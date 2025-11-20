user icon
Piastri jaagt op eerherstel: "Elke kans pakken die zich voordoet"

Piastri jaagt op eerherstel: "Elke kans pakken die zich voordoet"
  • Gepubliceerd op 20 nov 2025 19:22
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri gaat aankomend weekend in Las Vegas op jacht naar eerherstel. Na een aantal mindere raceweekenden heeft de Australiër een goed resultaat nodig om de aansluiting te houden bij zijn teamgenoot Lando Norris in de strijd om het wereldkampioenschap. Piastri wil elke kans pakken die zich voordoet.

Piastri leek dit seizoen lange tijd de favoriet te zijn voor de wereldtitel in de Formule 1. De Australiër pakte vroeg in het seizoen de leiding in het wereldkampioenschap, en hij wekte de indruk dat er ijswater door zijn aderen stroomde. Hij ging de zomer in als de onbetwiste leider in het wereldkampioenschap, en begon goed aan de tweede seizoenshelft met de zege in Zandvoort.

Zijn overwinning op het circuit in de Noord-Hollandse duinen was direct zijn laatste grote succes, want Piastri leek daarna zijn goede vorm kwijt te raken. Hij kreeg te maken met onhandige teamorders, en verloor uiteindelijk de leiding in het wereldkampioenschap aan zijn McLaren-teamgenoot Norris. Terwijl de Brit won in Mexico en Brazilië, ploeterde Piastri rond in het middenveld.

Kansen maximaliseren

Piastri moet dus scoren in Las Vegas, en daar is hij zich ook bewust van. In de preview van McLaren deelt hij zijn verwachtingen: "Ik kijk ernaar uit om weer in de auto te stappen in Las Vegas. Ik concentreer me volledig op de performance, het opbouwen van een sterk weekend en het maximaliseren van elke kans die zich voordoet."

Waar ziet Piastri kansen in Las Vegas?

Het team van McLaren kende vorig jaar een waardeloos weekend in Las Vegas, dus dit jaar moet er iets gebeuren om het om te draaien. Piastri weet dat er veel uitdagingen op hem wachten, maar daar heeft hij geen enkel probleem mee: "Het is een circuit waar je hoge snelheden bereikt, en het is altijd heel erg leuk om hard over The Strip te rijden. De koelere omstandigheden zijn een interessante variabele. De lay-out van het circuit biedt ook genoeg kansen om een inhaalactie te plaatsen."

F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Las Vegas 2025

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

