Max Verstappen reed afgelopen weekend in Brazilië een onwaarschijnlijke inhaalrace. De Nederlander startte in de pitlane, maar wist zich op te werken naar de derde plaats. Bij Red Bull waren ze vanzelfsprekend heel erg trots, maar volgens Helmut Marko zijn er nog wel een aantal belangrijke verbeterpunten.

Verstappen reisde vol goede moed af naar Brazilië voor het raceweekend op het circuit van Interlagos. Hij kwam er echter al snel achter dat de problemen groot waren, en in de kwalificatie kwam hij niet verder dan de teleurstellende zestiende tijd. De verslagenheid was groot, en de kans dat Verstappen wereldkampioen gaat worden is alleen maar kleiner geworden.

Red Bull besloot in te grijpen, en ze wisselden Verstappens motor en gaven hem een andere set-up. Deze wijzigingen zijn in strijd met de regels van het parc fermé, en Verstappen startte de race vanuit de pitlane. Na een vroege pitstop vanwege een lekke band, wist Verstappen zich knap naar voren te werken. Hij vond aansluiting bij de kopgroep, pakte de derde plaats af van George Russell en kwam vervolgens net te kort om Andrea Kimi Antonelli te verschalken.

Wat is er aan de hand?

Red Bull-adviseur Helmut Marko was zeer trots op de prestatie van Verstappen. Marko is echter niet tevreden, en gaf tekst en uitleg bij de Duitse tak van Sky Sports: "We moeten het werkvenster zien te vergroten. Bij het minste of geringste, bijvoorbeeld als de temperatuur vier graden verschilt ten opzichte van een andere sessie, bestaat de kans dat het helemaal de verkeerde kant op gaat. Maar ook met de rijhoogte, en hoe dat allemaal samenhangt."

'Kijken of we het recht kunnen trekken'

Marko ziet veel verbeterpunten voor Red Bull. Met nog drie raceweekenden te gaan moet er nog veel gebeuren, en daar is Marko ook heel erg duidelijk over: "Het verschil tussen de gegevens uit de simulator en de realiteit is gewoon te groot. Maar dat het dan weer allemaal zo ver uit elkaar ligt... Ik hoop dat we het in de laatste drie races nog recht kunnen trekken."

Nog drie races te gaan

Over twee weken gaat het Formule 1-circus verder met de Grand Prix van Las Vegas. Na de race in de straten van het gokparadijs reist men af naar Qatar, waar ook een sprintrace wordt verreden. Het seizoen wordt afgesloten op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi.