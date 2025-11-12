Het lijkt er sterk op dat Mercedes-teambaas Toto Wolff een deel van zijn aandelen in het team wil verkopen. De Oostenrijker is op dit moment nog voor een derde eigenaar van Mercedes, maar zou volgens de geruchten ongeveer vijf procent van zijn aandelen willen verkopen. Nu is uitgelekt wie deze aandelen van hem wil overnemen.

Het team van Mercedes heeft momenteel drie aandeelhouders: Wolff, Ineos en het moederbedrijf van Mercedes. De Oostenrijker combineert het aandeelhouderschap met zijn rol als teambaas en CEO, en wordt gezien als één van de machtigste mensen in de Formule 1-wereld. Het feit dat hij zijn aandelen van de hand zou willen doen, is dan ook opvallend.

Op woensdagavond meldde BBC Sport en Sportico dat Wolff een deel van zijn aandelen in de verkoop zou willen doen. Het ging om ongeveer vijf procent, maar het was niet duidelijk welke partij hier interesse in zou hebben. Nu lijkt dat toch te zijn uitgelekt,

Mercedes-sponsor wil aandelen overnemen

Volgens ESPN hebben meerdere bronnen laten weten dat het gaat om de CEO van het cybersecuritybedrijf CrowdStrike. Deze George Kurtz is zeer betrokken bij de autosport, en is met CrowdStrike een sponsor van het team van Mercedes. Vorig jaar werden CrowdStrike en Kurtz het middelpunt van een grote rel toen een storing ervoor zorgde dat er wereldwijd miljoenen mensen en bedrijven hun computers niet in konden komen.

Hoe ver de onderhandelingen zouden zijn tussen Wolff en Kurtz, laat ESPN niet weten. Daarnaast is het ook niet duidelijk waarom Wolff een deel van zijn aandelen zou willen wegdoen, en hoe men hier bij Mercedes naar kijkt. In een reactie aan BBC Sport wilde een woordvoerder van Mercedes hier gisteravond niets over kwijt.

Ervaring op Le Mans en Daytona

Kurtz staat bekend als een groot raceliefhebber en een ambitieuze amateurcoureur. Hij nam drie keer deel aan de 24 uur van Le Mans met het team van Algarve Pro Racing met een LMP2-team. Hij deelde toen een auto met de Nederlander Nicky Catsburg en de Brit Alex Quinn. In 2023 won hij met zijn team de LMP2 Pro-Am klasse op Le Mans. Hij nam daarnaast vier keer deel aan de 24 uur van Daytona. Daar eindigde hij drie keer op het podium in zijn klasse.