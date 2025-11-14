user icon
Red Bull gefileerd na inhaalrace Max Verstappen
  • Gepubliceerd op 14 nov 2025 11:22
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kwam afgelopen weekend als derde over de streep in Brazilië. Op het circuit van Interlagos reed hij een geweldige inhaalrace, en ontving hij na afloop louter complimenten. Ralf Schumacher weigert echter mee te lopen in de polonaise, en is kritisch op Red Bull.

Verstappen hoopte in Brazilië zijn slag te kunnen slaan in de strijd om de wereldtitel. Hij reisde vol goede moed af naar het circuit van Interlagos, maar hij kwam van een koude kermis thuis. Red Bull bleek de nodige problemen te hebben op het circuit in Sao Paulo. Verstappen moest alles op alles zetten, en wist de schade in de sprintrace te beperken met een vierde plaats.

Meer over Max Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov

In de kwalificatie kwam hij vervolgens niet verder dan de teleurstellende zestiende tijd. Toen Red Bull besloot om Verstappens set-up te wijzigen en een nieuwe motor in zijn auto plaatste, liep het ineens wél. Verstappen startte vanuit de pitlane, en haalde de ene na de andere auto in. Het zorgde er zelfs voor dat hij kortstondig aan de leiding reed, al moest hij zijn koppositie al snel uit handen geven na een pitstop. De derde plek was echter wel een mooie beloning voor het harde werk.

De held van de zondag

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is opvallend kritisch op Red Bull in de Sky-podcast Backstage Boxengasse: "Max was echt de held van zondag, maar Red Bull presteerde als team, samen met Max, echt heel erg slecht."

"Voor de kwalificatie hadden ze die auto zo verslechterd dat hij zelfs in Q1 uitviel. Dat mag niet gebeuren als je voor het kampioenschap strijdt, want de auto had duidelijk veel potentieel. Dat was natuurlijk wel opvallend, dus ik ben benieuwd wat er daar achter de schermen gaat gebeuren."

Was Red Bull net zo snel als McLaren?

Waar Schumacher kritisch is op Red Bull, is hij opvallend positief over de prestaties van Verstappen: "Max heeft het superieur gedaan, daar bestaat simpelweg geen twijfel over. Hetzelfde geldt voor Lando Norris, die ondanks de druk weer een topweekend heeft neergezet. Het was niet makkelijk voor McLaren, en Red Bull had eigenlijk ook een snellere auto."

Die snelheid van Red Bull kwam echter pas op raceday aan het licht: "Dat is juist zo enorm frustrerend. En vooral voor Max. Je zou denken dat hij samen met zijn engineer het maximale eruit haalt. Maar dat blijkt toch het zwakke punt van Red Bull te zijn: op vrijdag de baan oprijden met een duidelijke situatie en set-up. Helmut Marko benoemde dat ook."

Wat is de stand van zaken?

Door zijn derde plaats in Brazilië is Verstappens achterstand op Norris in het wereldkampioenschap flink gegroeid. De Brit staat nu op 390 WK-punten, terwijl Verstappen derde staat met een puntenaantal van 341 punten. Tussen hen in staat nog steeds Oscar Piastri, die 366 punten heeft gepakt. De Australiër presteerde in de afgelopen weken allesbehalve goed, en dat zorgt ervoor dat Verstappen op hem in is gelopen. Hij zal zich zorgen moeten maken over Verstappen, die in de afgelopen weken dus veel stappen heeft gezet.

SEN1

Posts: 2.674

Harry doelt natuurlijk op minder tijd mbt vrije trainingen om de juiste setup te vinden.

  • 5
  • 14 nov 2025 - 12:23
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (7)

  • HarryLam

    Posts: 5.011

    Allemaal vanwege die verrotte sprintraces.

    • + 2
    • 14 nov 2025 - 11:47
    • HermanInDeZon

      Posts: 322

      Explain?

      • + 1
      • 14 nov 2025 - 11:53
    • SEN1

      Posts: 2.674

      Harry doelt natuurlijk op minder tijd mbt vrije trainingen om de juiste setup te vinden.

      • + 5
      • 14 nov 2025 - 12:23
    • HermanInDeZon

      Posts: 322

      Prestatie in zowel sprint kwalificatie en sprint race waren nochtans stukken beter dan in de eigenlijke kwalificatie.

      Dus niks "niet genoeg tijd" gewoon "geen idee wat de auto doet"

      • + 1
      • 14 nov 2025 - 12:26
  • rubke

    Posts: 229

    gewoon een complexe auto die door alle updates is verdronken. De enige die het enigszins begrijpt is Max omdat hij de basis van de auto kent, alle andere coureurs na Riciardo hebben deze gemist. daar ligt volgens mij het probleem

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 12:27
  • Snork

    Posts: 22.075

    Nou nou, dat was me een potje "fileren".....
    Wat een sensatie weer om niks.
    En ging het ook nog eens om de mening van ome Ralf. Wie? Ja, die ene, Ralf, die ja. Oh, ok. Boeiend...

    • + 4
    • 14 nov 2025 - 15:30
  • Hagueian

    Posts: 8.193

    Die sweet spot van die auto is gewoon zo klein dat je hem niet makkelijk vind. En in sprint weekenden is dit vaker het geval bij RB. Al zal de motor ook een rol hebben gespeeld op zondag. Het blijft hoe dan ook zonde, want Piastri zakt volledig weg en je had de druk op Norris er vol op kunnen zetten.

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 16:44

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.365
  • Podiums 124
  • Grand Prix 230
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
