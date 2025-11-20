user icon
Tsunoda strijdt om Red Bull-stoeltje: ‘Vegas wordt een gekke week’
  • Gepubliceerd op 20 nov 2025 08:11
  6
  • Door: Jeroen Immink

Yuki Tsunoda lijkt er klaar voor: de Grand Prix van Las Vegas staat voor de deur en de Japanner kan zich geen fouten meer veroorloven. Met nog slechts drie races te gaan om zijn stoeltje bij Red Bull Racing veilig te stellen, staat er voor Tsunoda veel op het spel. Ondanks de druk lijkt de coureur zelf nog genoeg vertrouwen te hebben.

Aankomend weekend wordt de GP van Las Vegas verreden, een uniek circuit met lange rechte stukken, strakke bochten en een heel andere temperatuurbeleving dan bijvoorbeeld Brazilië of Mexico. De kou in Nevada kan McLaren in de problemen brengen, terwijl Red Bull, Ferrari en Mercedes juist kunnen profiteren. Ook Tsunoda hoopt dat de omstandigheden hem een kans bieden.

Tsunoda blikt vooruit

“Vegas is altijd een gekke week! Het voelt compleet anders dan andere races, en dat ligt niet alleen aan de locatie,” zegt Tsunoda in de Red Bull-preview. “De lage temperaturen vormen hun eigen uitdagingen. We moeten veel dingen uitproberen om de auto optimaal te laten presteren en het maximale eruit te halen.”

De Japanner kijkt met gemengde gevoelens terug op Brazilië. Daar kende hij een zwaar weekend: tweemaal sneuvelde hij in Q1, zowel in de sprintkwalificatie als in de hoofdrace, en hij scoorde geen punten. Tsunoda erkende zelf dat het resultaat teleurstellend was, maar hij zag ook positieve kanten.

'Tempo was goed'

“Hoewel Brazilië lastig was, voelde mijn tempo goed. Als we dat kunnen herhalen en de race wat rustiger verloopt, kunnen we meedoen,” vertelt hij. “Sinds Interlagos heb ik keihard getraind en veel tijd op de simulator in het VK doorgebracht. Alles draait om focus voor de laatste races van 2025.”

De klok tikt echter voor Tsunoda. Red Bull moet binnenkort bekendmaken wie in 2026 de stoeltjes in de garage van Verstappen en VCARB krijgt. Geruchten gaan dat Isack Hadjar de voorkeur krijgt naast Verstappen, terwijl Arvid Lindblad en Liam Lawson mogelijk bij VCARB plaatsnemen. Voor Tsunoda betekent dat: elk foutje in Las Vegas kan cruciaal zijn.

Flying Dutchman

Posts: 2.832

Tsunoda moet tijdens de laatste 3 GPs minimaal naar podium rijden of minimaal 1x winnen. Anders gaat niemand hem serieus nemen. Kortom, er is een wonder nodig wil hij een stoeltje in 2026 hebben.

  • 1
  • 20 nov 2025 - 09:39
Reacties (6)

  • LEPPIE

    Posts: 119

    Voor Tsunoda betekent dat: elk foutje in Las Vegas kan cruciaal zijn. Maaaaaaar .........geen druk

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 08:40
  • RamboRussell

    Posts: 148

    Is er überhaupt nog iets te redden voor Tsunoda?

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 09:18
    • koppie toe

      Posts: 4.827

      Of voor Lawson?
      Gewoon onzin berichten voor de kl ikje s.
      Niemand is veilig in die twee teams. Logisch ook.
      Ze weten niet hun 2e rijder problemen op te lossen en daar wringt de schoen mocht je geloosd worden.
      Dan ben je klaar, geen kans op een ander team omdat het simpelweg te laat is.

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 09:25
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.835

    Tsunoda moet tijdens de laatste 3 GPs minimaal naar podium rijden of minimaal 1x winnen. Anders gaat niemand hem serieus nemen. Kortom, er is een wonder nodig wil hij een stoeltje in 2026 hebben.

    • + 1
    • 20 nov 2025 - 09:39
  • John6

    Posts: 11.284

    Naast Max zal Yuki in 2026 niet meer rijden, bij Racing Bulls wat ik begreep bleef Liam daar en komt Arvid, dat kan uiteraard nog veranderen.

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 10:49
  • HarryLam

    Posts: 5.032

    De beslissing omtrent Yuki is al lang genomen.

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 12:25

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

    Vrije training 3

    01:30 - 02:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

    Kwalificatie

    05:00 - 06:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    01:30 - 02:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    05:00 - 06:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda 22
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 117
  • Podiums 0
  • Grand Prix 111
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
