Red Bull vertrouwt zijn data niet meer: Marko slaat alarm
  • Gepubliceerd op 13 nov 2025 13:46
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Helmut Marko trok onlangs aan de noodrem. Volgens de Red Bull-adviseur komt de data uit de simulator en de windtunnel steeds vaker niet overeen met de realiteit. Het team mist te vaak het set-upvenster, kleine temperatuurverschillen maken de auto onvoorspelbaar en Max Verstappen moet volgens Marko te vaak op instinct rijden. Het zijn signalen die samen een zorgwekkend beeld vormen: Red Bull, jarenlang dé referentie in correlatie en ontwikkelingssnelheid, voelt dat de basis begint te kraken. Deze analyse bundelt de recente problemen, plaatst ze in de bredere trends van het seizoen en kijkt vooruit naar 2026, waar foutloze correlatie belangrijker wordt dan ooit. 

De rode draad in Red Bulls set-up problemen 

Het seizoen toont een patroon dat niet langer als toeval kan worden gezien. In Japan viel de balans van de RB20 volledig weg in de eerste trainingen. In Miami bleek de auto gevoelig voor windvlagen en baanverandering. In Austin kampte Verstappen met een instabiel achtereinde. En in Brazilië, waar Red Bull traditioneel sterk is, miste de auto opnieuw het ideale window. 

Dit alles gebeurt in een sport waar de marge van een paar graden bandentemperatuur het verschil kan zijn tussen winnen of worstelen. De RB20 lijkt dat soort nuances niet meer voorspelbaar te vertalen. Waar Red Bull in eerdere jaren exact wist hoe de auto zou reageren, werkt het pakket nu vaker tegen dan met hen. Verstappen heeft na meerdere kwalificaties gezegd dat hij “niks meer kon voelen” en dat de auto niet logisch reageerde op set-upaanpassingen. 

De trend is duidelijk: Red Bull is zijn voorspelbaarheid kwijt. En in een kampioenschap waarin McLaren en Ferrari precies wéten wat hun auto doet, is dat een structureel nadeel. 

Waarom de simulator faalt volgens Marko 

Marko zei dat de simulator “niet meer klopt met wat we op de baan zien”. Dat is ongewoon harde taal voor Red Bull, een team dat jarenlang gold als benchmark in sim-correlatie. De simulator en de windtunnel vormen het hart van de moderne ontwikkeling. Als die input niet klopt, ontstaat een sneeuwbaleffect: verkeerde set-ups, verkeerde updates en verkeerde strategische aannames. 

De oorzaak lijkt niet eenduidig. Een deel van de technici wijst op het concept van de RB20, dat extreem gevoelig is voor kleine aero-balanstweaks. Anderen zeggen dat de downforcecurve van Red Bull minder lineair is dan die van McLaren, waardoor de auto minder voorspelbaar reageert in verschillende omstandigheden. Het gevolg is dat simulatorruns die theoretisch perfect lijken, op vrijdag ineens irrelevant blijken. 

Dat probleem was in 2023 nog te verdoezelen door een dominante auto. In 2024–2025 niet meer. De concurrentie zit dichterbij, en een misrekening van een paar procentpunt downforce wordt direct afgestraft. 

Verstappen tussen data en instinct 

Verstappen heeft dit seizoen vaker dan hem lief is op instinct moeten rijden. Hij wordt gedwongen om in trainingen sneller beslissingen te nemen, om tijdens races compenserend te sturen en om agressiever om te gaan met bandendegradatie. Zijn talent maskeert de problemen, maar kan ze niet oplossen. 

De coureur die de afgelopen jaren vooral perfectioneerde, moet nu improviseren. Dat doet hij brillanter dan wie dan ook, maar het is geen duurzame situatie voor een team dat een titelstrijd voert. 

Wanneer Verstappen zegt dat hij niet weet welke afstelling gaat werken tot de auto daadwerkelijk op de baan staat, dan is dat het tegenovergestelde van waar Red Bull jarenlang groot mee werd. Hun kracht lag in voorspelbaarheid, reproduceerbaarheid en absolute controle over variabelen. Dat fundament staat nu op losse schroeven.

De impact op de 2026-auto 

De grootste zorg zit niet in het nu, maar in de toekomst. De nieuwe reglementen van 2026 vragen om een perfecte correlatie tussen windtunnel, CFD en simulator. De auto’s worden efficiënter, de aerodynamische vrijheid verschuift en het belang van nauwkeurige data wordt groter dan ooit. Teams die hun tools niet volledig vertrouwen, beginnen met achterstand. 

Red Bull loopt het risico dat het huidige probleem een symptoom is van een dieperliggende mismatch in concept. Als de correlatieproblemen voortkomen uit de filosofie van de huidige aerodynamica, dan sijpelt dat door in het ontwerp van de 2026-auto. McLaren en Ferrari daarentegen werken juist met platformen die consistent presteren. Zij bouwen met vertrouwen verder aan hun volgende generatie. 

Het gevaar voor Red Bull is dat de RB20 het laatste model is van een filosofie die zijn houdbaarheid verliest. Dat hoeft geen catastrofe te zijn, maar het vereist wel een fundamentele reset. 

Staat Red Bull aan de vooravond van een interne cultuurverandering? 

De situatie dwingt Red Bull om intern te kijken naar hoe het team werkt. Jarenlang was hun kracht dat ze sneller begrepen wat een auto nodig had dan wie dan ook. Maar nu McLaren het tempo bepaalt en Ferrari een stabiel ontwikkelingspad toont, moet Red Bull mogelijk iets doen wat ze al jaren niet hoeven: hun werkwijze herzien. 

Binnen het team bestaat discussie over de vraag of de problemen structureel zijn of tijdelijk. Sommigen zien het als een serie ongelukkige weekenden. Anderen vrezen dat de correlatiebreuk dwingt tot een vernieuwde aanpak, misschien zelfs een herziening van het aerodynamische concept. In elk scenario is duidelijk dat een team dat jarenlang vooruit rende, nu wordt gedwongen om te reflecteren. 

Het alarm dat Marko slaat, is geen paniek, maar een waarschuwing. Red Bull staat op een kruispunt. Of het team vindt snel het oude vertrouwen terug, of het moet erkennen dat de rest van de grid hen heeft ingehaald in methodiek en voorspelbaarheid. 

Wat tot nu toe ondenkbaar leek, staat nu op tafel: Red Bull moet zichzelf opnieuw uitvinden.

Bertrand Gachot

Posts: 342

Ah, Red Bull vertrouwt zijn data niet meer? Misschien omdat ze de simulator te lang hebben laten draaien op ‘Max wint altijd’ modus. Nu blijkt dat zelfs Verstappens instinct niet meer te kalibreren valt.

Maar vraag het de fans en het ligt natuurlijk nooit aan hem. De man kan zogenaamd winnen... [Lees verder]

  • 5
  • 13 nov 2025 - 14:02
F1 Nieuws Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 342

    Ah, Red Bull vertrouwt zijn data niet meer? Misschien omdat ze de simulator te lang hebben laten draaien op ‘Max wint altijd’ modus. Nu blijkt dat zelfs Verstappens instinct niet meer te kalibreren valt.

    Maar vraag het de fans en het ligt natuurlijk nooit aan hem. De man kan zogenaamd winnen met een lekke kruiwagen en drie wielen, zolang hij maar een stuur vast mag houden. Tot het ineens niet lukt, dan is het natuurlijk de wind, de banden of de kleur van de kerbstones.

    Ondertussen is F1 veranderd in een datacentrum op wielen. Teams praten over correlatie alsof het om quantumfysica gaat, terwijl het ooit gewoon draaide om wie het hardst durfde in te halen.

    Zet 20 auto’s op de baan, geef ze allemaal een motor en een stuur en laat ze vechten. Dan zien we vanzelf wie echt de beste is, zonder simulator, zonder excuses en zonder heiligverklaring van Max ‘ik voel niks meer’ Verstappen

    • + 5
    • 13 nov 2025 - 14:02
    • Remco_F1

      Posts: 3.235

      Een mooi voorbeeld van een glas is altijd half leeg verhaal, kan zo op Facebook gezet worden.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 14:54
  • Knalpijp

    Posts: 2.198

    Gooi Waché eruit, maar denk dat het te laat is want die heeft waarschijnlijk al gewerkt aan de 26 auto. Die is sinds Newey weg is totaal de kluts kwijt, denk dat hij ook geen goede wijn zuipt.

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 14:14
    • John6

      Posts: 11.269

      Pierre Waché die werkt niet alleen, het team omvat honderden ingenieurs en technici die zich bezighouden met het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van de Formule 1-auto's, wil je die allemaal eruit gooien.

      • + 2
      • 13 nov 2025 - 14:36
    • Erik FW34

      Posts: 3.785

      Ok, stel je gooit Wache eruit, wie zet je er dan neer?

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 14:59
  • mUtt3n

    Posts: 589

    Is het nog wel Red Bull of is het eerder de grote Marko show? Ik lees niks anders tegenwoordig......

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 14:41
    • HermanInDeZon

      Posts: 312

      Is Marko de laatste jaren niet gewoon de officieuze woordvoerder van het team dan?

      Mensen zouden zich anders misschien nog gaan afvragen wat zijn meerwaarde is anders dan goed overeen komen met de Verstappen clan

      Talent laten schitteren in het eerste team is het in ieder geval al in geen jaren meer.

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 15:37

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 27 apr 1943 (82)
  • Geb. plaats Graz, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
