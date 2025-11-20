user icon
Brown haalt vernietigend hard uit: "Red Bull is bang voor Verstappen"

Brown haalt vernietigend hard uit: "Red Bull is bang voor Verstappen"
  Gepubliceerd op 20 nov 2025 11:01
  27
  Door: Bob Plaizier

McLaren-CEO Zak Brown heeft in zijn nieuwe boek opvallend hard uitgehaald naar Max Verstappen. De Amerikaan bespreekt de situatie bij Red Bull, en stelt dat het lijkt alsof Verstappen daar de baas is. Ook suggereert Brown dat iedereen bij Red Bull bang is voor Verstappen.

Verstappen is de absolute kopman van het team van Red Bull Racing. De Nederlander rijdt sinds 2016 voor het team, en veroverde in de afgelopen jaren vier wereldtitels. Bij Red Bull draait alles om hem; als grote superster wordt hij gezien als de man die het team grote successen kan bezorgen. Het tweede zitje bij Red Bull is dan ook een lastige plek, want veel coureurs beten zich al stuk op deze kans. Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez, Liam Lawson en nu Yuki Tsunoda waren allemaal niet in staat Verstappen bij te houden.

Verstappen maakt dit jaar theoretisch gezien nog kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij heeft een achterstand van 49 punten op McLaren-coureur Lando Norris, en hij weet dat het een zware strijd gaat worden. Hij vecht al geruime tijd met de papajakleurige bolides, en dat resulteerde ook vorig jaar in een aantal verbale opstootjes.

'Iedereen is bang voor Verstappen'

McLaren-CEO Zak Brown gaat in zijn nieuwe boek Seven Tenths of a Second dieper in op Verstappen en Red Bull. De Amerikaan doet er niet geheimzinnig over: "Een voorbeeld is de regel van Max Verstappen bij Red Bull. Ik zeg hier met opzet 'regel'."

"Soms, zelfs ver voor het ontslag van teambaas Christian Horner halverwege het seizoen 2025, voelt het alsof Max de leiding heeft over dat team. Iedereen lijkt ondergeschikt te zijn aan hem. Iedereen lijkt bang voor hem te zijn daar."

Alles draait om Verstappen

Brown kiest de aanval, en wijst in zijn boek ook naar de manier waarop Red Bull te werk gaat: "De auto is volledig gericht op Max, tot een punt waarop het lijkt dat hij voor verder iedereen lastig te besturen is. Red Bull lijkt geen tweede coureur te willen kiezen die Max kan uitdagen, anders was Carlos Sainz de logische keuze geweest voor 2025."

'Zo wil ik McLaren niet leiden'

Volgens Brown is Red Bull te bang om Verstappen te verliezen: "Max is een geweldige coureur, en ze zijn bang dat hij weggaat, en de manier waarop ze te werk gaan is het tevreden stellen van Max boven alles te stellen."

"Als dat betekent dat ze een eenmansteam moeten worden, een coureur met zijn eigen kleine koninkrijkje, dan willen ze dat doen. Dat is niet de manier waarop ik McLaren wil besturen. Ook om eerlijk te zijn richting Ron Dennis en Mansour Ojjeh, die McLaren zolang hebben bestuurd, het is niet de manier waarop zij dat wilden doen. Dat soort oneerlijkheid, dat maakt geen onderdeel uit van de ethos van ons bedrijf."

Pietje Bell

Posts: 31.958

Wat is het toch ook een akelige kerel!!
Laat hij zich met zijn eigen team bemoeien!!

  • 23
  • 20 nov 2025 - 11:09
  • Pietje Bell

    Posts: 31.958

    Wat is het toch ook een akelige kerel!!
    Laat hij zich met zijn eigen team bemoeien!!

    • + 23
    • 20 nov 2025 - 11:09
    • iOosterbaan

      Posts: 2.060

      Tjah en als Jos/Marko loopt te stoken bij McLaren vinden velen het wel weer lollig...laten we het zien voor wat het is...gewoon een slechte poging tot stoken van Temu Toto...

      • + 4
      • 20 nov 2025 - 12:45
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.972

      Ja inderdaad! Al die mensen die zich altijd maar met andere bemoeien en in de gaten houden! Hou het gewoon bij je jezelf en je familie.

      • + 8
      • 20 nov 2025 - 12:59
    • DenniSNL1980

      Posts: 381

      😂 @MS

      • + 4
      • 20 nov 2025 - 13:03
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.826

      Toesjéé!

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 13:22
  • Knalpijp

    Posts: 2.218

    Een Amerikaan met een zak bullshit

    • + 10
    • 20 nov 2025 - 11:14
    • misstappen

      Posts: 3.409

      er zit ook zo'n zak hooi in het witte huis. Het land is er mee vergiftigd..

      • + 5
      • 20 nov 2025 - 12:15
  • Aajd Flupke

    Posts: 24

    Arme Zak, hij kan Max maar niet uit zijn hoofd krijgen. Ik zou bijna medelijden krijgen met hem...

    • + 12
    • 20 nov 2025 - 11:14
    • schwantz34

      Posts: 41.376

      We hebben hier in de regio het toepasselijke spreekwoord voor Zak

      "Liever ut hoar in de warre, dan ut heuft!"

      • + 5
      • 20 nov 2025 - 12:35
  • Ferdi12

    Posts: 742

    Mocht het waar zijn, dat Zak dit uit zijn koker komt, dan is dit complete onzin. Dat men luistert naar Max lijkt mij logisch, dat men bang is voor hem is volledig onzin. Luister maar naar de Boardradio's tussen GP en Max. GP durft zijn mond zeker open te trekken naar Max als hij niet met hem eens is. Marko heeft hem ook aangesproken n.a.v. zijn fout in Monaco. En over dat een auto voor Max wordt gebouwd, dat slaat werkelijk nergens op. Max klaagt niet voor niets over de auto en qua set up is het geen gemakkelijke auto, dat wees Sao Paulo wel uit. Als men kritiek wil uiten op teams of personen, kom dan met valide argumenten. Brown wilde zelf graag Verstappen vastleggen.

    • + 10
    • 20 nov 2025 - 11:17
    • gridiron

      Posts: 2.952

      Ze zijn niet bang voor wat hij zegt waar ze zijn wel bang dat hij zou vertrekken.

      • + 3
      • 20 nov 2025 - 12:10
  • LEPPIE

    Posts: 119

    Wie is nou bang voor wie

    • + 14
    • 20 nov 2025 - 11:23
    • Freek-Willem

      Posts: 6.444

      Inderdaad. McLaren is pas echt bang voor Max

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 13:16
  • Agostini

    Posts: 131

    Ik moet wel zeggen: dit was echt vernietigend!!!

    • + 3
    • 20 nov 2025 - 11:28
  • HermanInDeZon

    Posts: 329

    Geen populaire mening hier, maar hij heeft natuurlijk (grotendeels) gelijk.
    Bang is misschien niet het juiste woord, maar het team is wel rond hem gebouwd.

    Alleen vind ik het niet verkeerd. Als je een uitzonderlijk talent hebt als Max is het een heel efficiënte manier van werken - het heeft hen vier wereldtitels opgeleverd en ze hebben nu nog kans op een vijfde.
    Heeft Ferrari in de jaren 2000 ook geen windeieren gelegd toen ze hetzelfde met Schumacher deden.

    Dat Zak dat bij McLaren niet wil doen is zijn keuze, maar ook dat heeft nadelen. Moest McLaren hetzelfde hebben gedaan, hadden ze die rijderstitel al lang binnen gehad.

    • + 9
    • 20 nov 2025 - 11:32
  • Snorremans

    Posts: 122

    Zo wil Zak McLaren niet leiden geeft hij aan...maar heeft voor het verlengen van de huidige coureurs wel even nagevraagd bij het management/RB wat de opties waren mbt tot Verstappen.

    Als Zak Verstappen kan krijgen doet hij het...net als ieder ander team!!

    • + 6
    • 20 nov 2025 - 11:47
  • gridiron

    Posts: 2.952

    Strikt gezien heeft hij wel gelijk, als Verstappen het zou aftrappen omdat hij iets beters vindt (zelfs buiten de F1) zitten ze bij RBR wel met een stevig probleem.

    • + 5
    • 20 nov 2025 - 12:09
    • JV

      Posts: 2.697

      Hij zegt letterlijk "iedereen lijkt bang voor hem te zijn daar"

      Dus niet dat ze bang zijn dat Max weg zou gaan.

      • + 1
      • 20 nov 2025 - 12:16
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.826

    Voor Max hoef je niet zo bang te zijn denk.....voor z'n vader daarentegen...

    • + 1
    • 20 nov 2025 - 12:13
    • Freek-Willem

      Posts: 6.444

      Nou, ik zou banger zijn voor Zak. Bij Jos weet je wanneer je het verbruid hebt, bij zak kan het zonder reden en signalen ontploffen lijkt het wel.

      • + 1
      • 20 nov 2025 - 13:19
  • jostief1

    Posts: 1

    Hallo allemaal, eerste post.

    zak vergeet te vertellen dat zijn team in 2007 de hoogste boeten ooit in de geschiedenis van de f1 opgelegd heeft gekregen.
    Ook werden alle punten en inkomsten uit tv rechten ontnomen.
    En waardoor? Voor het stelen van de blauwdrukken van de Ferrari bolide.

    maar Zak schreeuwt liever over anderen.

    • + 1
    • 20 nov 2025 - 12:37
  • BoerTeun

    Posts: 1.478

    Hoe moet het nu verder nu Max vernietigd is door deze uithaal van Zak? Is Verstappen in staat zich te herpakken en Zak op de counter een flinke poffer terug te geven.
    U leest het in de volgende aflevering van "vertier met Plezier"

    • + 2
    • 20 nov 2025 - 12:40
  • John6

    Posts: 11.286

    Dat Red Bull Carlos moest halen daar heeft hij wel een punt.

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 12:47
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 540

    Formule 1 is zo'n gave sport om te volgen en om naar te kijken. Maar de onophoudelijke ladingen bullshit die door de verschillende partijen uitgebraakt wordt, maakt dat diezelfde sport een gigantische afkeer oproept!

    Het immer zwart maken van anderen, onzinnige opmerkingen plaatsen zonder dat er eigenlijk iets feitelijks uit eerste hand over gezegd kán worden (in dit geval Zak Brown: het lijkt dat ze zus, als ze zo...). Allemaal insinuaties, geblèr en geblaat vanaf de zijlijn, puur en alleen om te schaden en jezelf op de borst te kunnen slaan. Zak Brown is echt een bijzonder opgeblazen ijdel figuur. Typische Amerikaanse blasé, een rij valse tanden en een van jongs af aangeleerde en ingeprente glimlach voor de bühne. Het zou me niets verbazen als Brown, met dat spiegelbeeld voor zich, hem flink door het vuistje laat gaan.

    Ik ben wel benieuwd naar wat een Piastri ooit over te vertellen heeft over die zogenaamd eerlijke werkethos die Brown predikt...

    • + 2
    • 20 nov 2025 - 12:58
    • Freek-Willem

      Posts: 6.444

      Tsja, iedereen bij McLaren is bang voor Zak.

      Dat verklaart ook dat Oscar in een dip zit en de situatie accepteert.

      • + 1
      • 20 nov 2025 - 13:21

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

