Max Verstappen speelde afgelopen weekend een hoofdrol in de Grand Prix van Brazilië. Hij wist zich goed naar voren te werken nadat hij de race vanuit de pitlane was gestart. Ook zijn team Red Bull was in vorm, want ze verrichtten de snelste pitstop van het weekend.

Na een rampzalige kwalificatie moest Red Bull een plannetje bedenken. Ze besloten om in te grijpen bij Verstappen, en ze pasten zijn set-up aan en gaven hem een nieuwe motor. Aangezien deze regels in strijd zijn met de regels van het parc fermé, moest hij vanuit de pitlane starten. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kende ook een rampzalige kwalificatie, maar hij kreeg het niet voor elkaar om zich naar voren te vechten.

Verstappen reed uiteindelijk een sterke inhaalrace, en kwam zelfs als derde over de streep. Na afloop ging het weer over de strategie van Red Bull, die wederom perfect was uitgekiend. Ook de pitstops liepen goed, en daarvan wist Verstappen te profiteren.

Red Bull-teams in vorm

De pitcrew van Red Bull was in vorm, en ze verrichtten de snelste pitstop van het weekend. Tsunoda kreeg in een razendsnelle tijd van 1,95 seconden een setje nieuwe banden. Dat is echter niet de snelste pitstop van het seizoen, want McLaren wisselde eerder dit jaar de banden van Oscar Piastri in 1,91 seconden.

Red Bulls zusterteam Racing Bulls was ook in vorm, want met pitstops van 2,04 seconden en 2,14 seconden waren ze goed voor de tweede en vierde plaats in dit alternatieve klassement. Ook Verstappens pitstop was razendsnel, want Red Bull gaf hem in 2,13 seconden de beschikking over een vers setje banden.

Andere topteams

In de top tien waren verder vooral de andere topteams terug te vinden. Mercedes en McLaren waren twee keer razendsnel met het verwisselen van de banden, terwijl Ferrari de top tien afsloot met een pitstop van Lewis Hamilton in 2,32 seconden. Het team van Williams maakte afgelopen weekend de top tien rond.