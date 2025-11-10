user icon
McLaren complimenteert Verstappen na magische inhaalrace
  • Gepubliceerd op 10 nov 2025 11:22
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren mocht in Brazilië juichen na de zege van Lando Norris. De Brit reed een foutloze race, en had alle geluk van de wereld dat Max Verstappen vanuit de pitlane aan de race was begonnen. Bij McLaren zijn ze complimenteus over hun grote rivaal, en stellen ze dat Verstappen zijn podiumplaats heeft verdiend.

Na een slechte kwalificatie besloot Red Bull in te grijpen bij de auto van Verstappen. Ze schroefden een nieuwe krachtbron in zijn auto, en zijn set-up werd aangepast. Verstappen startte de race hierdoor vanuit de pitlane, maar hij wist snel veel posities goed te maken. Na een paar rondjes moest hij echter naar binnen vanwege een lekke band, maar daarna ging hij onverstoord verder met zijn inhaalrace.

Verstappen wist zich op te werken naar de derde plaats, en kwam net te kort om de tweede plaats af te pakken van Andrea Kimi Antonelli. Verstappen was desalniettemin blij met zijn prestatie, en racewinnaar Norris stelde na afloop dat zijn Nederlandse rivaal had gewonnen als hij verder naar voren was gestart.

Belangrijke zege

McLaren-teambaas Andrea Stella was na afloop opgelucht. Hij was blij met de zege van Norris, zo legde hij uit bij Sky Sports: "Dit was een belangrijke zege, de tweede op rij. We hadden even een fase waarin winnen niet zo makkelijk ging, en waarin we ons weer even moesten herpakken en begrijpen hoe we te werk moesten gaan om wat meer uit de auto te halen en een perfect weekend af te werken. Dat gebeurde dit weekend wel, aan Lando's kant."

Hoe kijkt McLaren naar de race van Verstappen?

Alles leek goed te gaan voor Norris, maar Stella ziet het anders. De Italiaan stelt dat het niet makkelijk was: "Het is ook belangrijk dat dat beloond wordt met de overwinning, dat is ook relevant voor het kampioenschap. Maar dit was geen makkelijke, niet zoals in Mexico in ieder geval. Onze pace was namelijk niet de beste, en ik denk dat Verstappen de snelste auto op de baan had tijdens deze race."

"Hij had ook nieuwere banden tot zijn beschikking voor de race, natuurlijk als gevolg van die slechte kwalificatie. Maar hij heeft dat podium echt verdiend. In ieder geval op basis van de pace die hij hier liet zien."

bvonk2

Posts: 121

Netjes van McLaren, de relatie tussen deze teams lijkt nu wat normaal te worden nu Horner er niet meer is.

  • 2
  • 10 nov 2025 - 12:11
Reacties (5)

  • HarryLam

    Posts: 4.994

    Max al bijna weer thuis in Monaco.

    • + 0
    • 10 nov 2025 - 11:28
    • Pietje Bell

      Posts: 31.851

      Hij heeft deze keer geen tussen landing gemaakt zoals anders om te tanken.
      Slechts 10 uur en 12 minuten gevlogen. Erg snel.

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 12:30
    • Larry Perkins

      Posts: 61.379

      Terwijl hij toch uit de hangaar moest vertrekken…

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 12:53
  • bvonk2

    Posts: 121

    Netjes van McLaren, de relatie tussen deze teams lijkt nu wat normaal te worden nu Horner er niet meer is.

    • + 2
    • 10 nov 2025 - 12:11
    • delange

      Posts: 2.553

      Horner was het vergif van de paddock., ben blij dat ie is gaan paardrijden.
      Heb wel respect voor wat hij heeft of had opgebouwd.

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 12:40

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
