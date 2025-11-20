user icon
Marko lijkt niet langer te geloven in de titel van Verstappen

Marko lijkt niet langer te geloven in de titel van Verstappen
  Gepubliceerd op 20 nov 2025 10:09
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft een klein wonder nodig om dit jaar zijn vijfde wereldtitel te pakken in de Formule 1. Met nog drie raceweekenden te gaan, staat hij 49 punten achter op WK-leider Lando Norris. Helmut Marko lijkt zich langzaam te realiseren dat het een onmogelijke opdracht gaat worden.

Verstappen leek na een zwakke eerste seizoenshelft de strijd al te hebben opgegeven. De achterstand op de McLarens van Norris en Oscar Piastri was enorm, en bij Red Bull was er zand in de motor gekomen. Na de zomerstop richtte Verstappen zich op, stond hij in elke race op het podium, wist hij drie Grands Prix te winnen en liep hij snel in op de twee coureurs in de papajakleurige bolides.

Verstappen leek weer te mogen dromen van de titel, maar in Mexico en Brazilië sloeg Norris weer keihard toe. De Brit won, en zag hoe zijn rivalen het weer wat zwaarder kregen. Verstappens achterstand liep daardoor op, en in principe kan hij dit weekend in Las Vegas de aansluiting verliezen.

Kan Verstappen het wonder volbrengen?

Red Bull-adviseur Helmut Marko leek te allen tijde te geloven in een comeback van Verstappen. In een interview met OE24 wordt Marko gevraagd hoe Verstappen zijn achterstand goed kan maken, zijn antwoord was realistisch: "Op eigen kracht zal dat niet meer gaan. Dan heeft hij nodig dat Norris of beide McLarens uitvallen."

Een herhaling van 2021?

Maar als het net zoals in 2021 aankomt op een soort shoot-out in de laatste race, dan gelooft Marko er wél in: "Dan is Max de sterkste. Maar we moeten onszelf niet voor de gek houden: McLaren heeft de snelste auto. We zijn alleen enorm snel als alles echt bij elkaar komt. Als dat niet het geval is, dan krijgen we een soort ramp zoals we zagen in de kwalificatie in Brazilië."

Niet treuren

Voor Red Bull zou het echter geen tik zijn als Verstappen naast de titel grijpt. Teamadviseur Marko is daar heel erg duidelijk over: "Dan moeten we niet treuren. We vochten lang niet mee in de top, en nu zijn we teruggekomen. Het is nu al een sensatie dat we weer competitief zijn. Of de wereldtitel echt mogelijk was geweest, dat is een ander verhaal. En volgend jaar gaan we een nieuwe poging doen!"

Flying Dutchman

Posts: 2.835

Het is misschien niet zo voor de hand liggen maar alles is mogelijk in F1. Niemand dacht in 2007 ook dat Raikkonen kampioen zou worden. En in 2008 dacht Massa voor een paar seconden dat hij inmiddels de nieuwe kampioen was. Blijf racen totdat het niet meer kan en dan zien we verder zou ik zeggen.

  • 20 nov 2025 - 10:34
Reacties (7)

  koppie toe

    Posts: 4.835

    Wie wel?
    Dromers en complotdenkers.

    20 nov 2025 - 10:22
    koppie toe

      Posts: 4.835

      Ah zie het al.
      De parasiet van de f1 gelooft er nog in, Masi terug en de Fia helpt een handje?

      20 nov 2025 - 10:25
    Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.827

      En Stefano Domenicali...

      20 nov 2025 - 10:25
    koppie toe

      Posts: 4.835

      Heb ik hier nou complotdenkers aan het denken gezet?

      20 nov 2025 - 11:05
  Flying Dutchman

    Posts: 2.835

    Het is misschien niet zo voor de hand liggen maar alles is mogelijk in F1. Niemand dacht in 2007 ook dat Raikkonen kampioen zou worden. En in 2008 dacht Massa voor een paar seconden dat hij inmiddels de nieuwe kampioen was. Blijf racen totdat het niet meer kan en dan zien we verder zou ik zeggen.

    20 nov 2025 - 10:34
  gridiron

    Posts: 2.952

    Dat heeft hij al een keer of 10 gezegd, om de dag erna het tegenovergestelde te melden.

    20 nov 2025 - 12:12
  delange

    Posts: 2.557

    Volgende week weer wel.

    20 nov 2025 - 12:36

