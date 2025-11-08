Het team van Red Bull lijkt weer helemaal terug bij af te zijn. In Brazilië kenden ze een rampzalige kwalificatie, en kwam Max Verstappen niet verder dan de zestiende tijd. De kans bestaat dat Verstappen vanuit de pitlane gaat starten, en Helmut Marko legt uit dat ze radicale veranderingen overwegen.

Verstappen worstelde de hele zaterdag met zijn Red Bull-bolide. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen klaagde tijdens de sprintrace al steen en been over zijn auto, al wist hij hier de schade nog te beperken. Na de sprint kon Red Bull de auto aanpassen, maar toen de kwalificatie van start ging bleek dat de problemen nóg groter waren geworden.

Verstappen kwam er niet aan te pas, en worstelde zichtbaar met de RB21. De regerend wereldkampioen had een slechte eerste run, en wist zich daarna ook niet te verbeteren in zijn tweede ronde. Verstappen baalde, en klonk zeer sarcastisch over de boordradio. Bij Red Bull was men aangeslagen, en viel ook Yuki Tsunoda af in het eerste gedeelte van de kwalificatie.

Wat kan Red Bull nu doen?

Bij Red Bull hebben ze niets te verliezen, en ze kunnen een radicale ingreep doen. Verstappen staat immers op de rand van een gridstraf als het aankomt op motoronderdelen. Ze kunnen een nieuwe krachtbron in de wagen schroeven, wat hem dus een straf zou opleveren. Daarnaast kunnen ze ook zijn set-up overhoop gooien, wat ervoor zorgt dat Verstappen vanuit de pitlane moet starten.

Red Bull overweegt radicale ingreep

Bij Red Bull worden deze opties serieus overwogen. Red Bull-adviseur Helmut Marko doet daar niet geheimzinnig over in gesprek met ORF: "We moeten nu kijken wat we met deze situatie gaan doen. Of we bijvoorbeeld opnieuw drastische veranderingen gaan doorvoeren. Dat zou betekenen dat we de Grand Prix vanuit de pitlane moeten starten, maar daarvoor moeten we nu rustig met elkaar om de tafel gaan zitten en bedenken wat de beste optie is."

Verstappen zal morgen de schade moeten gaan beperken. De Nederlander lijkt de titelstrijd uit zijn hoofd te moeten zetten, want zijn rivalen Lando Norris en Oscar Piastri kwalificeerden zich veel beter.