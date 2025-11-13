user icon
Verstappen laat onuitwisbare indruk achter op Mekies

Verstappen laat onuitwisbare indruk achter op Mekies
  • Gepubliceerd op 13 nov 2025 17:22
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is ook dit seizoen de absolute kopman van het team van Red Bull Racing. Hij maakt vrijwel elk weekend indruk op de baan, maar ook naast het asfalt is hij extreem belangrijk voor Red Bull. Teambaas Laurent Mekies probeert dat onder woorden te brengen.

Verstappen is bezig met een sterke periode in de Formule 1. De Nederlander kende een zware eerste seizoenshelft, maar heeft tot nu toe in elke race na de zomerstop op het podium gestaan. Hij wist drie Grands Prix te winnen, en meldde zich daardoor zelfs in de strijd om de wereldtitel. Inmiddels lijkt het erop dat zijn titelkansen zijn geslonken, maar bij Red Bull zijn ze heel erg tevreden met hem.

Hoe kijkt Mekies naar Verstappen?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies staat sinds de Grand Prix van België aan het roer bij het team. In de podcast Talking Bulls legt Mekies lachend uit hoe hij naar Verstappen keek toen hij nog bij Ferrari werkte: "Iedereen keek naar wat hij deed in de auto. Ik heb de pijn gehad om naar hem te moeten kijken als tegenstander. Dat was echt enorm irritant."

Hoe goed is Verstappen naast de baan?

Nu mag Mekies zelf met Verstappen samenwerken. De Fransman is er hierdoor achter gekomen dat Verstappen niet alleen op de baan, maar ook naast de baan tot de besten hoort: "Weet je, het klinkt raar om te zeggen, maar je ontdekt zijn niveau van technische gevoeligheid. We noemen hem de beste 'sensor' in de auto. Vertel hem dat maar niet! Maar dat is echt zo."

'Hij is altijd aan het racen'

Volgens Mekies spelen er meerdere factoren mee die Verstappen speciaal maken: "En dan het niveau van zijn inzet, de energie die hij erin steekt... Hij is volledig ondergedompeld in de wereld van de autosport, ook buiten de Formule 1."

"Je weet dat wanneer hij geen raceweekend heeft, hij bijvoorbeeld bezig is met simracen, of het nu overdag of in de nacht is, of misschien wel allebei. Dat is gewoon hoe hij in elkaar zit. Je belt hem een dag na een race en dan vraag je: 'Hoe gaat het? Ben je ergens aan het rusten?' En dan zegt hij: 'Ja, nou, ik ben nu aan het racen.' Het feit dat hij de dag na een Grand Prix alweer racet, dat is ongelooflijk."

F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 31.893

    Max vandaag hard aan het werk in de fabriek ............................ Dat blauw staat 'm goed
    trouwens. Keer iets anders dan dat eeuwige wit of donker blauw.

    https://pbs.twimg(.)com/media/G5puVthWMAEvowk?format=jpg&name=900x900

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 19:35
    • Pietje Bell

      Posts: 31.893

      Twee foto's uit de fabriek vandaag gepost door RBR:

      https://www.instagram(.)com/p/DRAYTrDjBO9/

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 20:24
  • Pietje Bell

    Posts: 31.893

    Motorsport
    @Motorsport
    A closer look at the Autonomous car that will race against Daniil Kvyat at @A2RLeague
    this weekend, powered only by AI 💻

    The car is covered with an array of 360° cameras, radars and lidar detectors to help it
    navigate the Yas Marina Circuit at up to 300km/h 😳

    #A2RL #AutonomousRacing #RaceToInnovate

    Die is goed gek. Hij heeft dat vorig jaar of zo ook al eens gedaan.
    Die wagen hebben ze ook nog eens nummer 33 gegeven ........................

    https://x(.)com/Motorsport/status/1988959686251659434

    Op IG: https://www.instagram(.)com/p/DQ_2IWigahf/

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 19:45

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Bahrain International Circuit - Wintertest

