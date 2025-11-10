Max Verstappen startte de Grand Prix van Brazilië afgelopen weekend vanuit de pitlane. Red Bull had zijn motor gewisseld en zijn set-up aangepast, en Verstappen wist zich knap naar het podium te rijden. Bij McLaren plaatsen ze vraagtekens bij de motorwissel, en ze vragen de FIA om opheldering.

Verstappen kende een tegenvallende kwalificatie op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. Hij kwam niet verder dan de zestiende tijd, en Red Bull besloot in te grijpen. Ze wisselden zijn motor en pasten zijn set-up aan, en dit was in strijd met de parc fermé-regels. Verstappen startte de race vanuit de pitlane en reed een geweldige race.

Hij werkte zich knap naar voren, en kwam uiteindelijk als derde over de streep. Veel kenners waren ervan overtuigd dat Verstappen had kunnen winnen als hij verder naar voren was gestart. Ook McLaren-coureur en racewinnaar Lando Norris deelde die mening.

Wat is er aan de hand?

Bij McLaren plaatsen ze zo hun vraagtekens bij de motorwissel van Verstappen, zo meldt The Race. Hierbij wordt gewezen naar de budgetcap. Het draait hier om richtlijnen van de FIA, waarbij wordt gekeken of een motorwissel wel of niet onder de budgetcap zou vallen. Het gaat hier om een deel van de regels die niet openbaar zijn, maar waar de teams en de autosportfederatie wel een akkoord over hebben gesloten.

Volgens The Race zijn er een aantal teams, waaronder McLaren, die vinden dat een motorwissel vanwege zorgen over de betrouwbaarheid, niet onder de budgetcap zouden moeten vallen. Maar als een team besluit een motor te wisselen vanuit het perspectief van performance, dan vinden ze dat dit wél onder de budgetcap moet vallen.

Stella wil duidelijkheid

McLaren-teambaas Andrea Stella wil dan ook graag van de FIA weten hoe de vork hier in de steel steekt. De Italiaan wordt geciteerd door The Race: "Om eerlijk te zijn, dit soort wisselingen van de Power Unit dagen de regels uit."

"Het wordt interessant om te zien of de kosten van deze motorwissel onder de budgetcap vallen of niet. Als ze de motor hebben vervangen vanwege performance-redenen, dan moet het onder de budgetcap vallen. Dus laten we dat eens in deze zaak bekijken. Niet dat ik het zal zien, dat is de zaak van Red Bull. Maar dit is ook de reden waarom wij het niet zouden doen, want dan valt het onder de budgetcap."