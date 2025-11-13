Helmut Marko trok onlangs aan de noodrem. Volgens de Red Bull-adviseur komt de data uit de simulator en de windtunnel steeds vaker niet overeen met de realiteit. Het team mist te vaak het set-upvenster, kleine temperatuurverschillen maken de auto onvoorspelbaar en Max Verstappen moet volgens Marko te vaak op instinct rijden. Het zijn signalen die samen een zorgwekkend beeld vormen: Red Bull, jarenlang dé referentie in correlatie en ontwikkelingssnelheid, voelt dat de basis begint te kraken. Deze analyse bundelt de recente problemen, plaatst ze in de bredere trends van het seizoen en kijkt vooruit naar 2026, waar foutloze correlatie belangrijker wordt dan ooit.

De rode draad in Red Bulls set-up problemen

Het seizoen toont een patroon dat niet langer als toeval kan worden gezien. In Japan viel de balans van de RB20 volledig weg in de eerste trainingen. In Miami bleek de auto gevoelig voor windvlagen en baanverandering. In Austin kampte Verstappen met een instabiel achtereinde. En in Brazilië, waar Red Bull traditioneel sterk is, miste de auto opnieuw het ideale window.

Dit alles gebeurt in een sport waar de marge van een paar graden bandentemperatuur het verschil kan zijn tussen winnen of worstelen. De RB20 lijkt dat soort nuances niet meer voorspelbaar te vertalen. Waar Red Bull in eerdere jaren exact wist hoe de auto zou reageren, werkt het pakket nu vaker tegen dan met hen. Verstappen heeft na meerdere kwalificaties gezegd dat hij “niks meer kon voelen” en dat de auto niet logisch reageerde op set-upaanpassingen.

De trend is duidelijk: Red Bull is zijn voorspelbaarheid kwijt. En in een kampioenschap waarin McLaren en Ferrari precies wéten wat hun auto doet, is dat een structureel nadeel.

Waarom de simulator faalt volgens Marko

Marko zei dat de simulator “niet meer klopt met wat we op de baan zien”. Dat is ongewoon harde taal voor Red Bull, een team dat jarenlang gold als benchmark in sim-correlatie. De simulator en de windtunnel vormen het hart van de moderne ontwikkeling. Als die input niet klopt, ontstaat een sneeuwbaleffect: verkeerde set-ups, verkeerde updates en verkeerde strategische aannames.

De oorzaak lijkt niet eenduidig. Een deel van de technici wijst op het concept van de RB20, dat extreem gevoelig is voor kleine aero-balanstweaks. Anderen zeggen dat de downforcecurve van Red Bull minder lineair is dan die van McLaren, waardoor de auto minder voorspelbaar reageert in verschillende omstandigheden. Het gevolg is dat simulatorruns die theoretisch perfect lijken, op vrijdag ineens irrelevant blijken.

Dat probleem was in 2023 nog te verdoezelen door een dominante auto. In 2024–2025 niet meer. De concurrentie zit dichterbij, en een misrekening van een paar procentpunt downforce wordt direct afgestraft.

Verstappen tussen data en instinct

Verstappen heeft dit seizoen vaker dan hem lief is op instinct moeten rijden. Hij wordt gedwongen om in trainingen sneller beslissingen te nemen, om tijdens races compenserend te sturen en om agressiever om te gaan met bandendegradatie. Zijn talent maskeert de problemen, maar kan ze niet oplossen.

De coureur die de afgelopen jaren vooral perfectioneerde, moet nu improviseren. Dat doet hij brillanter dan wie dan ook, maar het is geen duurzame situatie voor een team dat een titelstrijd voert.

Wanneer Verstappen zegt dat hij niet weet welke afstelling gaat werken tot de auto daadwerkelijk op de baan staat, dan is dat het tegenovergestelde van waar Red Bull jarenlang groot mee werd. Hun kracht lag in voorspelbaarheid, reproduceerbaarheid en absolute controle over variabelen. Dat fundament staat nu op losse schroeven.

De impact op de 2026-auto

De grootste zorg zit niet in het nu, maar in de toekomst. De nieuwe reglementen van 2026 vragen om een perfecte correlatie tussen windtunnel, CFD en simulator. De auto’s worden efficiënter, de aerodynamische vrijheid verschuift en het belang van nauwkeurige data wordt groter dan ooit. Teams die hun tools niet volledig vertrouwen, beginnen met achterstand.

Red Bull loopt het risico dat het huidige probleem een symptoom is van een dieperliggende mismatch in concept. Als de correlatieproblemen voortkomen uit de filosofie van de huidige aerodynamica, dan sijpelt dat door in het ontwerp van de 2026-auto. McLaren en Ferrari daarentegen werken juist met platformen die consistent presteren. Zij bouwen met vertrouwen verder aan hun volgende generatie.

Het gevaar voor Red Bull is dat de RB20 het laatste model is van een filosofie die zijn houdbaarheid verliest. Dat hoeft geen catastrofe te zijn, maar het vereist wel een fundamentele reset.

Staat Red Bull aan de vooravond van een interne cultuurverandering?

De situatie dwingt Red Bull om intern te kijken naar hoe het team werkt. Jarenlang was hun kracht dat ze sneller begrepen wat een auto nodig had dan wie dan ook. Maar nu McLaren het tempo bepaalt en Ferrari een stabiel ontwikkelingspad toont, moet Red Bull mogelijk iets doen wat ze al jaren niet hoeven: hun werkwijze herzien.

Binnen het team bestaat discussie over de vraag of de problemen structureel zijn of tijdelijk. Sommigen zien het als een serie ongelukkige weekenden. Anderen vrezen dat de correlatiebreuk dwingt tot een vernieuwde aanpak, misschien zelfs een herziening van het aerodynamische concept. In elk scenario is duidelijk dat een team dat jarenlang vooruit rende, nu wordt gedwongen om te reflecteren.

Het alarm dat Marko slaat, is geen paniek, maar een waarschuwing. Red Bull staat op een kruispunt. Of het team vindt snel het oude vertrouwen terug, of het moet erkennen dat de rest van de grid hen heeft ingehaald in methodiek en voorspelbaarheid.

Wat tot nu toe ondenkbaar leek, staat nu op tafel: Red Bull moet zichzelf opnieuw uitvinden.