  • Gepubliceerd op 10 nov 2025 10:09
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappens kansen op de wereldtitel zijn afgelopen weekend afgenomen. In Brazilië reed hij een waanzinnige inhaalrace, maar zag hij ook hoe Lando Norris uitliep in het wereldkampioenschap. Norris durft Verstappen echter nog niet af te schrijven, en ziet hem nog altijd als een bedreiging.

Voorafgaand aan het raceweekend in Brazilië ging het veelvuldig over de titelkansen van Verstappen. De Nederlander werd gezien als de man die het de McLarens nog heel moeilijk kon maken, en veel mensen verwachtten dat hij zou toeslaan op het circuit van Interlagos. Vanaf de eerste minuut bleek echter dat McLaren, en met name Norris, oppermachtig was in Brazilië.

In de sprintrace wist Verstappen de schade te beperken, maar zijn kwalificatie mislukte volledig. Hij noteerde slechts de zestiende tijd, en startte de race vanuit de pitlane nadat Red Bull zijn motor had vervangen en zijn set-up had gewijzigd. Verstappen vocht zich terug naar de derde plaats, en zag hoe Norris de race won. De Brit voert het wereldkampioenschap aan met 390 punten, terwijl Verstappen derde staat met 341 WK-punten. 

Vormt Verstappen een bedreiging?

Norris was blij met zijn zege, maar blijft ook in zijn spiegels kijken. Tijdens de FIA-persconferentie na afloop van de race kreeg hij de vraag of hij Verstappen nog als een bedreiging ziet: "Ik weet zeker dat hij een bedreiging gaat vormen in de races, en je weet het nooit met het kampioenschap."

"Het is een beetje nutteloos om te gokken, en met zulke dingen te komen. Maar als je ziet hoe snel hij vandaag was... Ja, dan had hij waarschijnlijk gewonnen als hij verder naar voren was gestart. Maar goed, that's racing."

'Niet iedereen kan dit niet'

Norris weet echter ook wel dat Verstappen iets unieks liet zien: "Niet iedereen krijgt dit voor elkaar, en in onze wereld is het makkelijk om fouten te maken. Wij hebben dit weekend gemaximaliseerd, en dat is ook wat we moeten doen. Hij zal zeker een bedreiging vormen, dat is hij altijd. Hij staat er altijd, hij vecht altijd en ik weet zeker dat hij gaat doorvechten tot het einde. Daar kijk ik dus wel naar uit."

Had Norris Verstappen achter zich kunnen houden?

Norris' bewering dat Verstappen waarschijnlijk had gewonnen met een betere startplaats, zorgt voor verbazing. Als hij daarna wordt gevraagd of hij een aanval van Verstappen dan had kunnen afslaan, is hij helder: "Nee."

Starscreamer

Posts: 1.356

Jammer van de zaterdag maar ik heb een prachtige race van Max gezien.

  • 4
  • 10 nov 2025 - 10:16
Reacties (10)


  • Starscreamer

    Posts: 1.356

    Jammer van de zaterdag maar ik heb een prachtige race van Max gezien.

    • + 4
    • 10 nov 2025 - 10:16
    • misstappen

      Posts: 3.393

      helemaal mee eens.. heerlijk genoten.

      • + 2
      • 10 nov 2025 - 10:27
    • SennaS

      Posts: 10.810

      Gelukkig hebben we Maxie nog, die maakt het nog een beetje spannend

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 10:31
  • shakedown

    Posts: 1.492

    Wat een onzin, Norris staat 40 punten voor! Alsof Verstappen ook maar een kans maakt. Norris moet gewoon lekker zijn rondjes rijden. Rustig aan doen. Nergens mee bemoeien. Rustig podia pakken en de races uitrijden. Dan kan hij risicoloos de titel ophalen.

    • + 2
    • 10 nov 2025 - 10:23
    • Remco_F1

      Posts: 3.230

      Dat lijkt heel simpel, die opdracht kreeg Piastri na de zomervakantie ook mee...

      • + 1
      • 10 nov 2025 - 10:31
    • SennaS

      Posts: 10.810

      Hij toont ook dat hij als een wk rijdt als het erop aankomt.

      • + 2
      • 10 nov 2025 - 10:33
    • VES

      Posts: 1.667

      @shakedown
      49 punten voor Max
      24 punten voor Oscar

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 11:09
    • shakedown

      Posts: 1.492

      49 punten. Ook goed. dan is er nog minder druk.

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 11:14
  • SennaS

    Posts: 10.810

    Klopt Max had de winst gepakt in deze auto als hij niet zover achter stond.
    Marko: na de veranderingen en nieuwe motor hadden wij verrassend de snelste auto op zondag

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 10:29
  • Damon Hill

    Posts: 19.435

    Wat coureurs van binnen denken is natuurlijk lang niet altijd hetzelfde als wat ze tegen een journalist of interviewer zeggen. Natuurlijk weet Norris ook dondersgoed dat hij nu topfavoriet is voor de titel, en dat Verstappen alleen met heel veel pech van Norris nog kampioen kan worden. Maar natuurlijk gaat Norris niet tegen een interviewer zeggen: "ik ben er al bijna, kat in t bakkie". Zelfs mannen als Schumacher of Hamilton deden dat niet. Dus dat Norris dat niet doet, is volkomen normaal en is hoe de meeste coureurs zouden reageren.

    Eigenlijk heeft Verstappen nu zelfs TWEE uitvalbeurten nodig van Norris, en dat zie ik gewoon niet gebeuren. Voor de spanning zou het leuk zijn als Max in Las Vegas 25 punten inloopt, maar ik gun niemand... oke... behalve Lance Stroll waar ik een hekel aan heb.... een beroerd weekend. Als het dit jaar Norris wordt is het hem van harte gegund.

    • + 2
    • 10 nov 2025 - 11:14

