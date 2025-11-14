user icon
'McLaren wil motorwissel Verstappen bespreken tijdens speciale F1-vergadering'
  • Gepubliceerd op 14 nov 2025 10:46
  • comments 18
  • Door: Bob Plaizier

McLaren-teambaas Andrea Stella zorgde na afloop van de Grand Prix van Brazilië voor de nodige ophef. Hij wilde opheldering van de FIA krijgen over de motorwissel van Red Bull-coureur Max Verstappen. Het lijkt er sterk op dat McLaren dit vraagstuk vandaag op tafel gaat gooien tijdens de vergadering van de F1 Commission.

Max Verstappen kende afgelopen weekend een rampzalige kwalificatie op het circuit van Interlagos in Brazilië. Hij kwam niet verder dan de zestiende tijd, waarna Red Bull besloot in te grijpen. Ze pasten zijn set-up aan, en ze schroefden een nieuwe motor in de bolide van Verstappen. Hij moest een flinke inhaalrace rijden, en vocht zich terug naar een knappe derde plaats.

Wat is er aan de hand?

Na afloop van de race sprak McLaren-teambaas Stella zich uit. Hij vroeg zich af hoe het zat met deze motorwissel, en wees naar de regels van de FIA. De autosportfederatie stuurde eerder dit jaar een richtlijn naar de teams over of het wisselen van een motor wel of niet binnen de budgetcap valt. Sommige teams, waaronder McLaren, zijn namelijk van mening dat als er oprechte zorgen bestaan over de betrouwbaarheid, een motorwissel niet onder de budgetcap moet vallen. Als een team de motorwissel vanuit een performance-oogpunt, dan moet het wel onder de cap vallen.

McLaren gaat vragen stellen

Het blijft dan ook onduidelijk of Red Bull heeft beargumenteerd dat de motorwissel werd gedaan vanwege de betrouwbaarheid, of juist niet. Volgens The Race wil McLaren duidelijkheid krijgen op dit punt, en gaan ze vandaag de daad bij het woord voegen. Het is namelijk de verwachting dat ze het vraagstuk op tafel gaan leggen tijdens de belangrijke vergadering van de F1 Commission. Bij dit overleg zijn alle teams, de FIA en de FOM aanwezig.

Waarom maakt McLaren hier een zaak van?

Volgens The Race stelt McLaren deze vraag ook voor zichzelf. Ze vechten met Lando Norris en Oscar Piastri immers nog steeds om de wereldtitel, en alle beetjes kunnen helpen. Daarnaast is het zo dat beide coureurs op het randje van een gridstraf staan op het gebied van de krachtbronnen. Het is de verwachting dat de FIA na de uitkomst van de vergadering van de F1 Commission de uitkomst zal delen.

Larry Perkins

Posts: 61.480

Opmerkelijk: Yuki Tsunoda, Liam Lawson, en Isack Hadjar kregen eerder al een vijfde power unit. Op die momenten klaagden Stella en McLaren niet.

... [Lees verder]

  • 12
  • 14 nov 2025 - 11:31
F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (18)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.787

    Jammer dat na zo'n mooie en spannende race van Max iemand roet in het eten gaat gooien.
    Staat tegenover dat het het proberen waard is om de tegenstander op het matje te roepen en om te kijken of alles volgens de regels is verlopen.

    Hoe dan ook, we hebben toch maar weer 'n mooie race gezien, wat de uitkomst ook mag zijn.

    • + 3
    • 14 nov 2025 - 10:56
    • nr 76

      Posts: 7.152

      Die uitkomst blijft natuurljjk gewoon hetzelfde, het gaat erom of de kosten van de nieuwe krachtbron wel of niet moeten worden meegenomen in de budgetcap.

      Overigens hebben alle andere Honda coureurs ook 5 powerunits gebruikt.

      • + 9
      • 14 nov 2025 - 11:01
    • Larry Perkins

      Posts: 61.475

      De uitkomst is dat er niks gaat veranderen, de oude motor was dusdanig aan het vibreren dat ouwe Kel de motor mee naar huis heeft genomen...

      • + 7
      • 14 nov 2025 - 11:15
    • da_bartman

      Posts: 6.258

      óf je hebt alleen de titel gelezen, óf je begrijpt het artikel er onder niet.

      • + 2
      • 14 nov 2025 - 11:25
  • HermanInDeZon

    Posts: 322

    Valt natuurlijk niet te ontkennen dat die motorwissel minstens ook vanuit performance oogpunt gedaan was.

    Maar bewijs maar eens dat het "ook niet deels om betrouwbaarheidsredenen" was

    Was 2021 all over again waar Hamilton gridstaffen incasseerde omdat het extra vermogen hem meer opbracht

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 10:58
    • MLTG

      Posts: 1.130

      gewoon de bewijslast omdraaien en klaar. Wil RBR het buiten de budgetcap houden zullen ze moeten aantonen dat er tekenen in de data waren die aangaven dat er reden is om te wisselen. Andersom is natuurlijk onzin om te vragen aangezien alleen RB de motorendata heeft.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 13:03
  • rwinn2893

    Posts: 145

    Er was 1 team dat vol in de aanval ging tegen red bull met de budget cap en dat de zak met zijn papaya rules. Dus dit is niks nieuws.

    • + 7
    • 14 nov 2025 - 11:06
    • mario

      Posts: 14.524

      Volgens mij heeft RBR ook meerdere aantijgingen gedaan aan het adres van McLaren afgelopen jaar en dit seizoen en dat bij de FIA neergelegd... Dus het klopt dat er weinig nieuws onder de zon is.... Dat gebeurt nou eenmaal als je vecht om de titel....
      Verder staat het McLaren sowieso helemaal vrij om duidelijkheid te vragen bij de FIA, om te kijken wat zij daar nog mee kunnen doen...

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 16:09
  • shakedown

    Posts: 1.503

    Dat een wissel, performance opleverde is al jaren bekend. Kijk naar Hamilton/Mercedes. En daar is niets mis mee.

    De vraag wat wel en niet onder de cap valt is prima om uit te zoeken. Maar heeft niets met Verstappen/Red Bull te maken. Dat dat nu ff samen komt prima. Ik bedoel wat de uitkomst ook is, dat doet niets met de huidige stand van zaken. Prima om opheldering te krijgen voor volgend jaar.

    Ik bedoel alsof ze nu Norris uit de pits laten starten en ervanuit gaan dat hij ook even het hele veld inhaalt... Dat is natuurlijk kolder...

    • + 7
    • 14 nov 2025 - 11:08
  • Larry Perkins

    Posts: 61.475

    Opmerkelijk: Yuki Tsunoda, Liam Lawson, en Isack Hadjar kregen eerder al een vijfde power unit. Op die momenten klaagden Stella en McLaren niet.

    Het is weer lekker hypocriet, maar dergelijke politieke spekketjes zijn al decennia gewoongoed in de Formule 1, en ook voorafgaand aan het 'Horner-tijdperk' was het niet anders...

    • + 12
    • 14 nov 2025 - 11:31
    • Remco_F1

      Posts: 3.237

      Willen we meer of minder politieke spelletjes in de F1?!

      -Geert Wilders

      • + 4
      • 14 nov 2025 - 12:27
    • Totalia

      Posts: 1.783

      Politiek is opium voor het volk, volgens Joop den Uil, hij citeerde Karl Marx verkeerd…. Maar klopt behoorlijk

      • + 2
      • 14 nov 2025 - 12:47
    • Remco_F1

      Posts: 3.237

      "Politiek is opium voor het volk"

      Gedachte hierachter vind ik behoorlijk sterk

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 13:17
    • Canson Po

      Posts: 2.810

      De Huidige structuur van politiek is volledig achterhaald en dringend aan vernieuwing toe, laat het volk zelf beslissen waar het tax geld naartoe gaat, dit kan door middel van schuivers op een site waar iedereen dan percentages kan geven, lijkt op het eerste zicht wat simpel maar kan wel degelijk uitgewerkt worden, voor crisissituaties en landsimulatie kan je best wel een parlement behouden.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 15:59
  • John6

    Posts: 11.272

    McLaren die wil dat allemaal wel weten over die motor van Max, ik denk eigenlijk dat die info niet met andere teams gedeeld wordt, misschien heb ik het mis anders was die info allang gegeven aan alle teams die dat willen weten.

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 12:25
  • Retep

    Posts: 1

    Stella probeerd hiermee te weten te komen of hij bij Norris en of Piastri ook nog een nieuwe motor kan inzetten.
    Omdat McL al tegen het Budget plafond zit zou dit ook in hun voordeel kunnen werken als de uitkomst voor hen positief is.
    Toch nog bang voor Max?

    • + 3
    • 14 nov 2025 - 12:44
  • JPfx

    Posts: 427

    Ik snap het probleem niet. Als hij de motoren van die twee wil wisselen en de gridstraf daarvoor wil accepteren, is er niemand die hem tegenhoudt.

    • + 3
    • 14 nov 2025 - 13:20
    • bvonk2

      Posts: 131

      Daar gaat de vraag niet over. Wel of de wissel is gedaan uit betrouwbaarheid en of dat dan wel of niet in het budget limiet hoort.

      • + 1
      • 14 nov 2025 - 14:52

