user icon
icon

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen
  • Gepubliceerd op 10 nov 2025 15:24
  • comments 19
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen startte de Grand Prix van Brazilië afgelopen weekend vanuit de pitlane. Red Bull had zijn motor gewisseld en zijn set-up aangepast, en Verstappen wist zich knap naar het podium te rijden. Bij McLaren plaatsen ze vraagtekens bij de motorwissel, en ze vragen de FIA om opheldering.

Verstappen kende een tegenvallende kwalificatie op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. Hij kwam niet verder dan de zestiende tijd, en Red Bull besloot in te grijpen. Ze wisselden zijn motor en pasten zijn set-up aan, en dit was in strijd met de parc fermé-regels. Verstappen startte de race vanuit de pitlane en reed een geweldige race.

Meer over McLaren 'Gefrustreerde Piastri kan McLaren verruilen voor Aston Martin'

'Gefrustreerde Piastri kan McLaren verruilen voor Aston Martin'

5 nov
 Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"

Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"

30 okt

Hij werkte zich knap naar voren, en kwam uiteindelijk als derde over de streep. Veel kenners waren ervan overtuigd dat Verstappen had kunnen winnen als hij verder naar voren was gestart. Ook McLaren-coureur en racewinnaar Lando Norris deelde die mening.

Wat is er aan de hand?

Bij McLaren plaatsen ze zo hun vraagtekens bij de motorwissel van Verstappen, zo meldt The Race. Hierbij wordt gewezen naar de budgetcap. Het draait hier om richtlijnen van de FIA, waarbij wordt gekeken of een motorwissel wel of niet onder de budgetcap zou vallen. Het gaat hier om een deel van de regels die niet openbaar zijn, maar waar de teams en de autosportfederatie wel een akkoord over hebben gesloten.

Volgens The Race zijn er een aantal teams, waaronder McLaren, die vinden dat een motorwissel vanwege zorgen over de betrouwbaarheid, niet onder de budgetcap zouden moeten vallen. Maar als een team besluit een motor te wisselen vanuit het perspectief van performance, dan vinden ze dat dit wél onder de budgetcap moet vallen.

Stella wil duidelijkheid

McLaren-teambaas Andrea Stella wil dan ook graag van de FIA weten hoe de vork hier in de steel steekt. De Italiaan wordt geciteerd door The Race: "Om eerlijk te zijn, dit soort wisselingen van de Power Unit dagen de regels uit."

"Het wordt interessant om te zien of de kosten van deze motorwissel onder de budgetcap vallen of niet. Als ze de motor hebben vervangen vanwege performance-redenen, dan moet het onder de budgetcap vallen. Dus laten we dat eens in deze zaak bekijken. Niet dat ik het zal zien, dat is de zaak van Red Bull. Maar dit is ook de reden waarom wij het niet zouden doen, want dan valt het onder de budgetcap."

Sander

Posts: 1.551

Hij heeft een punt maar zal niets mee worden gegdaan.
RBR zal ten alle tijde prima uit kunnen leggen dat de oude motor niet meer betrouwbaar was. Max sprak trouwens al al over vibraties die de motor zou hebben. Prima bedacht door Stella maar zal niest opleveren.

  • 14
  • 10 nov 2025 - 15:42
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Stella McLaren Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (19)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.760

    Oei, heeft Stella daar 'n punt?

    • + 2
    • 10 nov 2025 - 15:25
    • Sander

      Posts: 1.551

      Hij heeft een punt maar zal niets mee worden gegdaan.
      RBR zal ten alle tijde prima uit kunnen leggen dat de oude motor niet meer betrouwbaar was. Max sprak trouwens al al over vibraties die de motor zou hebben. Prima bedacht door Stella maar zal niest opleveren.

      • + 14
      • 10 nov 2025 - 15:42
    • 919

      Posts: 3.820

      ’Oei, heeft Stella daar 'n punt?’

      Nee, spiegels en rookgordijnen.

      • + 5
      • 10 nov 2025 - 15:53
    • Snork

      Posts: 22.060

      Toen Mercedes in 2021 motoren sneller verwisselde dan de banden, was hier in dit forum de mening dat dit onder de budgetcap zou moeten vallen, maar de motoren vielen daar niet onder. Lewis knalde toen als een raket door het veld heen, toen hij na een motorwissel ver naar achteren moest starten.
      Wat ik er van vind doet er niet toe, de FIA moet hier echter wel duidelijkheid in verschaffen. Het is nu te grijs gebied.
      Oplossing kan zijn om het aantal te wisselen motoren (zonder straf) met één unit te verhogen. Wil/moet een team alsnog vaker de motor wisselen, dan is het onder de budgetcap.

      • + 5
      • 10 nov 2025 - 16:04
    • The Trulli Train

      Posts: 1.167

      Ik vond het destijds heel erg slim van Mercedes. F1 draait om de mazen van de regels te vinden. Als ik het goed herinner was de regel destijds dat de eerste extra motor een grid penalty van 10 plaatsen opleverde, en de volgende extra motoren slechts 5 plaatsen. Daar had men op dit forum destijds problemen mee, want na de eerste extra motor bleef Mercedes er maar nieuwe motoren inlepelen met een minimale straf. Ik had daar ook problemen mee, maar vond het louter een fout in de regelementen, waar Mercedes slim gebruik van maakte.

      • + 2
      • 10 nov 2025 - 16:25
  • Erik FW34

    Posts: 3.778

    Prima onderzoek maar totaal niet gericht op race Brazilië maar voor 2026. Verstandig dus. Hoort erbij.

    • + 2
    • 10 nov 2025 - 15:26
    • Hemex

      Posts: 1.358

      Hij heeft het over "deze motorwissel", dus wel degelijk over de afgelopen race. Maar dat zal dan toch gewoon in de (geheime) regels staan, en dus al dan niet meegenomen worden met de huidige budgetcap. Geen idee hoe de stand van zaken daar is, maar ik neem aan dat Red Bull de regels ook heeft meegekregen, en er dus rekening mee heeft gehouden. Of niet, maar dan zien we volgend jaar wel of ze de budgetcap hebben overgchreden.
      Hoe dan ook lijkt het me nauwelijk de moeite van het onderzoeken waard. Het valt er onder, of het valt er niet onder. Daar heeft Stella verder geen invloed op.

      • + 5
      • 10 nov 2025 - 15:35
    • Erik FW34

      Posts: 3.778

      Ik snap dat hij het over deze motor heeft maar hij heeft het meer over de Budgetcap. Dus wat wordt er wel niet toegelaten, ook voor volgende jaren. Ik denk mooi politiek handig gekozen moment.

      Volgens jaar krijgt Ford waarschijnlijk meer te maken met performance issues dus het zaadje is gepland. Tenminste, dat denk ik.

      • + 2
      • 10 nov 2025 - 15:45
  • De Vogel is Geland

    Posts: 642

    Stella praat veel maar hoe komt hij tot de conclusie dat deze PU niet onder de budgetcap zou vallen?

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 15:32
    • Joeppp

      Posts: 8.091

      Waarschijnlijk doordat hij in de F1 werkt en de regels uit zijn hoofd weet daar het zijn vak is?

      • + 3
      • 10 nov 2025 - 16:12
  • shakedown

    Posts: 1.493

    Elke motor wissel is een performance wissel. De oude denken ze dat die stuk gaat. Dat is 0 performance. Beetje ver gezocht allemaal in de media. Denk dat de vraag is: wanneer valt een wissel of niet onder de budget cap.

    Wat er achter lijkt te zitten is dit. Stel je zit op je maximale motoren, dan heb je een plof. Je moet dan wel een nieuwe motor wisselen. Zou deze dan buiten de cap om moeten? Daar is denk ik onduidelijkheid/grijs gebied.

    De huidige wisselingen zijn altijd binnen budget cap. Dat is logisch. Het gaat vooral om onvoorziene zaken buiten je maximale poel om.

    Weer lekkere sensatie makerij...

    • + 2
    • 10 nov 2025 - 15:46
  • Larry Perkins

    Posts: 61.391

    Oh wat is McLaren netjes sinds Horner van het toneel verdwenen is...

    Opmerkelijk: Yuki Tsunoda, Liam Lawson, en Isack Hadjar kregen eerder al een vijfde power unit. Op die momenten klaagden Stella en McLaren niet.

    Het is weer lekker hypocriet, maar dergelijke politieke spekketjes zijn al decennia gewoongoed in de Formule 1, en ook voorafgaand aan het 'Horner-tijdperk' was het niet anders...

    • + 11
    • 10 nov 2025 - 15:55
    • Larry Perkins

      Posts: 61.391

      * spelletjes

      • + 2
      • 10 nov 2025 - 15:56
    • HermanInDeZon

      Posts: 305

      Ja, klopt, anderzijds ben ik het met het principe wel eens want we willen denk ik niet terug naar 2021 waar het doodnormaal was (Hamilton volgens mij een aantal keer) om van motor te wisselen puur omdat de performancewinst harder doorweegt dan het achteraan starten.

      • + 3
      • 10 nov 2025 - 16:02
    • Larry Perkins

      Posts: 61.391

      Oké, maar dat is een andere discussie @HermanInDeZon, graag bij het topic blijven.

      • + 2
      • 10 nov 2025 - 16:10
  • Aajd Flupke

    Posts: 22

    Froegah was ik fan van McLaren, maar die tijd is al heel lang voorbij en zoals het er nu uitziet komt dat ook nooit meer terug. Ze zouden zich moeten omdopen tot McKaren

    • + 6
    • 10 nov 2025 - 16:11
  • jd2000

    Posts: 7.396

    Gewoon schijterig gedrag. Nog steeds bang om het wk mis te lopen. Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten. Wat zou McLaren zelf te verbergen hebben?

    • + 2
    • 10 nov 2025 - 16:22
    • Mr Marly

      Posts: 7.865

      Was je ook zo achterdochtig over Red Bull toen ze alle beschuldigingen richting McLaren bij de FIA neerlegde?

      • + 6
      • 10 nov 2025 - 16:29
    • MLTG

      Posts: 1.125

      @jd2000. heb je wel begrepen wat Stella zegt. Of gewoon titel lezen, conclusie trekken en toetsenbord naar je toe trekken.
      Wat hij zegt is gewoon een goede vraag en ook een vraag die de FIA moet beantwoorden. Ook als JD2000 het niet kan opbrengen om alles te lezen

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 17:18

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.365
  • Podiums 124
  • Grand Prix 230
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar