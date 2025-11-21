user icon
Vrije training in Las Vegas stilgelegd: Rode vlag om opmerkelijke reden

Vrije training in Las Vegas stilgelegd: Rode vlag om opmerkelijke reden
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 05:46
  comments 1
  • Door: Jeroen Immink

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas is tijdelijk onderbroken. Een lange tijd was het onduidelijk waarom de rode vlag gezwaaid werd, maar nu is gebleken dat er ergens op het circuit, een putdeksel los zou hebben gezeten. Max Verstappen en alle andere Formule 1-coureurs moesten daardoor hun auto in de pitstraat neerzetten. 

Met nog twintig minuten op de klok, verscheen er uit het niets een rode vlag tijdens de tweede oefensessie. De FIA gaf een lange tijd geen aanleiding, maar na het luisteren van een aantal boardradio's, leek het erop dat er een aantal dingen aan het circuit niet klopten. Zo zou er rond bocht 17 een putdeksel los hebben gezeten, wat levensgevaarlijk zou zijn voor de F1-coureurs. 

Losse putdeksel de reden van de rode vlag

Voor de organisatie van Las Vegas een pijnlijk déjà vu. Tijdens de eerste editie in 2023, kreeg het Amerikaanse stratencircuit ook te maken met meen losse putdeksel. Carlos Sainz reed toen zijn Ferrari stuk op het kapotte deel en ook Esteban Ocon kreeg er toen mee te maken. Dit leverde een behoorlijke bak kritiek op het circuit dat toen al veelbesproken was.   

Verstappen moet aan de bak 

Voor Verstappen en Red Bull Racing was er nog genoeg werk aan de winkel, bleek in de tweede vrije training. De regerend wereldkampioen zat er in de eerste oefensessie goed bij, maar kreeg in de tweede training meer gezelschap. Onder andere Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli oogden - in tegenstelling tot de eerste vrije training - snel. 

 

Reacties (1)

  • Sander

    Posts: 1.563

    Het is toch godsgeklaagd dat dit nu weer aan de orde is.
    Kunnen ze daar in de U Naait Nog States dan ook helemaal niets?

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 06:14

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
