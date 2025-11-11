Max Verstappen kende een wisselvallig raceweekend in Brazilië. De Nederlander worstelde in de sprintrace en de kwalificatie, maar sloeg keihard terug in de Grand Prix. Ralf Schumacher heeft van Jos Verstappen vernomen wat Red Bull precies heeft gedaan, en wat de problemen zijn.

Verstappen worstelde op het circuit van Interlagos in Sao Paulo met een tekort aan grip. In de sprintrace kon hij de schade nog beperken met de vierde plaats, maar in de kwalificatie ging het helemaal mis. Verstappen worstelde met zijn auto, wist niet wat zijn team kon verbeteren en kwam niet verder dan de teleurstellende zestiende tijd. Voor het eerst sinds het raceweekend in Rusland in 2021 kwam hij niet door Q1 heen.

Red Bull greep vervolgens in, en ze pasten de set-up van de auto aan en ze gaven Verstappen een nieuwe krachtbron. Hij startte de race vanuit de pitlane, en wist zich naar voren te vechten. Hij profiteerde van problemen bij andere coureurs, had een lekke band, maar was wel razendsnel. Hij kwam uiteindelijk als derde over de streep, en kwam zelfs nog in de buurt van de nummer twee Andrea Kimi Antonelli.

Wat zei Jos Verstappen?

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher was onder de indruk van de performance van Verstappen. Schumacher legde na afloop in zijn analyse bij de Duitse tak van Sky Sports uit dat Jos Verstappen hem iets had verteld: "Ik heb gesproken met Jos, en hij zei dat je het je niet kan voorstellen hoe lastig het is om deze banden in het juiste werkvenster te krijgen."

"Dat zou ook verklaren waarom Mercedes en soms zelfs McLaren problemen hebben. Hoe dan ook, zoiets zou niet het geval mogen zijn bij een topteam dat al zoveel wereldtitels heeft gewonnen."

Wat was er aan de hand met de set-up?

Schumacher stelt dat hij ook het nodige heeft gehoord over de set-up van Red Bull. De Duitser is kritisch op het team van Verstappen: "Ze hebben weer een verkeerde afslag genomen. Dat laat zien dat het team, samen met Max Verstappen, de auto nog niet volledig begrijpt. Daarom is de performance van Red Bull ook zo heel inconsistent."