Problemen nemen toe: Zware straf dreigt voor Verstappen
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 21:22
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull lijkt weer helemaal terug bij af te zijn. In Brazilië kenden ze een rampzalige kwalificatie, en kwam Max Verstappen niet verder dan de zestiende tijd. De kans bestaat dat Verstappen vanuit de pitlane gaat starten, en Helmut Marko legt uit dat ze radicale veranderingen overwegen.

Verstappen worstelde de hele zaterdag met zijn Red Bull-bolide. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen klaagde tijdens de sprintrace al steen en been over zijn auto, al wist hij hier de schade nog te beperken. Na de sprint kon Red Bull de auto aanpassen, maar toen de kwalificatie van start ging bleek dat de problemen nóg groter waren geworden.

Verstappen kwam er niet aan te pas, en worstelde zichtbaar met de RB21. De regerend wereldkampioen had een slechte eerste run, en wist zich daarna ook niet te verbeteren in zijn tweede ronde. Verstappen baalde, en klonk zeer sarcastisch over de boordradio. Bij Red Bull was men aangeslagen, en viel ook Yuki Tsunoda af in het eerste gedeelte van de kwalificatie.

Wat kan Red Bull nu doen?

Bij Red Bull hebben ze niets te verliezen, en ze kunnen een radicale ingreep doen. Verstappen staat immers op de rand van een gridstraf als het aankomt op motoronderdelen. Ze kunnen een nieuwe krachtbron in de wagen schroeven, wat hem dus een straf zou opleveren. Daarnaast kunnen ze ook zijn set-up overhoop gooien, wat ervoor zorgt dat Verstappen vanuit de pitlane moet starten.

Red Bull overweegt radicale ingreep

Bij Red Bull worden deze opties serieus overwogen. Red Bull-adviseur Helmut Marko doet daar niet geheimzinnig over in gesprek met ORF: "We moeten nu kijken wat we met deze situatie gaan doen. Of we bijvoorbeeld opnieuw drastische veranderingen gaan doorvoeren. Dat zou betekenen dat we de Grand Prix vanuit de pitlane moeten starten, maar daarvoor moeten we nu rustig met elkaar om de tafel gaan zitten en bedenken wat de beste optie is."

Verstappen zal morgen de schade moeten gaan beperken. De Nederlander lijkt de titelstrijd uit zijn hoofd te moeten zetten, want zijn rivalen Lando Norris en Oscar Piastri kwalificeerden zich veel beter.

Abeltje

Posts: 348

Welke zware straf dreigt er dan? Yuki en Bortoleto starten hoogstwaarschijnlijk ook uit
de pit en dan start Max niet op de 16e maar op de 18e plaats.
Mochten zij niet uit de pit starten dan start Max alleen uit de pit. Zware straf? Vind ik niet.
Als ze hem niet uit de pit laten starten dat zou p... [Lees verder]

  • 11
  • 8 nov 2025 - 21:28
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (12)

Login om te reageren
  • monzaron

    Posts: 690

    Ik zou motorisch alles vervangen, updates evt verwijderen van Mexico👏

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 21:24
    • markos

      Posts: 916

      Yep, sind die update is het alleen maar slechter gegaan. Weg damit.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 21:33
    • Karlos

      Posts: 180

      Ze hebben blijkbaar weer al een oudere vloer van vele races geleden. Dus er is meer aan de hand. Maar idd wel snel zoveel mogelijk vervangen.

      IIG de motor bak enz. Want die moet toch nog voor de laatste races. En dan is nu de beste tijd het te doen met de minste plaats verlies.

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 21:55
  • Flexwing

    Posts: 191

    Alles er nieuw op zetten en oude setup terug zetten.

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 21:25
  • Abeltje

    Posts: 348

    Welke zware straf dreigt er dan? Yuki en Bortoleto starten hoogstwaarschijnlijk ook uit
    de pit en dan start Max niet op de 16e maar op de 18e plaats.
    Mochten zij niet uit de pit starten dan start Max alleen uit de pit. Zware straf? Vind ik niet.
    Als ze hem niet uit de pit laten starten dat zou pas erg zijn, want met deze wagen kan hij
    niet door het veld naar voren komen en dan wordt het een enorm lange en frustrerende race voor Max en dat zou pas een zware straf zijn.

    • + 11
    • 8 nov 2025 - 21:28
    • gridiron

      Posts: 2.928

      2 plaatsen achteruit is hier blijkbaar een zware straf

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 22:10
    • NicoS

      Posts: 19.618

      Ik denk dat de straf voor Max zwaarder is om met deze set-up de race te moeten rijden…..;)
      Er is niets te verliezen, want zo rijden gaat ook niet werken.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 23:02
    • Hemex

      Posts: 1.356

      Nee, de straf is minimaal 10 plaatsen gridstraf, en afhankelijk van de extra onderdelen (die extra uitlaat?) nog wel flink meer. Da's dus best wel zwaar. Dat het waarschijnlijk vrijwel geen effect zal hebben, is een andere zaak. En ook de reden dat het überhaupt wordt overwogen.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 23:18
    • Regenrace

      Posts: 2.132

      Jij bent te slim voor deze site. Geen moeilijke vragen stellen aub, gewoon mekkeren als een schaap.

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 23:18
  • Denzelmob

    Posts: 118

    RED BUL SHIT MAAKT ER EEN POTJE VAN

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 21:36
  • elflitso

    Posts: 1.578

    Honda komt met hun beloofde 'raket' moter. Om RBR en Max te eren!

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 21:38
  • Karlos

    Posts: 180

    Als ze bij RBR nog een beetje verstand hebben doen ze sowieso een nieuwe motor en bak. Dat zei ik al tijdens de kwalificatie. Want ze moeten hoogstwaarschijnlijk nog een nieuwe PU nemen dit seizoen.

    Dat nu niet doen zou absurd slecht zijn en eventuele kansen voor een WK helemaal vergooien als het al niet te laat is.

    En als ze begrijpen waar het is fout gegaan in de settings wellicht daar nog een aanpassing. Dan maar uit de pit starten. Dan weet je zeker dat je niet ergens op crashed tijdens de start.

    Want daar gaat heet ook vaak fout zeker vanaf de laatste plaatsen. Dan kunnen ze nog een beetje damage control doen. En dan maar hopen op een aantal safetycars en wie weet wat er nog kan gebeuren.

    En als het morgen misschien toch nog regent heb je nog meer profijt hoewel de kans niet groot is op regen morgen.

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 21:54

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
