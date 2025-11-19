user icon
icon

'Cadillac contracteert belangrijk kopstuk van de FIA'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Cadillac contracteert belangrijk kopstuk van de FIA'
  • Gepubliceerd op 19 nov 2025 18:06
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Cadillac is hard bezig met de voorbereidingen op hun debuutseizoen in 2026. De nieuwe Amerikaanse renstal heeft al een aantal grote namen aangetrokken, en het lijkt erop dat ze weer een vette vis hebben vastgelegd. Het gaat om één van de architecten van de nieuwe F1-regels van de FIA.

Cadillac maakt volgend jaar hun debuut in de Formule 1. Met Sergio Perez en Valtteri Bottas hebben ze twee ervaren coureurs aangetrokken, en de IndyCar-coureur Colton Herta is de derde coureur. Herta maakt volgend jaar ook zijn debuut in de Formule 2, en hij lijkt in beeld te zijn voor een F1-zitje in de komende jaren.

Meer over FIA McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov
 FIA blundert met strafpunten voor Piastri

FIA blundert met strafpunten voor Piastri

10 nov

Perez ging vorige week de baan op voor een eerste test van Cadillac. Aangezien de Amerikaanse renstal zelf nog geen auto's heeft, mochten ze een F1-wagen van Ferrari lenen. Het was een grote mijlpaal voor Cadillac, en ze lijken op het goede spoor te zijn.

Wie haalt Cadillac binnen?

Volgens het Italiaanse AutoRacer is Cadillac bezig met de komst van een grote naam. Het medium meldt dat hoofd aerodynamica van de FIA, Jason Somerville, op het punt staat om zijn huidige baan achter zich te laten. Hij zou dan overstappen naar het team van Cadillac.

Somerville zou eerst met gardening leave moeten gaan, en vanaf mei 2026 aan de slag kunnen gaan bij het team van Cadillac. Als Somerville echt de stap zet naar Cadillac, dan heeft het team een grote naam binnengehaald. Bij de FIA is hij nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van de nieuwe F1-regels die volgend jaar ingaan. Hij zou dus veel kennis hebben van zaken, en Cadillac kan daar van profiteren. De gardening leave-periode moet er echter voor zorgen dat iemand geen informatie kan meenemen naar zijn nieuwe werkgever.

Veel grote namen bij Cadillac

Cadillac heeft in de afgelopen maanden al veel grote technische namen aangetrokken. Nick Chester is als technisch directeur al zeer lang bij het team betrokken, terwijl ook John McQuilliam en Jon Tomlinson ook werkzaam zijn bij Cadillac. Voormalig FIA-technisch kopstuk Pat Symonds is als consultant ook betrokken bij de Amerikaanse renstal.

F1 Nieuws Cadillac

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

    Vrije training 3

    01:30 - 02:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

    Kwalificatie

    05:00 - 06:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    01:30 - 02:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    05:00 - 06:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar