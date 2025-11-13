Het team van Red Bull Racing heeft twee wisselvallige raceweekenden achter de rug. In Mexico en Brazilië hadden ze het wat zwaarder, maar wist Max Verstappen wel het podium te bereiken. Helmut Marko durft nog niets te zeggen over de performance van Red Bull, en stelt dat ze van het niveau van McLaren kunnen zijn.

Red Bull had een zware eerste seizoenshelft, maar na de zomerstop hebben ze veel grote stappen gezet. Ze hebben de aanpak aangepast, en Max Verstappen liet zien tot wat hij in staat is. Hij wist drie Grands Prix te winnen, en bij Red Bull droomden ze weer van de wereldtitel. In Mexico en Brazilië namen ze echter weer een verkeerde afslag, waardoor de ware performance nog steeds onduidelijk is.

Afgelopen weekend in Brazilië kwam Red Bull veel minder goed voor de dag. Verstappen klaagde in de kwalificatie over een tekort aan grip, waardoor hij niet verder kwam dan de zestiende tijd. Red Bull paste vervolgens de set-up aan en wisselde de motor in de auto van Verstappen. Ineens leek alles weer goed te zijn, en wist Verstappen zich op te werken naar de derde plaats.

Maakt Red Bull nog kans?

Met alleen nog de Grands Prix van Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi op de F1-kalender, is het nog onduidelijk hoe Red Bull gaat presteren. Ook teamadviseur Helmut Marko heeft geen idee, zo stelt hij in zijn column voor Speedweek: "Het krachtsverschil voor de laatste drie circuits is niet zo makkelijk aan te wijzen, want de tijd is voorbij dat een bepaalde baan meer bij een specifieke auto paste."

"Voor Ferrari en Mercedes speelt de vorm van de dag echt een grote rol. Als wij het voor elkaar krijgen om de juiste afstelling te vinden, dan kunnen we rijden op het niveau van McLaren."

Kan Red Bull presteren in Las Vegas?

Marko kijkt echter wel met een goed gevoel vooruit naar de aankomende Grand Prix: "Las Vegas zou ons in ieder geval beter moeten liggen, met zijn secties met hoge snelheden. De banen in Qatar en Abu Dhabi, met hun middelhogesnelheidsbochten, zouden McLaren meer moeten liggen. Maar nogmaals, zulke voorspellingen zijn niet meer zo valide als vroeger."