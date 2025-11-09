Tsunoda: "Slechte kwalificatie Max ligt niet aan mijn set-up"

Volgens Red Bull-coureur Yuki Tsunoda ligt de slechte kwalificatie in Brazilië niet aan zijn set-up. De Japanner start vandaag als zeventiende, want Esteban Ocon en Max Verstappen starten beide vanuit de pitstraat.

Verstappen moest al vrij snel het strijdveld verlaten, want zijn gereden tijd was niet snel genoeg om door te mogen naar het tweede deel van de kwalificatie. Red Bull heeft de auto nu compleet opnieuw opgebouwd, dus start de Nederlander vanuit de pitstraat.

'Het ligt niet aan Tsunoda'

Yuki Tsunoda vertelde na afloop van de kwalificatie: "Tja, sommige dingen die we voor de sprintrace hebben aangepast, gaven ons een goed idee van hoe we de auto konden verbeteren – dachten we. Ik denk dat Max ook een paar dingen heeft overgenomen van mijn afstelling. Ik wil mijn afstelling niet de schuld geven, want ik denk dat die goed was. Het ging hier meer om het laten werken van de banden", vertelde Tsunoda aan de aanwezige media in Brazilië.

"Ik denk dat we goede vooruitgang hebben geboekt met de onderdelen die we na de sprintrace hebben vervangen, en ik voel me duidelijk beter in de auto. Tegelijkertijd is er ergens een probleem ontstaan, en dat lijkt behoorlijk ernstig. Het is jammer dat we die kans niet optimaal hebben kunnen benutten", legt Tsunoda uit.

Wat doet Tsunoda volgend jaar?

De Japanner heeft nog geen stoeltje voor 2026. Met alleen nog maar een optie bij Red Bull Racing of Racing Bulls kan de Formule 1-carrière van Tsunoda zomaar ten einde zijn gekomen. De Red Bull-coureur heeft al wel verder gekeken dan zijn neus lang is. Zo wordt hij gelinkt aan een stoeltje in de IndyCar, als onderdeel van een deal met Honda.

Tsunoda is via Honda ook de Formule 1 ingekomen, maar de deal met Red Bull eindigt. In de IndyCar rijden meerdere teams met een Honda-motor. De stoeltjes voor de Red Bull-teams worden eind dit seizoen bekendgemaakt, zo meldde Red Bull-adviseur Helmut Marko.