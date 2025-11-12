Mercedes-teambaas Toto Wolff lijkt afstand te gaan doen van een deel van zijn aandelen in het team. De Oostenrijker heeft 33 procent van de aandelen in handen, maar de kans is groot dat hij binnenkort een deel gaat verkopen. Het zou een grote verandering zijn binnen het team van Mercedes.

Het team van Mercedes heeft momenteel drie aandeelhouders: Wolff, Mercedes-Benz en Ineos. De invloed van de Oostenrijkse teambaas is dus groot, en hij wordt dan ook gezien als één van de machtigste mensen binnen de Formule 1. Nu lijkt er dus toch een wisseling van de wacht te gaan plaatsvinden binnen Mercedes, al is het onduidelijk waarom Wolff dit wil doen en aan wie hij zijn aandelen zou willen verkopen.

Wat gaat er gebeuren?

Volgens BBC Sport en Sportico voert Wolff verregaande gesprekken over het verkopen van een deel van zijn aandelen. Volgens de BBC zou Wolff ongeveer vijf procent van zijn aandelen willen verkopen, maar blijft hij dan wel aan als teambaas en CEO van Mercedes. Zijn rol binnen het team blijft dus groot.

De gesprekken zorgen er ook voor dat er meer informatie over Mercedes aan het licht komt. Volgens Sportico zou hierdoor zijn duidelijk geworden dat het team van Mercedes wordt gewaardeerd op een waarde van 6 miljard dollar, wat een record zou zijn voor een team in de Formule 1.

Hoe reageert Mercedes?

Het is niet duidelijk aan wie Wolff zijn aandelen zou willen verkopen. Een woordvoerder van Mercedes wilde er tegenover BBC Sport niet te veel over kwijt: "We zullen hier geen commentaar op gaan geven. De leiding van ons team blijft dan ook onveranderd en alle drie de partners zetten zich volledig in voor het aanhoudende succes van Mercedes in de Formule 1."

Mercedes succesvol onder Wolff

Wolff is sinds 2013 verbonden aan het team van Mercedes, en onder zijn leiding boekte het team veel succes. Ze werden zes keer wereldkampioen met Lewis Hamilton, één keer met Nico Rosberg en ze wonnen meerdere constructeurstitels. Mercedes staat momenteel tweede in het constructeurskampioenschap met 398 punten. Coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell finishten afgelopen weekend in Brazilië als tweede en vierde.