user icon
icon

Zwalkend Ferrari ontvangt dringend advies

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Zwalkend Ferrari ontvangt dringend advies
  • Gepubliceerd op 18 nov 2025 13:22
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het rommelt binnen het team van Ferrari. Anderhalve week geleden beleefden ze een rampzalige Grand Prix van Brazilië, waarna president John Elkann olie op het vuur gooide. De onrust lijkt aan te houden, en Jenson Button deelt een welgemeend advies voor de Italiaanse renstal.

Ferrari vecht nog altijd met Red Bull en Mercedes om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. In Brazilië leken ze over de nodige pace te beschikken, maar in plaats van een flinke score werd het een horrorweekend voor de Scuderia. Coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc probeerden aan te vallen bij de start, maar ze vielen uiteindelijk allebei uit.

Meer over Ferrari 'Ferrari heeft besluit genomen over toekomst van Hamilton'

'Ferrari heeft besluit genomen over toekomst van Hamilton'

12 nov
 Leclerc ontvangt dringend advies over toekomst bij Ferrari

Leclerc ontvangt dringend advies over toekomst bij Ferrari

17 nov

Hamilton viel na een tik bij de start terug naar het achterveld, reed zijn voorvleugel stuk op de Alpine van Franco Colapinto, en moest vervolgens opgeven met vloerschade. Zijn teamgenoot Leclerc leek mee te vechten om het podium, maar werd na de herstart het slachtoffer van een duel tussen Andrea Kimi Antonelli en Oscar Piastri. Met een lekke band en een kapotte voorwielophanging moest Leclerc de strijd staken.

Om de situatie nog erger te maken, gooide Ferrari-president John Elkann daarna olie op het vuur. In gesprek met de Italiaanse media riep hij dat de coureurs minder moeten praten, en dat ze zich meer moeten focussen op het rijden.

Dingend advies

Oud-wereldkampioen Jenson Button heeft een duidelijke mening over de situatie bij Ferrari. In de Sky Sports-podcast The F1 Show is hij er duidelijk over: "Ze hebben veel punten verloren, en ze zijn van de tweede naar de vierde plaats afgezakt bij de constructeurs."

"Dat doet pijn, maar er is nog steeds een lange weg te gaan. Het verschil is nog steeds klein, en als ze een paar goede resultaten weten te scoren, dan eindigen ze weer als tweede in het constructeurskampioenschap."

Wat moet Ferrari anders doen?

Button probeert Ferrari een beetje moed in te praten: "Ze nemen het op tegen een grote rivaal, waar slechts één coureur punten pakt. Je zou dus zeggen dat het makkelijk is om Red Bull te verslaan. Mercedes is een ander verhaal, omdat beide coureurs daar momenteel goed in vorm zijn."

"Ferrari heeft de beschikking over twee van de beste coureurs ter wereld. Als ze een goed weekend hebben zonder incidenten, dan denk ik dat ze best wat punten kunnen scoren. Zolang de sfeer binnen het team goed is tenminste, want dat maakt het verschil."

F1 Nieuws Jenson Button Ferrari

Reacties (1)

Login om te reageren

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Jenson Button 22
Jenson Button
  • Team McLaren
  • Punten 37
  • Podiums 0
  • Grand Prix 41
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 19 jan 1980 (45)
  • Geb. plaats Frome, Somerset, Groot Brittannië
  • Gewicht 72 kg
  • Lengte 1,82 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar