogde de Australiër na afloop optimistisch over zijn kansen in 'Sin City'. 

De McLaren bewees maar weer eens dat de koude temperaturen in Las Vegas een pijnpunt zijn. Met name in VT1 bleek dat onder andere Charles Leclerc en Max Verstappen stukken sterker waren in de straten van de Amerikaanse stad. In de tweede training ging het iets beter en pakte Lando Norris dan ook de snelste tijd, waar ook zijn teamgenoot zich aan vastklampt. 

Piastri blijft rustig na afloop 

"VT1 was best goed, alleen wat puntjes om aan te werken. Over het algemeen vond ik het een behoorlijk goede sessie", zo vertelde Piastri verrassend bij Sky Sports. "Ik heb twee ronden gereden in VT2, dus het is lastig om precies te weten waar we zitten". 

Piastri vertrouwt er dus nog op dat hij in Las Vegas om het podium kan meedoen. "De auto heeft een behoorlijk tempo, maar niet veel mensen hebben op de zachte banden gereden. Er zijn echter genoeg positieve punten en dingen om naar te kijken." 

'De auto is beter dan vorig jaar' 

Afgelopen seizoen was McLaren nergens te bekennen in Las Vegas. George Russell won de race en ook de Ferrari's en Verstappen bleven Piastri en Norris voor. De Australiër denkt dat zijn team een aantal goede aanpassingen heeft doorgevoerd. 

"Ik denk het wel. Nogmaals, het is moeilijk te zeggen. We hebben een paar dingen in FP2 veranderd, wat best goed leek te voelen. Had ik graag nog wat ronden willen rijden? Ja. Maar het circuit zal de rest van het weekend nog behoorlijk veranderen. We zullen zien wat voor weer het wordt en dan zien we wel verder."

 

Reacties (1)

  • Ronnie Peterson

    Posts: 188

    Kijk aan, we bestempelen trainingen tegenwoordig als goed of slecht op basis van de uitslagen.

    Ook met P8 en P14 kan een training nog uiterst goed en nuttig zijn.

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 08:20

