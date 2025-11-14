Max Verstappen kwam afgelopen weekend als derde over de streep in Brazilië. Op het circuit van Interlagos reed hij een geweldige inhaalrace, en ontving hij na afloop louter complimenten. Ralf Schumacher weigert echter mee te lopen in de polonaise, en is kritisch op Red Bull.

Verstappen hoopte in Brazilië zijn slag te kunnen slaan in de strijd om de wereldtitel. Hij reisde vol goede moed af naar het circuit van Interlagos, maar hij kwam van een koude kermis thuis. Red Bull bleek de nodige problemen te hebben op het circuit in Sao Paulo. Verstappen moest alles op alles zetten, en wist de schade in de sprintrace te beperken met een vierde plaats.

In de kwalificatie kwam hij vervolgens niet verder dan de teleurstellende zestiende tijd. Toen Red Bull besloot om Verstappens set-up te wijzigen en een nieuwe motor in zijn auto plaatste, liep het ineens wél. Verstappen startte vanuit de pitlane, en haalde de ene na de andere auto in. Het zorgde er zelfs voor dat hij kortstondig aan de leiding reed, al moest hij zijn koppositie al snel uit handen geven na een pitstop. De derde plek was echter wel een mooie beloning voor het harde werk.

De held van de zondag

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is opvallend kritisch op Red Bull in de Sky-podcast Backstage Boxengasse: "Max was echt de held van zondag, maar Red Bull presteerde als team, samen met Max, echt heel erg slecht."

"Voor de kwalificatie hadden ze die auto zo verslechterd dat hij zelfs in Q1 uitviel. Dat mag niet gebeuren als je voor het kampioenschap strijdt, want de auto had duidelijk veel potentieel. Dat was natuurlijk wel opvallend, dus ik ben benieuwd wat er daar achter de schermen gaat gebeuren."

Was Red Bull net zo snel als McLaren?

Waar Schumacher kritisch is op Red Bull, is hij opvallend positief over de prestaties van Verstappen: "Max heeft het superieur gedaan, daar bestaat simpelweg geen twijfel over. Hetzelfde geldt voor Lando Norris, die ondanks de druk weer een topweekend heeft neergezet. Het was niet makkelijk voor McLaren, en Red Bull had eigenlijk ook een snellere auto."

Die snelheid van Red Bull kwam echter pas op raceday aan het licht: "Dat is juist zo enorm frustrerend. En vooral voor Max. Je zou denken dat hij samen met zijn engineer het maximale eruit haalt. Maar dat blijkt toch het zwakke punt van Red Bull te zijn: op vrijdag de baan oprijden met een duidelijke situatie en set-up. Helmut Marko benoemde dat ook."

Wat is de stand van zaken?

Door zijn derde plaats in Brazilië is Verstappens achterstand op Norris in het wereldkampioenschap flink gegroeid. De Brit staat nu op 390 WK-punten, terwijl Verstappen derde staat met een puntenaantal van 341 punten. Tussen hen in staat nog steeds Oscar Piastri, die 366 punten heeft gepakt. De Australiër presteerde in de afgelopen weken allesbehalve goed, en dat zorgt ervoor dat Verstappen op hem in is gelopen. Hij zal zich zorgen moeten maken over Verstappen, die in de afgelopen weken dus veel stappen heeft gezet.