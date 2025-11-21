user icon
FIA deelt statement na gevaarlijke situatie in Las Vegas

FIA deelt statement na gevaarlijke situatie in Las Vegas
  Gepubliceerd op 21 nov 2025 06:21
  Door: Bob Plaizier

De tweede vrije training op het stratencircuit van Las Vegas werd vanochtend twee keer stilgelegd door een bekend probleem: een losse putdeksel. Opvallend genoeg gaf de wedstrijdleiding na de eerste rode vlag de baan weer vrij, om daarna snel weer voor een rode vlag te kiezen. De FIA voelde zich gedwongen om met een statement naar buiten te komen.

De gedachten bij veel mensen gingen direct terug naar de eerste editie van de Grand Prix in 2023. Tijdens de allereerste vrije training reed Carlos Sainz toen in zijn Ferrari over een putdeksel heen op de The Strip, waarna het frame van de put loskwam en een gat sloeg in de bodemplaat. De schade was enorm, en de training werd toen stilgelegd. Het zorgde voor een dramatische dag vol met chaos.

Eerste rode vlag

Klaarblijkelijk heeft de organisatie er weinig van geleerd, want twintig minuten voor het einde van de tweede vrije training van vandaag werd er weer met een rode vlag gezwaaid. Een aantal marshalls gestationeerd in bocht zeventien dachten een putdeksel te zien bewegen op het moment dat er auto's langsreden. De wedstrijdleiding nam geen risico, zwaaide met de rode vlag en stuurde een aantal vertegenwoordigers naar het punt op de baan. Opvallend genoeg werd er toch besloten om weer te gaan rijden.

Wat was er aan de hand?

Na een paar minuten werd er echter wéér met een rode vlag gezwaaid, en weer was het niet duidelijk wat er aan de hand was. Sommigen dachten dat het kwam door Charles Leclerc, die zijn auto met versnellingsbakproblemen naast de baan had geparkeerd. De wedstrijdleiding kwam echter snel met ander nieuws: er was iets aan de hand met de baan.

FIA deelt statement

De FIA voelde zich daarna genoodzaakt om met een statement naar buiten te komen: "Personeel van Race Control bleef ter plaatse toen de sessie werd hervat. Ze meldden dat de putdeksel bewoog terwijl de auto's eroverheen reden, wat leidde tot het stilleggen van de sessie met een rode vlag. Verdere inspecties worden op dit moment uitgevoerd."

