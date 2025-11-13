user icon
Marko weet het zeker: "Dan zijn we op McLaren-niveau"
  • Gepubliceerd op 13 nov 2025 16:09
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing heeft twee wisselvallige raceweekenden achter de rug. In Mexico en Brazilië hadden ze het wat zwaarder, maar wist Max Verstappen wel het podium te bereiken. Helmut Marko durft nog niets te zeggen over de performance van Red Bull, en stelt dat ze van het niveau van McLaren kunnen zijn.

Red Bull had een zware eerste seizoenshelft, maar na de zomerstop hebben ze veel grote stappen gezet. Ze hebben de aanpak aangepast, en Max Verstappen liet zien tot wat hij in staat is. Hij wist drie Grands Prix te winnen, en bij Red Bull droomden ze weer van de wereldtitel. In Mexico en Brazilië namen ze echter weer een verkeerde afslag, waardoor de ware performance nog steeds onduidelijk is.

Afgelopen weekend in Brazilië kwam Red Bull veel minder goed voor de dag. Verstappen klaagde in de kwalificatie over een tekort aan grip, waardoor hij niet verder kwam dan de zestiende tijd. Red Bull paste vervolgens de set-up aan en wisselde de motor in de auto van Verstappen. Ineens leek alles weer goed te zijn, en wist Verstappen zich op te werken naar de derde plaats.

Maakt Red Bull nog kans?

Met alleen nog de Grands Prix van Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi op de F1-kalender, is het nog onduidelijk hoe Red Bull gaat presteren. Ook teamadviseur Helmut Marko heeft geen idee, zo stelt hij in zijn column voor Speedweek: "Het krachtsverschil voor de laatste drie circuits is niet zo makkelijk aan te wijzen, want de tijd is voorbij dat een bepaalde baan meer bij een specifieke auto paste."

"Voor Ferrari en Mercedes speelt de vorm van de dag echt een grote rol. Als wij het voor elkaar krijgen om de juiste afstelling te vinden, dan kunnen we rijden op het niveau van McLaren."

Kan Red Bull presteren in Las Vegas?

Marko kijkt echter wel met een goed gevoel vooruit naar de aankomende Grand Prix: "Las Vegas zou ons in ieder geval beter moeten liggen, met zijn secties met hoge snelheden. De banen in Qatar en Abu Dhabi, met hun middelhogesnelheidsbochten, zouden McLaren meer moeten liggen. Maar nogmaals, zulke voorspellingen zijn niet meer zo valide als vroeger."

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko McLaren Red Bull Racing

Reacties (1)

  • HarryLam

    Posts: 5.006

    Het enige wat zeker is, is dat niets zeker is.

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 17:01

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

