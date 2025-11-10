Max Verstappens kansen op de wereldtitel zijn afgelopen weekend afgenomen. In Brazilië reed hij een waanzinnige inhaalrace, maar zag hij ook hoe Lando Norris uitliep in het wereldkampioenschap. Norris durft Verstappen echter nog niet af te schrijven, en ziet hem nog altijd als een bedreiging.

Voorafgaand aan het raceweekend in Brazilië ging het veelvuldig over de titelkansen van Verstappen. De Nederlander werd gezien als de man die het de McLarens nog heel moeilijk kon maken, en veel mensen verwachtten dat hij zou toeslaan op het circuit van Interlagos. Vanaf de eerste minuut bleek echter dat McLaren, en met name Norris, oppermachtig was in Brazilië.

In de sprintrace wist Verstappen de schade te beperken, maar zijn kwalificatie mislukte volledig. Hij noteerde slechts de zestiende tijd, en startte de race vanuit de pitlane nadat Red Bull zijn motor had vervangen en zijn set-up had gewijzigd. Verstappen vocht zich terug naar de derde plaats, en zag hoe Norris de race won. De Brit voert het wereldkampioenschap aan met 390 punten, terwijl Verstappen derde staat met 341 WK-punten.

Vormt Verstappen een bedreiging?

Norris was blij met zijn zege, maar blijft ook in zijn spiegels kijken. Tijdens de FIA-persconferentie na afloop van de race kreeg hij de vraag of hij Verstappen nog als een bedreiging ziet: "Ik weet zeker dat hij een bedreiging gaat vormen in de races, en je weet het nooit met het kampioenschap."

"Het is een beetje nutteloos om te gokken, en met zulke dingen te komen. Maar als je ziet hoe snel hij vandaag was... Ja, dan had hij waarschijnlijk gewonnen als hij verder naar voren was gestart. Maar goed, that's racing."

'Niet iedereen kan dit niet'

Norris weet echter ook wel dat Verstappen iets unieks liet zien: "Niet iedereen krijgt dit voor elkaar, en in onze wereld is het makkelijk om fouten te maken. Wij hebben dit weekend gemaximaliseerd, en dat is ook wat we moeten doen. Hij zal zeker een bedreiging vormen, dat is hij altijd. Hij staat er altijd, hij vecht altijd en ik weet zeker dat hij gaat doorvechten tot het einde. Daar kijk ik dus wel naar uit."

Had Norris Verstappen achter zich kunnen houden?

Norris' bewering dat Verstappen waarschijnlijk had gewonnen met een betere startplaats, zorgt voor verbazing. Als hij daarna wordt gevraagd of hij een aanval van Verstappen dan had kunnen afslaan, is hij helder: "Nee."