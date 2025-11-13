user icon
Max Verstappen speelde afgelopen weekend een hoofdrol in de Grand Prix van Brazilië. Hij wist zich goed naar voren te werken nadat hij de race vanuit de pitlane was gestart. Ook zijn team Red Bull was in vorm, want ze verrichtten de snelste pitstop van het weekend.

Na een rampzalige kwalificatie moest Red Bull een plannetje bedenken. Ze besloten om in te grijpen bij Verstappen, en ze pasten zijn set-up aan en gaven hem een nieuwe motor. Aangezien deze regels in strijd zijn met de regels van het parc fermé, moest hij vanuit de pitlane starten. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kende ook een rampzalige kwalificatie, maar hij kreeg het niet voor elkaar om zich naar voren te vechten.

Verstappen reed uiteindelijk een sterke inhaalrace, en kwam zelfs als derde over de streep. Na afloop ging het weer over de strategie van Red Bull, die wederom perfect was uitgekiend. Ook de pitstops liepen goed, en daarvan wist Verstappen te profiteren.

Red Bull-teams in vorm

De pitcrew van Red Bull was in vorm, en ze verrichtten de snelste pitstop van het weekend. Tsunoda kreeg in een razendsnelle tijd van 1,95 seconden een setje nieuwe banden. Dat is echter niet de snelste pitstop van het seizoen, want McLaren wisselde eerder dit jaar de banden van Oscar Piastri in 1,91 seconden.

Red Bulls zusterteam Racing Bulls was ook in vorm, want met pitstops van 2,04 seconden en 2,14 seconden waren ze goed voor de tweede en vierde plaats in dit alternatieve klassement. Ook Verstappens pitstop was razendsnel, want Red Bull gaf hem in 2,13 seconden de beschikking over een vers setje banden.

Andere topteams

In de top tien waren verder vooral de andere topteams terug te vinden. Mercedes en McLaren waren twee keer razendsnel met het verwisselen van de banden, terwijl Ferrari de top tien afsloot met een pitstop van Lewis Hamilton in 2,32 seconden. Het team van Williams maakte afgelopen weekend de top tien rond.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

