Russell pessimistisch over podiumkansen: "Anderen zijn te snel"
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 16:09
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

George Russell start vandaag vanaf de zesde plaats in de Grand Prix van Brazilië. De Brit is ontevreden met zijn kwalificatieresultaat en verwacht dan ook niet veel goeds voor in de race. Een podium lijkt buiten bereik te zijn voor Russell.

Volgens Russell krijgt hij de medium band niet aan de praat en is hij dus bang dat een podium onmogelijk is voor de Grand Prix van Brazilië. De Brit was wel als derde gefinisht in de sprintrace op het circuit van Interlagos.

'De banden werkten niet'

"Om eerlijk te zijn had ik helemaal geen grip. Het was duidelijk een heel vreemde sessie als je naar de volgorde kijkt. Max uitgeschakeld in Q1, Bearman de hele sessie in de top drie en ik behoorde tot de groep die de banden niet goed aan de praat kreeg. Het was niet erg prettig, maar P6 is zeker schadebeperking gezien hoe slecht het voelde", vertelde Russell na afloop van de kwalificatie tegenover F1 TV. 

De Brit heeft weinig vertrouwen in de Grand Prix: "Ik zou graag willen denken dat ik vooruitgang kan boeken, maar het is duidelijk dat de auto's voor ons nog steeds snel zijn. Er rijdt een Racing Bull voor ons, die ik hoop te kunnen inhalen, maar ik denk dat het voor mij moeilijk zal worden om op het podium te komen."

Russell rijdt zijn races af

Momenteel staat Russell vierde in het wereldkampioenschap, hij staat 62 punten achter Max Verstappen, en heeft een voorsprong van vijftig punten op Charles Leclerc. De Brit wordt hoogstwaarschijnlijk vierde in het wereldkampioenschap. Dit is zijn beste prestatie ooit sinds 2022, want toen werd de Brit ook vierde in het wereldkampioenschap. De Brit heeft zijn contract bij Mercedes verlengd, dus rijdt ook volgend jaar voor de zilverpijlen. Hij hoeft zijn races alleen nog maar af te rijden.

George Russell heeft dit seizoen tot nu toe twee overwinningen behaald en acht podiumplaatsen. Hij presteert ook beter dan zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. In de kwalificatie onderling is het 18-3 in het voordeel van de Brit en in de race 19-1. Antonelli start als tweede op Interlagos, dus de kans is aanwezig dat het 19-2 wordt na dit weekend.

F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Brazilië 2025

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
