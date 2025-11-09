George Russell start vandaag vanaf de zesde plaats in de Grand Prix van Brazilië. De Brit is ontevreden met zijn kwalificatieresultaat en verwacht dan ook niet veel goeds voor in de race. Een podium lijkt buiten bereik te zijn voor Russell.

Volgens Russell krijgt hij de medium band niet aan de praat en is hij dus bang dat een podium onmogelijk is voor de Grand Prix van Brazilië. De Brit was wel als derde gefinisht in de sprintrace op het circuit van Interlagos.

'De banden werkten niet'

"Om eerlijk te zijn had ik helemaal geen grip. Het was duidelijk een heel vreemde sessie als je naar de volgorde kijkt. Max uitgeschakeld in Q1, Bearman de hele sessie in de top drie en ik behoorde tot de groep die de banden niet goed aan de praat kreeg. Het was niet erg prettig, maar P6 is zeker schadebeperking gezien hoe slecht het voelde", vertelde Russell na afloop van de kwalificatie tegenover F1 TV.

De Brit heeft weinig vertrouwen in de Grand Prix: "Ik zou graag willen denken dat ik vooruitgang kan boeken, maar het is duidelijk dat de auto's voor ons nog steeds snel zijn. Er rijdt een Racing Bull voor ons, die ik hoop te kunnen inhalen, maar ik denk dat het voor mij moeilijk zal worden om op het podium te komen."

Russell rijdt zijn races af

Momenteel staat Russell vierde in het wereldkampioenschap, hij staat 62 punten achter Max Verstappen, en heeft een voorsprong van vijftig punten op Charles Leclerc. De Brit wordt hoogstwaarschijnlijk vierde in het wereldkampioenschap. Dit is zijn beste prestatie ooit sinds 2022, want toen werd de Brit ook vierde in het wereldkampioenschap. De Brit heeft zijn contract bij Mercedes verlengd, dus rijdt ook volgend jaar voor de zilverpijlen. Hij hoeft zijn races alleen nog maar af te rijden.

George Russell heeft dit seizoen tot nu toe twee overwinningen behaald en acht podiumplaatsen. Hij presteert ook beter dan zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. In de kwalificatie onderling is het 18-3 in het voordeel van de Brit en in de race 19-1. Antonelli start als tweede op Interlagos, dus de kans is aanwezig dat het 19-2 wordt na dit weekend.