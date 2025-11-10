Bij McLaren werd de Grand Prix van Brazilië gevierd als een succes, maar achter de glimlach klonk ook een waarschuwing. Lando Norris en Oscar Piastri reden opnieuw dicht bij elkaar, en teamchef Andrea Stella weet dat zo’n interne strijd snel kan kantelen van gezonde competitie naar ongemakkelijke spanning. De vraag is hoe McLaren de balans bewaart nu beide rijders realistisch om overwinningen kunnen vechten.

De dunne lijn tussen rivaliteit en risico

Norris en Piastri zijn misschien de meest gelijkwaardige teamgenoten in het huidige veld. Waar Norris ervaring en finesse brengt, countert Piastri met pure snelheid en precisie in kwalificatie. Dat is een luxeprobleem voor elk team, maar ook een risico. Zodra de belangen groter worden – zeker richting een titelstrijd – kan die interne balans makkelijk verschuiven.

Stella erkent dat openlijk. “Het belangrijkste is dat we niet in een situatie belanden waarin het individu belangrijker wordt dan het team,” zei hij na de race in São Paulo. Volgens insiders bij McLaren is er al een reeks interne afspraken gemaakt over hoe het team omgaat met situaties waarin beide coureurs in dezelfde strategiezone terechtkomen.

Teamorders als hulpmiddel, niet als wapen

McLaren hanteert sinds de zomer een eenvoudig protocol. De coureur met de beste uitgangspositie op zaterdag krijgt prioriteit bij de eerste pitstopcall, tenzij de ander aantoonbaar sneller is. Dat voorkomt discussies over vermeend voortrekken, zoals die eerder ontstonden bij Mercedes en Red Bull.

Belangrijker nog is dat Stella het principe van transparantie hoog houdt. Beide coureurs worden na elke race betrokken bij de strategische evaluatie, inclusief de onderlinge tijdsvergelijkingen. “Als je alles deelt, ontstaat er vertrouwen,” zei een teamlid. “Dat is het verschil tussen gezonde concurrentie en polarisatie.”

Wat McLaren leert van het verleden

Het team kent de gevaren van interne rivaliteit. In 2007 leidde de machtsstrijd tussen Hamilton en Alonso tot een vertrouwensbreuk die McLaren jarenlang achtervolgde. Stella, die toen bij Ferrari werkte, zegt die periode nooit te zijn vergeten. “De les is dat je controle houdt zolang je eerlijk communiceert. Zodra geheimen ontstaan, verlies je de groep.”

Daarom wordt er bij McLaren nadrukkelijk gewerkt aan een collectieve mindset. Engineers die aan beide auto’s werken, wisselen actief data uit in plaats van die af te schermen. Zelfs tijdens de Sprint in Brazilië, waarin Piastri aanvankelijk tempo verloor, kreeg hij toegang tot Norris’ telemetrie om zijn balansprobleem te analyseren.

De menselijke factor

Dat Norris en Piastri goed met elkaar omgaan, helpt. Hun samenwerking buiten de baan – van gezamenlijke simulatortrainingen tot sociale media – zorgt voor een ontspannen dynamiek. Maar ook daar ziet Stella een valkuil. “Het is makkelijk om vrienden te zijn zolang alles goed gaat,” zei hij. “De echte test komt wanneer de titel op het spel staat.”

Voorlopig lijkt McLaren die test te doorstaan. Het team oogt stabieler dan ooit en beide rijders lijken te begrijpen dat succes gedeeld moet worden. “We weten dat we elkaar nodig hebben,” zei Norris. “Dat is wat dit team sterk maakt.”

Zolang die houding standhoudt, kan McLaren iets bereiken wat zeldzaam is in de Formule 1: twee coureurs laten vechten zonder dat het team uit elkaar valt.