Het team van Red Bull Racing kende een ondermaatse zaterdag in Brazilië. Max Verstappen kwam niet verder dan de zestiende tijd, terwijl Yuki Tsunoda genoegen moest nemen met de negentiende tijd. Red Bull-adviseur Helmut Marko trok na afloop een keiharde conclusie.

Verstappen was de grote verliezer van de dag. Na een sprintrace waarin hij het lastig had, kwam hij ook niet goed voor de dag in de kwalificatie. Hij klaagde voortdurend over problemen met de grip, en wist niet wat er aangepast moest worden om weer snelheid te vinden. Het was een opmerkelijk moment, en de blikken aan de pitmuur van Red Bull spraken meer dan duizend woorden.

Voor het eerst sinds 2006 (!) werden beide Red Bulls uitgeschakeld in de eerste kwalificatiesessie. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kende namelijk een nog slechtere dag, en kwam niet verder dan de negentiende tijd. De Japanner wordt wel vaker uitgeschakeld in Q1, en vooral bij Verstappen waren de druiven zuur. Hij lijkt nu een verrassende vijfde wereldtitel uit zijn hoofd te kunnen zetten.

Wat is er aan de hand?

Bij Red Bull weet men niet wat er aan de hand is. Teamadviseur Helmut Marko reageerde aangeslagen bij de Duitse tak van Sky Sports: "Het is flink misgegaan. We zijn overal langzamer geworden. Het circuit is sneller geworden en we hebben in alle sectoren tijd verloren. Er was feitelijk nog minder grip. Waarom? Dat moeten we gaan uitzoeken. Maar het kwaad is al geschied. Nu kijken we wat we er nog van kunnen maken. Maar het ziet er zeker niet goed uit."

Wat is er misgegaan sinds Mexico?

Het lijkt alsof Red Bull sinds het raceweekend in Mexico is teruggevallen, en Marko wordt gevraagd waardoor dit komt: "We hebben in Mexico nieuwe onderdelen of gedeeltelijk nieuwe onderdelen meegebracht, die niet het gehoopte succes hebben opgeleverd. Op basis daarvan dachten we dat we de juiste richting zouden vinden, maar dat is nu ook niet het geval geweest."

"We moeten dus kijken waar we de verkeerde afslag hebben genomen. Want deze achterstand... Vooral het feit dat we tijd hebben verloren in sector één en drie, terwijl de achterstand in sector twee gelijk is gebleven. Dat betekent dat we daar niets hebben gewonnen, maar bij de anderen hebben we het duidelijk verloren."