McLaren-teambaas Andrea Stella zorgde na afloop van de Grand Prix van Brazilië voor de nodige ophef. Hij wilde opheldering van de FIA krijgen over de motorwissel van Red Bull-coureur Max Verstappen. Het lijkt er sterk op dat McLaren dit vraagstuk vandaag op tafel gaat gooien tijdens de vergadering van de F1 Commission.

Max Verstappen kende afgelopen weekend een rampzalige kwalificatie op het circuit van Interlagos in Brazilië. Hij kwam niet verder dan de zestiende tijd, waarna Red Bull besloot in te grijpen. Ze pasten zijn set-up aan, en ze schroefden een nieuwe motor in de bolide van Verstappen. Hij moest een flinke inhaalrace rijden, en vocht zich terug naar een knappe derde plaats.

Wat is er aan de hand?

Na afloop van de race sprak McLaren-teambaas Stella zich uit. Hij vroeg zich af hoe het zat met deze motorwissel, en wees naar de regels van de FIA. De autosportfederatie stuurde eerder dit jaar een richtlijn naar de teams over of het wisselen van een motor wel of niet binnen de budgetcap valt. Sommige teams, waaronder McLaren, zijn namelijk van mening dat als er oprechte zorgen bestaan over de betrouwbaarheid, een motorwissel niet onder de budgetcap moet vallen. Als een team de motorwissel vanuit een performance-oogpunt, dan moet het wel onder de cap vallen.

McLaren gaat vragen stellen

Het blijft dan ook onduidelijk of Red Bull heeft beargumenteerd dat de motorwissel werd gedaan vanwege de betrouwbaarheid, of juist niet. Volgens The Race wil McLaren duidelijkheid krijgen op dit punt, en gaan ze vandaag de daad bij het woord voegen. Het is namelijk de verwachting dat ze het vraagstuk op tafel gaan leggen tijdens de belangrijke vergadering van de F1 Commission. Bij dit overleg zijn alle teams, de FIA en de FOM aanwezig.

Waarom maakt McLaren hier een zaak van?

Volgens The Race stelt McLaren deze vraag ook voor zichzelf. Ze vechten met Lando Norris en Oscar Piastri immers nog steeds om de wereldtitel, en alle beetjes kunnen helpen. Daarnaast is het zo dat beide coureurs op het randje van een gridstraf staan op het gebied van de krachtbronnen. Het is de verwachting dat de FIA na de uitkomst van de vergadering van de F1 Commission de uitkomst zal delen.