Yuki Tsunoda lijkt er klaar voor: de Grand Prix van Las Vegas staat voor de deur en de Japanner kan zich geen fouten meer veroorloven. Met nog slechts drie races te gaan om zijn stoeltje bij Red Bull Racing veilig te stellen, staat er voor Tsunoda veel op het spel. Ondanks de druk lijkt de coureur zelf nog genoeg vertrouwen te hebben.

Aankomend weekend wordt de GP van Las Vegas verreden, een uniek circuit met lange rechte stukken, strakke bochten en een heel andere temperatuurbeleving dan bijvoorbeeld Brazilië of Mexico. De kou in Nevada kan McLaren in de problemen brengen, terwijl Red Bull, Ferrari en Mercedes juist kunnen profiteren. Ook Tsunoda hoopt dat de omstandigheden hem een kans bieden.

Tsunoda blikt vooruit

“Vegas is altijd een gekke week! Het voelt compleet anders dan andere races, en dat ligt niet alleen aan de locatie,” zegt Tsunoda in de Red Bull-preview. “De lage temperaturen vormen hun eigen uitdagingen. We moeten veel dingen uitproberen om de auto optimaal te laten presteren en het maximale eruit te halen.”

De Japanner kijkt met gemengde gevoelens terug op Brazilië. Daar kende hij een zwaar weekend: tweemaal sneuvelde hij in Q1, zowel in de sprintkwalificatie als in de hoofdrace, en hij scoorde geen punten. Tsunoda erkende zelf dat het resultaat teleurstellend was, maar hij zag ook positieve kanten.

'Tempo was goed'

“Hoewel Brazilië lastig was, voelde mijn tempo goed. Als we dat kunnen herhalen en de race wat rustiger verloopt, kunnen we meedoen,” vertelt hij. “Sinds Interlagos heb ik keihard getraind en veel tijd op de simulator in het VK doorgebracht. Alles draait om focus voor de laatste races van 2025.”

De klok tikt echter voor Tsunoda. Red Bull moet binnenkort bekendmaken wie in 2026 de stoeltjes in de garage van Verstappen en VCARB krijgt. Geruchten gaan dat Isack Hadjar de voorkeur krijgt naast Verstappen, terwijl Arvid Lindblad en Liam Lawson mogelijk bij VCARB plaatsnemen. Voor Tsunoda betekent dat: elk foutje in Las Vegas kan cruciaal zijn.