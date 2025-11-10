Max Verstappen leverde een indrukwekkende comeback op tijdens de Grand Prix van Brazilië. De regerend wereldkampioen moest vanuit de pitstraat starten, maar vocht zich terug naar het podium. Na afloop straalde Verstappen bij de pers, terwijl hij tegelijkertijd besefte dat de wereldtitel steeds verder weg lijkt.

Het weekend begon rampzalig voor Verstappen. In de sprintrace finishte hij als vierde, en in de kwalificatie ging het volledig mis: de Nederlander kwam niet verder dan P16. Toch pakte hij in de hoofdrace met een sterke strategie en ongekende snelheid de derde plaats, achter Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen prijst Red Bull na sterke comeback

Verstappen prijst de mentaliteit van Red Bull. “Het team geeft nooit op,” zei hij bij Sky Sports. “We willen altijd beter worden, we nemen geen genoegen met de tweede plaats. Na de sprint hadden we de auto kunnen laten voor wat hij was, maar dat is niet de mentaliteit van Red Bull.”

Ook de omstandigheden op Interlagos speelden in het voordeel van Red Bull. “Het was kouder vandaag, dat hielp ons waarschijnlijk. Maar het blijft ongelooflijk om vanuit de pitstraat helemaal naar het podium te rijden, met een achterstand van 10-11 seconden en een lekke band.”

Norris lijkt niet meer in te halen door Verstappen

Ondertussen loopt Norris in het WK steeds verder uit. De McLaren-coureur heeft nu 24 punten voorsprong op Oscar Piastri en 49 op Verstappen. Volgens Verstappen ligt dat vooral aan Red Bull zelf: “Tot halverwege het seizoen hebben we veel te veel punten verloren. Dat we hier nog steeds meedoen, is een verrassing, maar we moeten realistisch zijn: over het hele seizoen waren we niet goed genoeg.”

Toch is de Limburger nog lang niet klaar. Met nog een sprint- en drie reguliere races te gaan, weigert hij op te geven. “We zullen tot het einde alles op alles zetten om nog een paar hoogtepunten te pakken en races te winnen. Daar zijn we hier voor,” besloot een strijdlustige Verstappen.