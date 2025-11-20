McLaren-CEO Zak Brown heeft in zijn nieuwe boek opvallend hard uitgehaald naar Max Verstappen. De Amerikaan bespreekt de situatie bij Red Bull, en stelt dat het lijkt alsof Verstappen daar de baas is. Ook suggereert Brown dat iedereen bij Red Bull bang is voor Verstappen.

Verstappen is de absolute kopman van het team van Red Bull Racing. De Nederlander rijdt sinds 2016 voor het team, en veroverde in de afgelopen jaren vier wereldtitels. Bij Red Bull draait alles om hem; als grote superster wordt hij gezien als de man die het team grote successen kan bezorgen. Het tweede zitje bij Red Bull is dan ook een lastige plek, want veel coureurs beten zich al stuk op deze kans. Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez, Liam Lawson en nu Yuki Tsunoda waren allemaal niet in staat Verstappen bij te houden.

Verstappen maakt dit jaar theoretisch gezien nog kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij heeft een achterstand van 49 punten op McLaren-coureur Lando Norris, en hij weet dat het een zware strijd gaat worden. Hij vecht al geruime tijd met de papajakleurige bolides, en dat resulteerde ook vorig jaar in een aantal verbale opstootjes.

'Iedereen is bang voor Verstappen'

McLaren-CEO Zak Brown gaat in zijn nieuwe boek Seven Tenths of a Second dieper in op Verstappen en Red Bull. De Amerikaan doet er niet geheimzinnig over: "Een voorbeeld is de regel van Max Verstappen bij Red Bull. Ik zeg hier met opzet 'regel'."

"Soms, zelfs ver voor het ontslag van teambaas Christian Horner halverwege het seizoen 2025, voelt het alsof Max de leiding heeft over dat team. Iedereen lijkt ondergeschikt te zijn aan hem. Iedereen lijkt bang voor hem te zijn daar."

Alles draait om Verstappen

Brown kiest de aanval, en wijst in zijn boek ook naar de manier waarop Red Bull te werk gaat: "De auto is volledig gericht op Max, tot een punt waarop het lijkt dat hij voor verder iedereen lastig te besturen is. Red Bull lijkt geen tweede coureur te willen kiezen die Max kan uitdagen, anders was Carlos Sainz de logische keuze geweest voor 2025."

'Zo wil ik McLaren niet leiden'

Volgens Brown is Red Bull te bang om Verstappen te verliezen: "Max is een geweldige coureur, en ze zijn bang dat hij weggaat, en de manier waarop ze te werk gaan is het tevreden stellen van Max boven alles te stellen."

"Als dat betekent dat ze een eenmansteam moeten worden, een coureur met zijn eigen kleine koninkrijkje, dan willen ze dat doen. Dat is niet de manier waarop ik McLaren wil besturen. Ook om eerlijk te zijn richting Ron Dennis en Mansour Ojjeh, die McLaren zolang hebben bestuurd, het is niet de manier waarop zij dat wilden doen. Dat soort oneerlijkheid, dat maakt geen onderdeel uit van de ethos van ons bedrijf."