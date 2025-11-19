user icon
McLaren spreekt kritische Norris tegen: "Hebben nu informatie"

McLaren spreekt kritische Norris tegen: "Hebben nu informatie"
  • Gepubliceerd op 19 nov 2025 10:46
  • Door: Jeroen Immink

Aankomend weekend gaat het Formule 1-circus weer los. In Las Vegas wacht de derde editie van de GP in ‘Sin City’, waar Lando Norris zijn jacht op zijn eerste wereldtitel wil vervolgen. De Brit liet eerder al weten weinig zin te hebben in de trip naar Nevada, maar McLaren-teambaas Andrea Stella probeerde die negatieve toon te nuanceren.

Norris is momenteel niet te houden. In Mexico én Brazilië was de McLaren-coureur oppermachtig, waardoor zijn voorsprong in het WK groeide ten opzichte van Oscar Piastri en Max Verstappen. Toch bleef Norris sceptisch over zijn vooruitzichten in Vegas, terwijl Stella juist optimistischer klonk.

Volgens de Italiaan was de race vorig jaar simpelweg een probleemweekend. “Vegas was een van de moeilijkste races”, zei hij bij Sky Sports. “We hadden moeite met het bandenmanagement en kampten met graining in zowel de kwalificatie als de race.”

Daarnaast speelde de afstelling McLaren parten. “We hadden aerodynamische problemen toen we de achtervleugel wilden ontlasten. We verloren te veel efficiëntie en moesten zoeken naar manieren om de korreligheid en het onderstuur te compenseren.”

Waar Norris weinig enthousiasme toonde voor de race, benadrukt Stella dat McLaren de oorzaken inmiddels wél in kaart heeft. “De analyse van vorig jaar gaf ons veel informatie. We weten qua banden, aero-efficiëntie en afstelling welke richting we op moeten.”

Toch blijft het afwachten, waarschuwt hij. “Is dat genoeg om competitief te zijn? Dat zien we pas in Vegas. Maar we hebben zeker maatregelen genomen, want de prestaties van vorig jaar waren absoluut niet goed genoeg.”

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

