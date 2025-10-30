user icon
F1-wereldkampioen kondigt racepensioen aan

F1-wereldkampioen kondigt racepensioen aan
  • Gepubliceerd op 30 okt 2025 10:09
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Voormalig Formule 1-wereldkampioen Jenson Button stopt met racen. De Britse coureur is dit jaar actief in het World Endurance Championship, maar na de race in Bahrein is het feest over. Button hangt zijn helm definitief aan de wilgen en stopt als professioneel coureur.

Button maakte in 2000 zijn debuut in de Formule 1 voor het team van Williams. Hij eindigde in zijn eerste jaar op de achtste plek in het wereldkampioenschap, en reed in de jaren daarna voor Benetton, Renault, BAR en Honda. In 2004 beleefde hij zijn eerste hoogtepunt door achter de Ferrari's als derde te eindigen in het wereldkampioenschap.

Grote successen

Button won pas in 2006 zijn eerste Grand Prix, waarna er een aantal magere jaren aanbraken. In 2009 leek zijn F1-avontuur voorbij te zijn, toen Honda de stekker uit het project trok. Het team werd overgenomen door Ross Brawn en Button beleefde een sprookjesseizoen. In de maagdelijk witte Brawn won hij het wereldkampioenschap. Hij stapte daarna over naar McLaren, waar hij nog wat successen beleefde. In 2016 reed hij zijn laatste volledige seizoen, waarna hij in 2017 nog een keer inviel.

Na zijn F1-loopbaan racete Button nog in Japan, de NASCAR, reed hij rallycross en rijdt hij nu in het WEC. Hij bestuurt een Cadillac-hypercar voor het team van Jota, maar aan dat avontuur komt nu dus ook een einde.

Wat zegt Button?

Aan BBC Radio Somerset vertelde Button dat zijn leven als coureur na de 8 uur van Bahrein ten einde komt: "Dit wordt mijn laatste race. Ik heb altijd genoten van Bahrein, ik vind het een leuk circuit en ik ga er veel van genieten. Het wordt namelijk het einde van mijn professionele carrière."

Tijd doorbrengen met de familie

Voor Button was dit geen moeilijke keuze: "Ik heb genoten van mijn tijd bij Jota in het WEC, maar mijn leven is te druk geworden. Het is niet eerlijk voor het team en voor mezelf om te denken dat ik er in 2026 genoeg tijd voor heb. Mijn kinderen zijn vijf en zes, en je bent altijd een week weg en dan mis je ze zo erg. Je krijgt deze tijd niet terug."

"Ik heb het gevoel dat ik in de afgelopen jaren veel heb gemist. Dat is oké, want ik wist dat het zou gebeuren, maar ik wil dat niet nog een seizoen doen."

Button zal niet helemaal verdwijnen uit de racewereld. Hij stelt dat hij met zijn eigen klassieke auto's wil racen, en hij is daarnaast aan Sky Sports verbonden als F1-analist.

Reacties (3)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.078

    Dat Jenson stopt bij Jota interesseert me geen jota.

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 10:16
    • Rimmer

      Posts: 12.941

      Met zoveel negativiteit raak je bij mij helemaal de verkeerde button!

      • + 0
      • 30 okt 2025 - 11:14
  • Paulie

    Posts: 4.834

    Jenson Butt-on ->> Jenson Butt-off

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 11:28

