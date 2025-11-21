De tweede vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas is tijdelijk onderbroken. Een lange tijd was het onduidelijk waarom de rode vlag gezwaaid werd, maar nu is gebleken dat er ergens op het circuit, een putdeksel los zou hebben gezeten. Max Verstappen en alle andere Formule 1-coureurs moesten daardoor hun auto in de pitstraat neerzetten.

Met nog twintig minuten op de klok, verscheen er uit het niets een rode vlag tijdens de tweede oefensessie. De FIA gaf een lange tijd geen aanleiding, maar na het luisteren van een aantal boardradio's, leek het erop dat er een aantal dingen aan het circuit niet klopten. Zo zou er rond bocht 17 een putdeksel los hebben gezeten, wat levensgevaarlijk zou zijn voor de F1-coureurs.

Losse putdeksel de reden van de rode vlag

Voor de organisatie van Las Vegas een pijnlijk déjà vu. Tijdens de eerste editie in 2023, kreeg het Amerikaanse stratencircuit ook te maken met meen losse putdeksel. Carlos Sainz reed toen zijn Ferrari stuk op het kapotte deel en ook Esteban Ocon kreeg er toen mee te maken. Dit leverde een behoorlijke bak kritiek op het circuit dat toen al veelbesproken was.

Verstappen moet aan de bak

Voor Verstappen en Red Bull Racing was er nog genoeg werk aan de winkel, bleek in de tweede vrije training. De regerend wereldkampioen zat er in de eerste oefensessie goed bij, maar kreeg in de tweede training meer gezelschap. Onder andere Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli oogden - in tegenstelling tot de eerste vrije training - snel.