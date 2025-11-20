Oscar Piastri gaat aankomend weekend in Las Vegas op jacht naar eerherstel. Na een aantal mindere raceweekenden heeft de Australiër een goed resultaat nodig om de aansluiting te houden bij zijn teamgenoot Lando Norris in de strijd om het wereldkampioenschap. Piastri wil elke kans pakken die zich voordoet.

Piastri leek dit seizoen lange tijd de favoriet te zijn voor de wereldtitel in de Formule 1. De Australiër pakte vroeg in het seizoen de leiding in het wereldkampioenschap, en hij wekte de indruk dat er ijswater door zijn aderen stroomde. Hij ging de zomer in als de onbetwiste leider in het wereldkampioenschap, en begon goed aan de tweede seizoenshelft met de zege in Zandvoort.

Zijn overwinning op het circuit in de Noord-Hollandse duinen was direct zijn laatste grote succes, want Piastri leek daarna zijn goede vorm kwijt te raken. Hij kreeg te maken met onhandige teamorders, en verloor uiteindelijk de leiding in het wereldkampioenschap aan zijn McLaren-teamgenoot Norris. Terwijl de Brit won in Mexico en Brazilië, ploeterde Piastri rond in het middenveld.

Kansen maximaliseren

Piastri moet dus scoren in Las Vegas, en daar is hij zich ook bewust van. In de preview van McLaren deelt hij zijn verwachtingen: "Ik kijk ernaar uit om weer in de auto te stappen in Las Vegas. Ik concentreer me volledig op de performance, het opbouwen van een sterk weekend en het maximaliseren van elke kans die zich voordoet."

Waar ziet Piastri kansen in Las Vegas?

Het team van McLaren kende vorig jaar een waardeloos weekend in Las Vegas, dus dit jaar moet er iets gebeuren om het om te draaien. Piastri weet dat er veel uitdagingen op hem wachten, maar daar heeft hij geen enkel probleem mee: "Het is een circuit waar je hoge snelheden bereikt, en het is altijd heel erg leuk om hard over The Strip te rijden. De koelere omstandigheden zijn een interessante variabele. De lay-out van het circuit biedt ook genoeg kansen om een inhaalactie te plaatsen."