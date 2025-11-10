user icon
icon

Hamilton weet het niet meer bij Ferrari: "Zit al een tijdje in deze nachtmerrie"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton weet het niet meer bij Ferrari: "Zit al een tijdje in deze nachtmerrie"
  • Gepubliceerd op 10 nov 2025 08:48
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Lewis Hamilton beleefde in Brazilië opnieuw een nachtmerrie in het rood van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen kwam er geen moment aan te pas, raakte verwikkeld in een incident met Franco Colapinto en moest vroegtijdig de strijd staken. Na afloop was Hamilton keihard voor zichzelf én zijn team.

Het weekend op Interlagos stond symbool voor zijn rampseizoen bij Ferrari. In de sprintrace pakte hij nog twee schamele puntjes, maar in de hoofdrace ging het al snel mis. Na contact met Colapinto liep Hamilton forse schade op en kon hij zijn SF-24 in de pits parkeren.

Meer over Ferrari Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

7 nov
 Opmerkelijk: 'Hamilton heeft eindelijk respect voor Verstappen'

Opmerkelijk: 'Hamilton heeft eindelijk respect voor Verstappen'

30 okt

Hamilton radeloos bij Ferrari

“Ik leef al een tijdje in een nachtmerrie”, verzuchtte Hamilton bij Sky Sports. “Het is een constante strijd tussen de droom om voor dit geweldige team te rijden en de nachtmerrie van de resultaten die we behalen. De ups en downs zijn zwaar, maar ik blijf vechten.”

Ondanks zijn dramatische seizoen weigert de 40-jarige Brit de moed op te geven. Podia bleven uit, maar Hamilton wil de drie laatste races van het jaar waardig afsluiten. “Morgen sta ik weer op, ik blijf trainen en werken met het team. Ik wilde dit weekend echt punten pakken voor Ferrari, maar ik kom sterker terug en probeer het goed te maken.”

Dubbele DNF met gevolgen voor Ferrari

Ook Charles Leclerc kende een rampdag in São Paulo. De Monegask viel uit nadat zijn voorwiel beschadigd raakte door een kettingreactie tussen Oscar Piastri en Andrea Kimi Antonelli. Door de dubbele uitvalbeurt van Ferrari en het podium van Max Verstappen is Red Bull Racing inmiddels voorbij aan de Italianen in de strijd bij de constructeurs.

Hamilton werd begin dit jaar met veel bombarie binnengehaald in Maranello, maar de verwachtingen zijn nog geen moment ingelost. De man uit Stevenage, die tussen 2014 en 2020 zes wereldtitels pakte, worstelt zichtbaar met zijn nieuwe omgeving. Volgens Britse media zou Ferrari zelfs overwegen om hem in 2027 te vervangen door toptalent Oliver Bearman, die bij Haas indruk maakt.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Brazilië 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.525
  • Podiums 132
  • Grand Prix 228
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar