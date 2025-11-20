user icon
'Leclerc is de ideale kandidaat voor Aston Martin'
  Gepubliceerd op 20 nov 2025 16:46
  • comments 1
  Door: Jesse Jansen

Charles Leclerc is de laatste tijd ontevreden bij het team van Ferrari, dit komt mede doordat hij geen overwinningen kan pakken met het team. De laatste keer dat de Monegask een Grand Prix heeft gewonnen, was tijdens de GP van de Verenigde Staten in 2024. Dit is al meer dan een jaar geleden. Aston Martin-coureur Fernando Alonso ziet in Leclerc potentieel.

Momenteel staat Leclerc vijfde in het wereldkampioenschap. Dit is allesbehalve de positie die Leclerc wilde behalen, want hij hoopte dit seizoen een auto te hebben die goed genoeg was om voor de overwinningen te strijden. Hoewel Leclerc een contract voor 2026 heeft bij Ferrari, kan het zomaar eens over zijn na dat jaar. 

Volgens geruchten is Aston Martin op zoek naar coureurs voor 2027. De huidige line-up met Lance Stroll en Fernando Alonso is niet voor altijd mogelijk aangezien Alonso al 44 jaar oud is en Stroll geen mega prestaties behaald. 

Is Leclerc een optie voor Aston Martin?

Fernando Alonso rijdt alweer drie jaar voor Aston Martin en heeft in totaal acht podiums gehaald. De Spanjaard heeft echter nog niet gewonnen voor het team, maar daar kan volgend seizoen zomaar verandering in komen. Alonso vertelde in 2021 al tegenover Formula1News dat Leclerc meer potentie had dan Sebastian Vettel: "Een wereldkampioen in eigen land zou de druk hebben vergroot. Maar na vijf jaar werd duidelijk dat Seb niet hun redder kon zijn en dat Leclerc meer potentieel heeft", vertelde Alonso over Ferrari.

"Sainz moet de juiste coureur hebben geleken om Charles te vergezellen. Zij bewegen zich in een andere dimensie dan alle andere teams. Er is sportmanagement, het bedrijf, politiek en er zijn veel mensen betrokken bij de beslissingen", vertelt Alonso. Ook Aston Martin-ontwerper Adrian Newey heeft zich uitgelaten over de Monegask. Zo zei hij dat Leclerc eigenlijk de Grand Prix van Las Vegas van 2023 had moeten winnen. 

Toekomst van Aston Martin

Aston Martin heeft nog niet bevestigd dat het geïnteresseerd is in Charles Leclerc of een andere topcoureur. Het team heeft de verwachting om vanaf volgend jaar erg competitief te worden in de wereldkampioenschappen. Alonso en Stroll moeten zich dan bewijzen om hun stoeltje te behouden, ook al ligt het verhaal bij Stroll iets ingewikkelder. 

De vader van de Canadees is de eigenaar van het team, dus is het iets 'makkelijker' in zekere zin voor Stroll. Toch moet de Canadees wel bewijzen dat hij met een betere auto voor podiums kan strijden.

Huidig Leclerc is zeker sneller dan huiudige Alonso en ik denk dat Leclerc met AM zeker om plek 3 of 4 kan strijden.. misschien 1 overwinning als de rest een slechte dag heeft.
Maar waarom Ferrari inruilen voor een beetje dezelfde situatie en waarschijnlijk ook minder benefits?

