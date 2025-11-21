De tweede vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas is tijdelijk onderbroken. Een lange tijd was het onduidelijk waarom de rode vlag gezwaaid werd, maar nu is gebleken dat er ergens op het circuit, een putdeksel los zou hebben gezeten. Max Verstappen en alle andere Formule 1-coureurs moesten daardoor hun auto in de pitstraat neerzetten.
Met nog twintig minuten op de klok, verscheen er uit het niets een rode vlag tijdens de tweede oefensessie. De FIA gaf een lange tijd geen aanleiding, maar na het luisteren van een aantal boardradio's, leek het erop dat er een aantal dingen aan het circuit niet klopten. Zo zou er rond bocht 17 een putdeksel los hebben gezeten, wat levensgevaarlijk zou zijn voor de F1-coureurs.
There's a potential loose manhole cover on track... https://t.co/YLhWzOfJ0Q— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) ___Escaped_link_691ff8aeeafe1___
Losse putdeksel de reden van de rode vlag
Voor de organisatie van Las Vegas een pijnlijk déjà vu. Tijdens de eerste editie in 2023, kreeg het Amerikaanse stratencircuit ook te maken met meen losse putdeksel. Carlos Sainz reed toen zijn Ferrari stuk op het kapotte deel en ook Esteban Ocon kreeg er toen mee te maken. Dit leverde een behoorlijke bak kritiek op het circuit dat toen al veelbesproken was.
Verstappen moet aan de bak
Voor Verstappen en Red Bull Racing was er nog genoeg werk aan de winkel, bleek in de tweede vrije training. De regerend wereldkampioen zat er in de eerste oefensessie goed bij, maar kreeg in de tweede training meer gezelschap. Onder andere Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli oogden - in tegenstelling tot de eerste vrije training - snel.
🔴 RED FLAG 🔴— Formula 1 (@F1) November 21, 2025
The drivers head back to the pits as the Red Flag is deployed#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/hf58Gugeud
Sander
Posts: 1.563
Het is toch godsgeklaagd dat dit nu weer aan de orde is.
Kunnen ze daar in de U Naait Nog States dan ook helemaal niets?