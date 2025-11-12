user icon
'Aardverschuiving op komst: Wolff verkoopt Mercedes-aandelen'
  • Gepubliceerd op 12 nov 2025 07:36
  • comments 25
  • Door: Bob Plaizier

Mercedes-teambaas Toto Wolff lijkt afstand te gaan doen van een deel van zijn aandelen in het team. De Oostenrijker heeft 33 procent van de aandelen in handen, maar de kans is groot dat hij binnenkort een deel gaat verkopen. Het zou een grote verandering zijn binnen het team van Mercedes.

Het team van Mercedes heeft momenteel drie aandeelhouders: Wolff, Mercedes-Benz en Ineos. De invloed van de Oostenrijkse teambaas is dus groot, en hij wordt dan ook gezien als één van de machtigste mensen binnen de Formule 1. Nu lijkt er dus toch een wisseling van de wacht te gaan plaatsvinden binnen Mercedes, al is het onduidelijk waarom Wolff dit wil doen en aan wie hij zijn aandelen zou willen verkopen.

Wat gaat er gebeuren?

Volgens BBC Sport en Sportico voert Wolff verregaande gesprekken over het verkopen van een deel van zijn aandelen. Volgens de BBC zou Wolff ongeveer vijf procent van zijn aandelen willen verkopen, maar blijft hij dan wel aan als teambaas en CEO van Mercedes. Zijn rol binnen het team blijft dus groot.

De gesprekken zorgen er ook voor dat er meer informatie over Mercedes aan het licht komt. Volgens Sportico zou hierdoor zijn duidelijk geworden dat het team van Mercedes wordt gewaardeerd op een waarde van 6 miljard dollar, wat een record zou zijn voor een team in de Formule 1.

Hoe reageert Mercedes?

Het is niet duidelijk aan wie Wolff zijn aandelen zou willen verkopen. Een woordvoerder van Mercedes wilde er tegenover BBC Sport niet te veel over kwijt: "We zullen hier geen commentaar op gaan geven. De leiding van ons team blijft dan ook onveranderd en alle drie de partners zetten zich volledig in voor het aanhoudende succes van Mercedes in de Formule 1."

Mercedes succesvol onder Wolff

Wolff is sinds 2013 verbonden aan het team van Mercedes, en onder zijn leiding boekte het team veel succes. Ze werden zes keer wereldkampioen met Lewis Hamilton, één keer met Nico Rosberg en ze wonnen meerdere constructeurstitels. Mercedes staat momenteel tweede in het constructeurskampioenschap met 398 punten. Coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell finishten afgelopen weekend in Brazilië als tweede en vierde.

Larry Perkins

Posts: 61.437

Het zal me werkelijk worst wezen!

  • 5
  • 12 nov 2025 - 07:40
Reacties (25)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.433

    Het zal me werkelijk worst wezen!

    • + 5
    • 12 nov 2025 - 07:40
    • Snorremans

      Posts: 116

      Aangezien Wolff in het verleden altijd een zeer uitgesproken danwel doninante factor was als het gaat over regelgeving en beleid binnen de sport is het dus weldegelijk van belang. Zijn stemrecht binnen de Mercedes kliek wordt daarmee ook beperkt.

      • + 1
      • 12 nov 2025 - 10:07
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.970

      Bedankt voor je bijdrage.

      • + 2
      • 12 nov 2025 - 11:53
    • Aquarius72

      Posts: 732

      Deze keer intereseert het me wel wat Torger gaat doen met z'n stukkies AMG MB F1 Team, want dit kan een aardverschuiving betekenen in het paddock.

      Maar vooral omdat de Sudocrem op is en ik geen zin heb om morgen onder de ijzer oxidatie uitslag te zitten.

      Dus Larry neemt de honeurs vandaag even waar.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 14:52
  • Towel986

    Posts: 545

    Horner wilt wel

    • + 1
    • 12 nov 2025 - 08:02
  • Patrace

    Posts: 6.314

    Ik denk dat Suzie het nu wel tijd vindt om eens flink te gaan shoppen. Die arme sloeber van een Toto wilde kennelijk nooit de portemonnee trekken, dus nu moet hij van Suzie wat van die aandelen verkopen. :-)

    • + 2
    • 12 nov 2025 - 08:05
  • John6

    Posts: 11.265

    Toto heeft al aandelen in AM, misschien gaat hij dat wel uitbreiden, Het moederbedrijf van Mercedes, Daimler, heeft ook een aandeel van 20% in Aston Martin .

    Misschien gaan ze daar meer in investeren, we horen het nog wel wat er gaat gebeuren.

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 08:06
    • DBGates

      Posts: 3.894

      Of er is een deal dat toto 5% verkoopt aan Mercedes en dat Mercedes dan aandelen AM verkoopt aan toto

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 08:17
    • snailer

      Posts: 30.671

      AM, het automerk (niet specifiek het F1 team), lijkt mij op het moment niet bepaald een gezonde investering.

      Maar mogelijk weet Wolff meer. Eigenlijk weet ik dat wel zeker.

      En daarom denk ik niet dat hij AM aandelen er bij gaat kopen.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 12:55
  • fdorp

    Posts: 58

    Verkoop van 5% noem ik nou niet echt een aardverschuiving.

    • + 2
    • 12 nov 2025 - 08:15
    • OfficialPradero

      Posts: 1.458

      hangt er van af, wie die 5% in handen krijgt ;-)

      • + 2
      • 12 nov 2025 - 09:04
    • nr 76

      Posts: 7.147

      De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn...

      • + 1
      • 12 nov 2025 - 10:54
    • Snork

      Posts: 22.066

      Over een paar jaar hebben we het hier nog over. “Waar was jij toen je het nieuws hoorde dat Toto 5% van zijn aandelen verkoopt?”
      Heftig….

      • + 3
      • 12 nov 2025 - 11:03
    • DenniSNL1980

      Posts: 367

      Het is ook nog eens 5% van zijn aandelen, dus 5% van 33%, dat is 0,0165% van de aandelen.
      Dat is geen aardverschuiving, maar world breaking.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 11:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.778

      Ik heb het gevoel dat ik er vannacht niet van kan slapen.
      Heel de nacht ga ik liggen woelen van dit nieuws..

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 11:52
    • This Guy 33

      Posts: 312

      @Dennis

      Gaat het wel nog steeds over 100 miljoen.

      Dat extraatje kan net genoeg zijn om Verstappen van team te laten wisselen?

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 12:12
    • Larry Perkins

      Posts: 61.433

      Is dat percentage naar boven of naar beneden afgerond @DenniSNL1980? Dat maakt namelijk nog al een eminent verschil op de beurs...

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 15:09
  • shakedown

    Posts: 1.497

    Wolff gaat ome Ben opvolgen als opperhoofd van de F1. Dan kun je geen aandelen hebben in een team. Ik zou het toejuichen.

    Hoezeer we Wolff ook hebben vergruisd en tegelijk opgehemeld de afgelopen jaren, voor die plek is het verre weg de beste kandidaat!

    • + 1
    • 12 nov 2025 - 08:29
    • Freek-Willem

      Posts: 6.416

      @shakedown, dat zou voor de f1 inderdaad niet slecht zijn heb ik zo mijn vermoeden. Kan die meteen Masi weer terughalen als race director. Oh wacht die 2 liggen mekaar niet zo 😉

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 08:40
  • Snorremans

    Posts: 116

    Zou Horner al een bod gedaan hebben..😜

    • + 1
    • 12 nov 2025 - 09:50
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.778

    Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat er 'n deel naar vriend gaat...."part of the deal" zeg maar.

    "Ik heb dit kunnen afdwingen met het afsluiten van mijn contract en heb daarmee het vel van Toto over de oren kunnen trekken, ook omdat hij heeft lopen flirten met Max"...aldus 'n rijke vriend.

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 10:08
  • josdaboss

    Posts: 1.180

    Wat een verschuiving! Ben blij dat ik stevig zat, wel 5 hele procenten! Hij wordt gewoon een loonslaaf, misschien moet hij een keer met Elon Musk gaan babbelen..

    • + 2
    • 12 nov 2025 - 10:57
  • Beri

    Posts: 6.740

    AARDVERSCHUIVING!!!!!!!

    Het betreft slechts 5% van de aandelen

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 12:32
    • snailer

      Posts: 30.671

      Van de 33 procent van Wolff. Dus 5% VAN 33%
      Dus ca 1.5%. Sterk op gevoel uitgerekend.

      Da culator weet het exacte antwoord.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 13:02
  • 919

    Posts: 3.824

    Hij heeft smeergeld nodig voor ome Ben, in het bedrijfsleven wordt dat wisselgeld genoemd. 😄

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 13:05

