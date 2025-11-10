Het team van McLaren mocht in Brazilië juichen na de zege van Lando Norris. De Brit reed een foutloze race, en had alle geluk van de wereld dat Max Verstappen vanuit de pitlane aan de race was begonnen. Bij McLaren zijn ze complimenteus over hun grote rivaal, en stellen ze dat Verstappen zijn podiumplaats heeft verdiend.

Na een slechte kwalificatie besloot Red Bull in te grijpen bij de auto van Verstappen. Ze schroefden een nieuwe krachtbron in zijn auto, en zijn set-up werd aangepast. Verstappen startte de race hierdoor vanuit de pitlane, maar hij wist snel veel posities goed te maken. Na een paar rondjes moest hij echter naar binnen vanwege een lekke band, maar daarna ging hij onverstoord verder met zijn inhaalrace.

Verstappen wist zich op te werken naar de derde plaats, en kwam net te kort om de tweede plaats af te pakken van Andrea Kimi Antonelli. Verstappen was desalniettemin blij met zijn prestatie, en racewinnaar Norris stelde na afloop dat zijn Nederlandse rivaal had gewonnen als hij verder naar voren was gestart.

Belangrijke zege

McLaren-teambaas Andrea Stella was na afloop opgelucht. Hij was blij met de zege van Norris, zo legde hij uit bij Sky Sports: "Dit was een belangrijke zege, de tweede op rij. We hadden even een fase waarin winnen niet zo makkelijk ging, en waarin we ons weer even moesten herpakken en begrijpen hoe we te werk moesten gaan om wat meer uit de auto te halen en een perfect weekend af te werken. Dat gebeurde dit weekend wel, aan Lando's kant."

Hoe kijkt McLaren naar de race van Verstappen?

Alles leek goed te gaan voor Norris, maar Stella ziet het anders. De Italiaan stelt dat het niet makkelijk was: "Het is ook belangrijk dat dat beloond wordt met de overwinning, dat is ook relevant voor het kampioenschap. Maar dit was geen makkelijke, niet zoals in Mexico in ieder geval. Onze pace was namelijk niet de beste, en ik denk dat Verstappen de snelste auto op de baan had tijdens deze race."

"Hij had ook nieuwere banden tot zijn beschikking voor de race, natuurlijk als gevolg van die slechte kwalificatie. Maar hij heeft dat podium echt verdiend. In ieder geval op basis van de pace die hij hier liet zien."