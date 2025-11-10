user icon
Verstappen en Red Bull gaan all-in in komende races: "Daar zijn we toch voor"

Verstappen en Red Bull gaan all-in in komende races: "Daar zijn we toch voor"
  Gepubliceerd op 10 nov 2025 08:11
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen leverde een indrukwekkende comeback op tijdens de Grand Prix van Brazilië. De regerend wereldkampioen moest vanuit de pitstraat starten, maar vocht zich terug naar het podium. Na afloop straalde Verstappen bij de pers, terwijl hij tegelijkertijd besefte dat de wereldtitel steeds verder weg lijkt.

Het weekend begon rampzalig voor Verstappen. In de sprintrace finishte hij als vierde, en in de kwalificatie ging het volledig mis: de Nederlander kwam niet verder dan P16. Toch pakte hij in de hoofdrace met een sterke strategie en ongekende snelheid de derde plaats, achter Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen prijst Red Bull na sterke comeback

Verstappen prijst de mentaliteit van Red Bull. “Het team geeft nooit op,” zei hij bij Sky Sports. “We willen altijd beter worden, we nemen geen genoegen met de tweede plaats. Na de sprint hadden we de auto kunnen laten voor wat hij was, maar dat is niet de mentaliteit van Red Bull.”

Ook de omstandigheden op Interlagos speelden in het voordeel van Red Bull. “Het was kouder vandaag, dat hielp ons waarschijnlijk. Maar het blijft ongelooflijk om vanuit de pitstraat helemaal naar het podium te rijden, met een achterstand van 10-11 seconden en een lekke band.”

Norris lijkt niet meer in te halen door Verstappen

Ondertussen loopt Norris in het WK steeds verder uit. De McLaren-coureur heeft nu 24 punten voorsprong op Oscar Piastri en 49 op Verstappen. Volgens Verstappen ligt dat vooral aan Red Bull zelf: “Tot halverwege het seizoen hebben we veel te veel punten verloren. Dat we hier nog steeds meedoen, is een verrassing, maar we moeten realistisch zijn: over het hele seizoen waren we niet goed genoeg.”

Toch is de Limburger nog lang niet klaar. Met nog een sprint- en drie reguliere races te gaan, weigert hij op te geven. “We zullen tot het einde alles op alles zetten om nog een paar hoogtepunten te pakken en races te winnen. Daar zijn we hier voor,” besloot een strijdlustige Verstappen.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
