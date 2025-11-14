Max Verstappen maakt nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft een flinke achterstand op WK-leider Lando Norris, en Helmut Marko geeft eerlijk toe dat het een zware strijd gaat worden. Hij stelt dat Verstappen moet hopen op pech of een crash voor Norris.

Verstappen is bezig met een sterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. Sinds de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort stond Verstappen in elke race op het podium. Hij won drie races en profiteerde van crashes en problemen bij Norris en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Hierdoor liep hij in op de twee papaja-coureurs, en werd er gespeculeerd over een mogelijke, verrassende nieuwe wereldtitel.

In de afgelopen twee Grands Prix groeide de achterstand van Verstappen op Norris. Red Bull had een verkeerde afslag genomen in Mexico en Brazilië, en dat leverde Verstappen problemen op. Afgelopen weekend wist hij op het circuit van Interlagos in Sao Paulo te imponeren door vanuit de pitlane naar de derde plaats te rijden. Zijn achterstand op Norris in het wereldkampioenschap bedraagt nu 49 WK-punten.

'Norris moet crashen'

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko realiseert zich dat ze nu voor een grote uitdaging staan. De Oostenrijker geeft zijn eerlijke mening in zijn column voor Speedweek: "We staan nog 49 punten achter op Norris, met nog drie Grands Prix en één sprintrace te gaan. Er moet nu echt iets gebeuren met Norris om de kansen van Max in het wereldkampioenschap in leven te houden, anders zijn we echt kansloos. Dat betekent dat Lando een keertje moet uitvallen of dat er een botsing moet plaatsvinden."

Marko bekijkt het positief

Volgens Marko is het pijnlijk dat ze nu een grotere achterstand op Norris hebben. De Oostenrijker wil echter niet te negatief zijn: "Natuurlijk zijn we niet blij met deze achterstand, maar het positieve is voor ons wel dat we het tij tijdens het seizoen weten te hebben keren, en wel zo dramatisch dat we plotseling weer in de strijd om het wereldkampioenschap zaten. De algehele situatie is dus positief."