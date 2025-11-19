Het team van Cadillac is hard bezig met de voorbereidingen op hun debuutseizoen in 2026. De nieuwe Amerikaanse renstal heeft al een aantal grote namen aangetrokken, en het lijkt erop dat ze weer een vette vis hebben vastgelegd. Het gaat om één van de architecten van de nieuwe F1-regels van de FIA.

Cadillac maakt volgend jaar hun debuut in de Formule 1. Met Sergio Perez en Valtteri Bottas hebben ze twee ervaren coureurs aangetrokken, en de IndyCar-coureur Colton Herta is de derde coureur. Herta maakt volgend jaar ook zijn debuut in de Formule 2, en hij lijkt in beeld te zijn voor een F1-zitje in de komende jaren.

Perez ging vorige week de baan op voor een eerste test van Cadillac. Aangezien de Amerikaanse renstal zelf nog geen auto's heeft, mochten ze een F1-wagen van Ferrari lenen. Het was een grote mijlpaal voor Cadillac, en ze lijken op het goede spoor te zijn.

Wie haalt Cadillac binnen?

Volgens het Italiaanse AutoRacer is Cadillac bezig met de komst van een grote naam. Het medium meldt dat hoofd aerodynamica van de FIA, Jason Somerville, op het punt staat om zijn huidige baan achter zich te laten. Hij zou dan overstappen naar het team van Cadillac.

Somerville zou eerst met gardening leave moeten gaan, en vanaf mei 2026 aan de slag kunnen gaan bij het team van Cadillac. Als Somerville echt de stap zet naar Cadillac, dan heeft het team een grote naam binnengehaald. Bij de FIA is hij nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van de nieuwe F1-regels die volgend jaar ingaan. Hij zou dus veel kennis hebben van zaken, en Cadillac kan daar van profiteren. De gardening leave-periode moet er echter voor zorgen dat iemand geen informatie kan meenemen naar zijn nieuwe werkgever.

Veel grote namen bij Cadillac

Cadillac heeft in de afgelopen maanden al veel grote technische namen aangetrokken. Nick Chester is als technisch directeur al zeer lang bij het team betrokken, terwijl ook John McQuilliam en Jon Tomlinson ook werkzaam zijn bij Cadillac. Voormalig FIA-technisch kopstuk Pat Symonds is als consultant ook betrokken bij de Amerikaanse renstal.