Max Verstappen is ook dit seizoen de absolute kopman van het team van Red Bull Racing. Hij maakt vrijwel elk weekend indruk op de baan, maar ook naast het asfalt is hij extreem belangrijk voor Red Bull. Teambaas Laurent Mekies probeert dat onder woorden te brengen.

Verstappen is bezig met een sterke periode in de Formule 1. De Nederlander kende een zware eerste seizoenshelft, maar heeft tot nu toe in elke race na de zomerstop op het podium gestaan. Hij wist drie Grands Prix te winnen, en meldde zich daardoor zelfs in de strijd om de wereldtitel. Inmiddels lijkt het erop dat zijn titelkansen zijn geslonken, maar bij Red Bull zijn ze heel erg tevreden met hem.

Hoe kijkt Mekies naar Verstappen?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies staat sinds de Grand Prix van België aan het roer bij het team. In de podcast Talking Bulls legt Mekies lachend uit hoe hij naar Verstappen keek toen hij nog bij Ferrari werkte: "Iedereen keek naar wat hij deed in de auto. Ik heb de pijn gehad om naar hem te moeten kijken als tegenstander. Dat was echt enorm irritant."

Hoe goed is Verstappen naast de baan?

Nu mag Mekies zelf met Verstappen samenwerken. De Fransman is er hierdoor achter gekomen dat Verstappen niet alleen op de baan, maar ook naast de baan tot de besten hoort: "Weet je, het klinkt raar om te zeggen, maar je ontdekt zijn niveau van technische gevoeligheid. We noemen hem de beste 'sensor' in de auto. Vertel hem dat maar niet! Maar dat is echt zo."

'Hij is altijd aan het racen'

Volgens Mekies spelen er meerdere factoren mee die Verstappen speciaal maken: "En dan het niveau van zijn inzet, de energie die hij erin steekt... Hij is volledig ondergedompeld in de wereld van de autosport, ook buiten de Formule 1."

"Je weet dat wanneer hij geen raceweekend heeft, hij bijvoorbeeld bezig is met simracen, of het nu overdag of in de nacht is, of misschien wel allebei. Dat is gewoon hoe hij in elkaar zit. Je belt hem een dag na een race en dan vraag je: 'Hoe gaat het? Ben je ergens aan het rusten?' En dan zegt hij: 'Ja, nou, ik ben nu aan het racen.' Het feit dat hij de dag na een Grand Prix alweer racet, dat is ongelooflijk."