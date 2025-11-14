user icon
Marko hoopt voor Verstappen dat Norris crasht

Marko hoopt voor Verstappen dat Norris crasht
  Gepubliceerd op 14 nov 2025 07:36
  • comments 17
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft een flinke achterstand op WK-leider Lando Norris, en Helmut Marko geeft eerlijk toe dat het een zware strijd gaat worden. Hij stelt dat Verstappen moet hopen op pech of een crash voor Norris.

Verstappen is bezig met een sterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. Sinds de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort stond Verstappen in elke race op het podium. Hij won drie races en profiteerde van crashes en problemen bij Norris en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Hierdoor liep hij in op de twee papaja-coureurs, en werd er gespeculeerd over een mogelijke, verrassende nieuwe wereldtitel.

In de afgelopen twee Grands Prix groeide de achterstand van Verstappen op Norris. Red Bull had een verkeerde afslag genomen in Mexico en Brazilië, en dat leverde Verstappen problemen op. Afgelopen weekend wist hij op het circuit van Interlagos in Sao Paulo te imponeren door vanuit de pitlane naar de derde plaats te rijden. Zijn achterstand op Norris in het wereldkampioenschap bedraagt nu 49 WK-punten.

'Norris moet crashen'

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko realiseert zich dat ze nu voor een grote uitdaging staan. De Oostenrijker geeft zijn eerlijke mening in zijn column voor Speedweek: "We staan nog 49 punten achter op Norris, met nog drie Grands Prix en één sprintrace te gaan. Er moet nu echt iets gebeuren met Norris om de kansen van Max in het wereldkampioenschap in leven te houden, anders zijn we echt kansloos. Dat betekent dat Lando een keertje moet uitvallen of dat er een botsing moet plaatsvinden."

Marko bekijkt het positief

Volgens Marko is het pijnlijk dat ze nu een grotere achterstand op Norris hebben. De Oostenrijker wil echter niet te negatief zijn: "Natuurlijk zijn we niet blij met deze achterstand, maar het positieve is voor ons wel dat we het tij tijdens het seizoen weten te hebben keren, en wel zo dramatisch dat we plotseling weer in de strijd om het wereldkampioenschap zaten. De algehele situatie is dus positief."

Towel986

Posts: 547

“Norris moet crashen” > “Norris mag niet scoren”

Iets sportiever geformuleerd.

  • 11
  • 14 nov 2025 - 08:41
Reacties (17)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 321

    "De algehele situatie is dus positief."

    Je tweede rijder geraakt niet van de laatste rij af en je eerste rijder heeft tot zondagochtend nodig om een afstelling te vinden waarmee hij beter dan top 15 kan rijden afgelopen race ... algehele situatie lijkt mij "zorgwekkend hoe slecht we onze eigen auto begrijpen"

    • + 3
    • 14 nov 2025 - 08:15
    • schwantz34

      Posts: 41.350

      Het is dat RBR Max heeft, anders stonden er 2 Bulls op de achterste rij!

      • + 9
      • 14 nov 2025 - 08:47
    • HermanInDeZon

      Posts: 321

      Ja en nee -- onder de juiste omstandigheden is de Red Bull gewoon de beste wagen en is hij dat waarschijnlijk dit seizoen ook grotendeels geweest. Alleen bedroevend dat ze die omstandigheden amper gevonden krijgen

      Het enige wat Max afgelopen weekend gewonnen heeft zijn wat schouderklopjes van analisten en wat "driver of the day"s. Verder is hij vooral veel verloren

      Prachtig dat hij vanuit de pitlane derde is geëindigd. Had net zo goed vierde of vijfde kunnen zijn -- het Piastri/Leclerc/Antonelli incident was een meevaller maar de lekke band was dan weer pech.

      Leuk dat het Laurent Helmut "Max ophemelen houdt hem hopelijk ook bij ons en is makkelijker dan de auto te fixen" Mekies Marko onder de indruk waren, jammer dat je er geen titels mee wint.

      Hadden ze bij Red Bull hun zaken half op orde gehad (en wat voorspelbaarder geweest) en had Max zich als derde kunnen kwalificeren, had hij mogelijks aanspraak op plaats 1 of 2 kunnen maken. Vanuit de pits lukt dit natuurlijk niet want tegen dat je min of meer vooraan bent is het kalf al half verdronken

      • + 5
      • 14 nov 2025 - 08:53
    • snailer

      Posts: 30.682

      Dat is hij pas sinds de 1 na laatste update. En dan nog is de Red Bull in de race niet het snelst gemiddeld. Dat blijft de MvLaren.

      Maar zoals je zelf zegt. Onder de juiste omstandigheden.

      De laatste update was trouwens weer een dikke misser. Onderstuur was volledig terug en niet zo'n beetje ook. Geen enkele bocht kon worden aangevallen.
      Voor de race heeft men die vloerupdate er weer afgehaald. Althans dat doet de ronde op niet.
      Het is in wezen jammer dat Tsunoda deze keer juist wel die laatste update had. Die auto was gewoon niet mee te rijden.

      Als ze het lef jadden gehad ook Tsunoda de vorige vloer te geven, dan zou ook hij wel in de punten zijn gereden.

      Want inderdaad was de RBR in de race een sterke auto. Maar McLaren was gewoon beter. Hoewel er deze keer veel gevoelsmatigheid bij zit voor me. De data is lastig te vergelijken tussen Norris en Verstappen. Net verschoven strategie en Verstappen constant in de aanval en hard pushen. Norris rustig aan vooraan in vrije lucht managen.

      • + 2
      • 14 nov 2025 - 11:24
  • Towel986

    Posts: 547

    “Norris moet crashen” > “Norris mag niet scoren”

    Iets sportiever geformuleerd.

    • + 11
    • 14 nov 2025 - 08:41
    • Towel986

      Posts: 547

      Overigens gun ik Norris een mooi resultaat, maar hoop stiekem op een historische comeback van Verstappen!

      • + 8
      • 14 nov 2025 - 08:42
  • dutchiceman

    Posts: 5.487

    Triest

    • + 6
    • 14 nov 2025 - 09:22
    • Pietje Bell

      Posts: 31.897

      Dat maakt de schrijver ervan hè?!
      Marko zegt dat dat de enige manier is waarop Max nog kan winnen, maar hij zegt niet dat hij er op hoopt! Klein zeer belangrijk verschil!

      • + 10
      • 14 nov 2025 - 09:42
    • John6

      Posts: 11.272

      Precies, Marko kan dat ook niet zeggen, stel Yuki ramt Lando uit de race, dan heb je een hoop gezeik.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 09:58
    • snailer

      Posts: 30.682

      Ook zonder het te zeggen heb je dan net zo veel gezeik.

      Wat denk je dat de anti Verstappen brigade dan gaat doen?

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 11:25
    • Totalia

      Posts: 1.783

      Ja Marko heeft dit zeker niet zo gezegd, hij gaat met dat soort uitspreken de marchals en sky niet op scherp zetten zodat ze weer propaganda op Max kunnen loslaten ik snap de schrijver van deze site dan ook niet ….

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 12:30
    • Housmans

      Posts: 247

      Komt inderdaad een beetje triest over om het artikel niet te lezen, maar op basis van je aannames en vooroordelen het maar meteen 'triest' te noemen...

      • + 1
      • 14 nov 2025 - 13:42
  • Ferdi12

    Posts: 736

    Lekkere titel weer....
    Marko hoopt helemaal niet dat Norris crasht, hij geeft alleen een feit weer. Om een kans te maken op de titel, moet Norris uitvallen of crashen. Niets meer en niets minder.

    • + 2
    • 14 nov 2025 - 10:57
    • NicoS

      Posts: 19.652

      Zo zei Toto voor Silverstone 2021 dat ze een DNF van Max nodig hadden om weer in de race voor het WK te zijn…….;)

      • + 1
      • 14 nov 2025 - 12:38
  • snailer

    Posts: 30.682

    Dit is dan niet eens uitgestelde teleurstelling. Het is een hoop stront.

    • + 1
    • 14 nov 2025 - 11:16
  • Babs

    Posts: 92

    Uiteraard is dat officieel slechts Marko's particuliere mening. Maar Yuki weet wat hem te doen staat...

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 12:47
  • SennaS

    Posts: 10.838

    “Norris moet uitvallen of botsen”
    De ware aard van rbr komt naar boven.

    • + 1
    • 14 nov 2025 - 13:51

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.365
  • Podiums 124
  • Grand Prix 230
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
