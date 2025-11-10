Lewis Hamilton beleefde in Brazilië opnieuw een nachtmerrie in het rood van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen kwam er geen moment aan te pas, raakte verwikkeld in een incident met Franco Colapinto en moest vroegtijdig de strijd staken. Na afloop was Hamilton keihard voor zichzelf én zijn team.

Het weekend op Interlagos stond symbool voor zijn rampseizoen bij Ferrari. In de sprintrace pakte hij nog twee schamele puntjes, maar in de hoofdrace ging het al snel mis. Na contact met Colapinto liep Hamilton forse schade op en kon hij zijn SF-24 in de pits parkeren.

Hamilton radeloos bij Ferrari

“Ik leef al een tijdje in een nachtmerrie”, verzuchtte Hamilton bij Sky Sports. “Het is een constante strijd tussen de droom om voor dit geweldige team te rijden en de nachtmerrie van de resultaten die we behalen. De ups en downs zijn zwaar, maar ik blijf vechten.”

Ondanks zijn dramatische seizoen weigert de 40-jarige Brit de moed op te geven. Podia bleven uit, maar Hamilton wil de drie laatste races van het jaar waardig afsluiten. “Morgen sta ik weer op, ik blijf trainen en werken met het team. Ik wilde dit weekend echt punten pakken voor Ferrari, maar ik kom sterker terug en probeer het goed te maken.”

Dubbele DNF met gevolgen voor Ferrari

Ook Charles Leclerc kende een rampdag in São Paulo. De Monegask viel uit nadat zijn voorwiel beschadigd raakte door een kettingreactie tussen Oscar Piastri en Andrea Kimi Antonelli. Door de dubbele uitvalbeurt van Ferrari en het podium van Max Verstappen is Red Bull Racing inmiddels voorbij aan de Italianen in de strijd bij de constructeurs.

Hamilton werd begin dit jaar met veel bombarie binnengehaald in Maranello, maar de verwachtingen zijn nog geen moment ingelost. De man uit Stevenage, die tussen 2014 en 2020 zes wereldtitels pakte, worstelt zichtbaar met zijn nieuwe omgeving. Volgens Britse media zou Ferrari zelfs overwegen om hem in 2027 te vervangen door toptalent Oliver Bearman, die bij Haas indruk maakt.