Het rommelt binnen het team van Ferrari. Anderhalve week geleden beleefden ze een rampzalige Grand Prix van Brazilië, waarna president John Elkann olie op het vuur gooide. De onrust lijkt aan te houden, en Jenson Button deelt een welgemeend advies voor de Italiaanse renstal.

Ferrari vecht nog altijd met Red Bull en Mercedes om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. In Brazilië leken ze over de nodige pace te beschikken, maar in plaats van een flinke score werd het een horrorweekend voor de Scuderia. Coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc probeerden aan te vallen bij de start, maar ze vielen uiteindelijk allebei uit.

Hamilton viel na een tik bij de start terug naar het achterveld, reed zijn voorvleugel stuk op de Alpine van Franco Colapinto, en moest vervolgens opgeven met vloerschade. Zijn teamgenoot Leclerc leek mee te vechten om het podium, maar werd na de herstart het slachtoffer van een duel tussen Andrea Kimi Antonelli en Oscar Piastri. Met een lekke band en een kapotte voorwielophanging moest Leclerc de strijd staken.

Om de situatie nog erger te maken, gooide Ferrari-president John Elkann daarna olie op het vuur. In gesprek met de Italiaanse media riep hij dat de coureurs minder moeten praten, en dat ze zich meer moeten focussen op het rijden.

Dingend advies

Oud-wereldkampioen Jenson Button heeft een duidelijke mening over de situatie bij Ferrari. In de Sky Sports-podcast The F1 Show is hij er duidelijk over: "Ze hebben veel punten verloren, en ze zijn van de tweede naar de vierde plaats afgezakt bij de constructeurs."

"Dat doet pijn, maar er is nog steeds een lange weg te gaan. Het verschil is nog steeds klein, en als ze een paar goede resultaten weten te scoren, dan eindigen ze weer als tweede in het constructeurskampioenschap."

Wat moet Ferrari anders doen?

Button probeert Ferrari een beetje moed in te praten: "Ze nemen het op tegen een grote rivaal, waar slechts één coureur punten pakt. Je zou dus zeggen dat het makkelijk is om Red Bull te verslaan. Mercedes is een ander verhaal, omdat beide coureurs daar momenteel goed in vorm zijn."

"Ferrari heeft de beschikking over twee van de beste coureurs ter wereld. Als ze een goed weekend hebben zonder incidenten, dan denk ik dat ze best wat punten kunnen scoren. Zolang de sfeer binnen het team goed is tenminste, want dat maakt het verschil."