Verstappen verrast Marko met magische inhaalrace
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 22:17
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen reed in Brazilië een magistrale race. Hij startte de Grand Prix vanuit de pitlane, maar wist zich op knappe wijze naar de derde plaats op te werken. Bij Red Bull was men extreem trots op hun coureur, en Helmut Marko kwam na afloop superlatieven tekort.

Na een rampzalige kwalificatie besloot Red Bull in te grijpen bij Verstappen. De regerend wereldkampioen was niet verder gekomen dan de zestiende tijd, en klaagde na afloop van de kwalificatie steen en been over zijn auto. Bij Red Bull besloten ze Verstappens set-up te wijzigen en gaven ze hem een nieuwe krachtbron. Dit was in strijd met de parc fermé-regels, en daarom moest hij vanuit de pitlane starten.

Verstappen begon aardig aan de race, maar moest al snel een pitstop maken omdat hij een lekke band had. Daarna hield hij knap stand en haalde hij auto na auto in. Hij noteerde snelste ronde na snelste ronde, en bevond zich al snel in de kopgroep. Uiteindelijk wist hij de derde plaats af te snoepen van George Russell. Andrea Kimi Antonelli wist hij net niet in te halen, maar de derde plaats was ook een flinke prestatie.

Marko is trots

Red Bull-adviseur Helmut Marko was heel erg trots op zijn coureur, en sprak zich uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Dit is ongelooflijk! En dan moeten we daar nog bij zeggen dat we in de eerste stint natuurlijk de lekke band hadden, linksvoor. Daardoor moesten we de stop vervroegen, anders was een tweede plek zeker mogelijk geweest. Maar Max was weer ontketend!"

Maakt Verstappen nog kans op de titel?

Marko is trots, maar hij blijft ook realistisch. De Oostenrijker weet dat de achterstand op WK-leider Lando Norris weer is gegroeid: "Dat laat alleen ook wel zien hoe dicht de auto's bij elkaar zitten. Gisteren stonden we nergens, en ik denk dat we vandaag het tempo van Norris konden bijhouden. We hebben een super herstel laten zien, maar helaas hebben we wel weer tien punten verloren. Al met al was het oké. We hebben de schade beperkt, maar er had duidelijk meer in gezeten."

Verstappen levert

Marko was verder onder de indruk van het feit dat Verstappen heel koel bleef tijdens de race: "We hadden zelfs uitgerekend hoe het met een pitstop had kunnen lopen, maar door de lekke band raakte alles door de war. Toen zagen we ook dat de harde band niet ideaal was, en zo werd duidelijk dat de soft alleen nog overbleef na tweemaal de mediums. En dan krijg je weer... Max heeft iedereen ingehaald, en hield ook de band in leven."

  • Glasvezelcoureur

    Posts: 510

    Zeg het maar: alu-hoedje, complottheorieën....

    Op de een of andere manier zegt een stemmetje dat RBR's slechte vrijdag en zaterdag onderdeel waren van een groter plan. RBR moest toch nog een motorwissel doen, en dit was dé manier om het 'onbeduidend' te doen en McLaren te laten denken dat ze ver weg zijn.

    RBR weet dat het WDC eigenlijk een gelopen zaak is. Maar ja, dat was de de race in Abu Dhabi 2021 toen ook, en we weten hoe die eindigde. Hoopt RBR McLaren zand in de ogen te strooien? Pakken ze Las Vegas met overmacht en denken ze Norris daarmee onder druk te zetten? Ik bedoel: één grote fout en het kampioenschap ligt weer volledig open...

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 23:39
    • rwinn2893

      Posts: 143

      Net als in Spanje, Oostenrijk, Hongarije en Mexico zeker??

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 00:18
  • Erwinnaar

    Posts: 5.213

    Tsunoda, wat een drama is dat wederom gebleken, zeer triest hoe hij die tweede RedBull als het ware stil staat. Starten voor Verstappen en dan alsnog achterin eindigen. Hoe kan dat dan toch.

    Kwam die maar enigzins in de buurt van Verstappen dan had RedBull in ieder geval nog aansprak kunnen maken op het monteurs kampioenschap.

    • + 0
    • 10 nov 2025 - 00:06

