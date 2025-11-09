user icon
Norris adviseert Antonelli: "Respecteer de ouderen!"

Norris adviseert Antonelli: "Respecteer de ouderen!"
  Gepubliceerd op 09 nov 2025 12:09
  comments 3
  Door: Bob Plaizier

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli mag vandaag dromen van zijn eerste zege in de Formule 1. Hij deelt de eerste startrij in Brazilië met polesitter Lando Norris, en alle ogen zijn gericht op de run naar de eerste bocht. Lachend geeft Norris zijn jongere concullega een welgemeend advies.

Antonelli rijdt dit weekend voor het eerst op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. De Italiaanse jongeling kent een debuutseizoen met ups en downs, maar is bezig met een zeer sterk weekend in Brazilië. In de sprint kwalificatie noteerde hij de tweede tijd, en in de sprintrace kwam hij ook op deze positie over de streep. In de kwalificatie deed hij het vervolgens weer voltreffelijk, en noteerde hij de tweede tijd.

Voor de derde keer dit weekend kwam hij net te kort om Norris te verslaan. De Italiaanse Mercedes-coureur stond dit seizoen één keer op het podium, in Canada, en hoopt zijn tweede podiumplek te pakken in Brazilië. Met een beetje geluk kan hij ook een gooi doen naar de zege, maar daarvoor moet hij wel de strijd met Norris aangaan. De Brit is bezig met een sterk weekend, en is de man in vorm.

'Respect voor de ouderen!'

Na afloop van de kwalificatie schoven Norris en Antonelli aan bij de persconferentie van de FIA. Daar werd Norris gevraagd of hij Antonelli een advies kon geven voor de eerste bocht: "Nee, niet echt. Soms is het goed om geen risico's te nemen. Soms is het goed om het op safe te spelen, goede punten te pakken en je plek te verdedigen tegen iedereen die achter je rijdt. Mij werd vroeger altijd verteld dat je aardig moet zijn tegen mensen die ouder zijn dan jij, dus Kimi, aardig doen!"

Geen advies aannemen

De opmerking van Norris zorgt voor gelach, waarna hij serieuzer verder gaat met zijn verhaal: "Wat verder? Ik weet het niet. Ik denk dat iedereen uniek is in de manier waarop ze nadenken, maar je moet je eigen weg vinden. Dat gold ook voor mij een paar jaar geleden. Mensen zeggen dan dat je zus of zo moet doen, maar niemand heeft gelijk als het aankomt op dit soort dingen. Het is altijd goed om te luisteren en advies aan te nemen, maar uiteindelijk moet je vooral luisteren naar de mensen om je heen die je vertrouwt."

KiekisNL

Posts: 2.158

🤣🤣🤣. Oftewel maak ruimte voor ze.
Gewoon met de ellebogen racen en op het randje van de regels rijden en zorgen dat ze bang worden als ze naar achyer in de spiegels kijken.

  • 3
  • 9 nov 2025 - 12:28
  • Maravillosa

    Posts: 224

    Nam hij z’n eigen advies ook aan met het podium van hulkenberg? Lol

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 13:05
  • John6

    Posts: 11.254

    Kimi gaan voor de eerste bocht, je hebt niets met Lando te maken, je rijd niet voor de Papaya Familie.

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 13:21

show sidebar