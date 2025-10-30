Titelkansen Verstappen springlevend: "Hij heeft gemaximaliseerd!"

Max Verstappen maakt nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij heeft een achterstand van 36 WK-punten op kampioenschapsleider Lando Norris, maar beleefde geen sterk weekend in Mexico. Robert Doornbos houdt echter vertrouwen, en stelt dat Verstappen zijn prestaties heeft gemaximaliseerd.

Na een geweldig weekend in Austin reisden Verstappen en Red Bull vol vertrouwen af naar Mexico. Na de vrijdag concludeerde Verstappen echter dat er nog werk aan de winkel was, en in de kwalificatie kwam hij niet verder dan de vijfde tijd. Het zorgde voor frustratie bij Verstappen, die geen vertrouwen meer had in het podium. Toch wist hij dat voor elkaar te krijgen, en vocht hij zichzelf naar de derde plaats.

Perfectie

Verstappen zag zijn titelkansen daarna somber in, en probeerde realistisch te blijven. Voormalig F1-coureur en huidig analist Robert Doornbos ziet dat anders. In de podcast The Pit Talk klinkt hij optimistisch over de titelkansen van Verstappen: "Je vroeg het me eerder na een perfect weekend voor Max, waarin hij 33 punten pakte en de perfectie benaderde. Mexico was geen perfectie, maar ze hebben hun prestaties gemaximaliseerd."

'Het gaat om kleine details'

Doornbos is dan ook van mening dat er nog van alles kan gaan gebeuren: "Je hebt altijd het spannendste kampioenschap als er voor het volgende jaar een reglementswijziging aankomt, want de huidige auto's zijn dan over ontwikkeld. Red Bull geeft niet op: ze brengen hier en daar nog wat performance naar de auto en gaan tot het einde vechten. Ze hadden dit weekend al vier kleine updates. Het gaat allemaal om heel kleine details, maar dat maakt het verschil."

Hoe gaat het seizoen aflopen?

Het wordt in ieder geval een spannend slot van het seizoen. Doornbos verwacht veel van Verstappen in Brazilië en Las Vegas, maar daarna wordt het volgens hem spannend: "Qatar was echt een circuit voor Oscar Piastri en McLaren, en we moeten echt niet vergeten dat Lando Norris vorig jaar erg snel was in Abu Dhabi."

Alhoewel Doornbos gelooft in de titelkansen van Verstappen, durft hij niet te stellen dat de strijd doorgaat tot de laatste race: "Laten we hopen op een beslissende race in Abu Dhabi."