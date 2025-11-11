user icon
Jos Verstappen deelt opvallende Red Bull-informatie met F1-analist
  • Gepubliceerd op 11 nov 2025 14:47
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kende een wisselvallig raceweekend in Brazilië. De Nederlander worstelde in de sprintrace en de kwalificatie, maar sloeg keihard terug in de Grand Prix. Ralf Schumacher heeft van Jos Verstappen vernomen wat Red Bull precies heeft gedaan, en wat de problemen zijn.

Verstappen worstelde op het circuit van Interlagos in Sao Paulo met een tekort aan grip. In de sprintrace kon hij de schade nog beperken met de vierde plaats, maar in de kwalificatie ging het helemaal mis. Verstappen worstelde met zijn auto, wist niet wat zijn team kon verbeteren en kwam niet verder dan de teleurstellende zestiende tijd. Voor het eerst sinds het raceweekend in Rusland in 2021 kwam hij niet door Q1 heen.

Red Bull greep vervolgens in, en ze pasten de set-up van de auto aan en ze gaven Verstappen een nieuwe krachtbron. Hij startte de race vanuit de pitlane, en wist zich naar voren te vechten. Hij profiteerde van problemen bij andere coureurs, had een lekke band, maar was wel razendsnel. Hij kwam uiteindelijk als derde over de streep, en kwam zelfs nog in de buurt van de nummer twee Andrea Kimi Antonelli.

Wat zei Jos Verstappen?

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher was onder de indruk van de performance van Verstappen. Schumacher legde na afloop in zijn analyse bij de Duitse tak van Sky Sports uit dat Jos Verstappen hem iets had verteld: "Ik heb gesproken met Jos, en hij zei dat je het je niet kan voorstellen hoe lastig het is om deze banden in het juiste werkvenster te krijgen."

"Dat zou ook verklaren waarom Mercedes en soms zelfs McLaren problemen hebben. Hoe dan ook, zoiets zou niet het geval mogen zijn bij een topteam dat al zoveel wereldtitels heeft gewonnen."

Wat was er aan de hand met de set-up?

Schumacher stelt dat hij ook het nodige heeft gehoord over de set-up van Red Bull. De Duitser is kritisch op het team van Verstappen: "Ze hebben weer een verkeerde afslag genomen. Dat laat zien dat het team, samen met Max Verstappen, de auto nog niet volledig begrijpt. Daarom is de performance van Red Bull ook zo heel inconsistent."

Larry Perkins

Posts: 61.415

[i] Ralf: "Dat laat zien dat het team, samen met Max Verstappen, de auto nog niet volledig begrijpt. Daarom is de performance van Red Bull ook zo heel inconsistent." [/i]

Opvallend, opmerkelijk en bizar!
Ralf heeft van een insider iets nieuws gehoord dat 'wij' als outsiders allang wisten...

  • 1
  • 11 nov 2025 - 15:12
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Jos Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.415

    Ralf: "Dat laat zien dat het team, samen met Max Verstappen, de auto nog niet volledig begrijpt. Daarom is de performance van Red Bull ook zo heel inconsistent."

    Opvallend, opmerkelijk en bizar!
    Ralf heeft van een insider iets nieuws gehoord dat 'wij' als outsiders allang wisten...

    • + 1
    • 11 nov 2025 - 15:12
  • Rimmer

    Posts: 12.994

    Dus Ralf heeft van Jos gehoord dat ze een verkeerde afstelling hadden gekozen.
    Jeetje wat een nieuws… ik schrik hiervan. Niet zozeer vwb de afstelling maar dat Jos zomaar deze gevoelige informatie deelt met Ralf.
    Dat kan Jos nog wel eens op een praat verbod komen te staan want volgens deze sait is dat informatie die kennelijk niemand wist maar dankzij Jos weet Ralf het nu ook en daarmee iedereen!!
    En dan voegt hij er ook nog doodleuk aan toe dat het lastig is om deze banden in het werkvenster te krijgen.. Jezus, als dit geen geheime informatie delen is dan weet ik het ook niet meer. Nu weet McLaren ook dat RB soms moeite heeft met de afstelling. Ja hoor, daar gaat je laatste titel kans. Man man man, kan Jos niet gewoon zijn b*k houden?

    • + 1
    • 11 nov 2025 - 15:16
    • DenniSNL1980

      Posts: 364

      Dat eerste weet ik niet, dat was een conclusie van Ralf. Denk dat die binnenkort ook niet meer welkom is bij de teams als die dit soort informatie zomaar publiekelijk maakt.
      Enige wat Jos gedeeld heeft is "hij zei dat je het je niet kan voorstellen hoe lastig het is om deze banden in het juiste werkvenster te krijgen." En dan is opvallend nogal een understatement zoals we hier gewend zijn. Dit is toch op zijn minst een bizarre informatie om te delen.

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 15:45
  • Sander

    Posts: 1.555

    Komt-ie eindelijk uit de kast, heeft-ie niks bij zich.

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 15:31
  • SennaS

    Posts: 10.833

    Jos heeft hier wel een punt, getuige de wisselende prestaties van de topteams.
    Het is stuivertje wisselen per circuit.
    Logisch dat ze bij RBR de auto minder goed begrijpen sinds succesfactor Newey is vertrokken.
    Bij zijn vertrek was niemand rouwig wij RBR omdat hij toch al amper input had, aldus RBR en Verstappens.
    Volgens mij weten we nu wel beter.

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 15:44

