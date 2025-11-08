user icon
icon

Red Bull is het kwijt: Marko kent oorzaak problemen niet

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull is het kwijt: Marko kent oorzaak problemen niet
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 21:01
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing kende een ondermaatse zaterdag in Brazilië. Max Verstappen kwam niet verder dan de zestiende tijd, terwijl Yuki Tsunoda genoegen moest nemen met de negentiende tijd. Red Bull-adviseur Helmut Marko trok na afloop een keiharde conclusie.

Verstappen was de grote verliezer van de dag. Na een sprintrace waarin hij het lastig had, kwam hij ook niet goed voor de dag in de kwalificatie. Hij klaagde voortdurend over problemen met de grip, en wist niet wat er aangepast moest worden om weer snelheid te vinden. Het was een opmerkelijk moment, en de blikken aan de pitmuur van Red Bull spraken meer dan duizend woorden.

Meer over Red Bull Racing FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Voor het eerst sinds 2006 (!) werden beide Red Bulls uitgeschakeld in de eerste kwalificatiesessie. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kende namelijk een nog slechtere dag, en kwam niet verder dan de negentiende tijd. De Japanner wordt wel vaker uitgeschakeld in Q1, en vooral bij Verstappen waren de druiven zuur. Hij lijkt nu een verrassende vijfde wereldtitel uit zijn hoofd te kunnen zetten.

Wat is er aan de hand?

Bij Red Bull weet men niet wat er aan de hand is. Teamadviseur Helmut Marko reageerde aangeslagen bij de Duitse tak van Sky Sports: "Het is flink misgegaan. We zijn overal langzamer geworden. Het circuit is sneller geworden en we hebben in alle sectoren tijd verloren. Er was feitelijk nog minder grip. Waarom? Dat moeten we gaan uitzoeken. Maar het kwaad is al geschied. Nu kijken we wat we er nog van kunnen maken. Maar het ziet er zeker niet goed uit."

Wat is er misgegaan sinds Mexico?

Het lijkt alsof Red Bull sinds het raceweekend in Mexico is teruggevallen, en Marko wordt gevraagd waardoor dit komt: "We hebben in Mexico nieuwe onderdelen of gedeeltelijk nieuwe onderdelen meegebracht, die niet het gehoopte succes hebben opgeleverd. Op basis daarvan dachten we dat we de juiste richting zouden vinden, maar dat is nu ook niet het geval geweest."

"We moeten dus kijken waar we de verkeerde afslag hebben genomen. Want deze achterstand... Vooral het feit dat we tijd hebben verloren in sector één en drie, terwijl de achterstand in sector twee gelijk is gebleven. Dat betekent dat we daar niets hebben gewonnen, maar bij de anderen hebben we het duidelijk verloren."

El Maximo

Posts: 286

Bij Racing Bulls een auto pakken en die snel omspuiten in Red Bull kleuren

  • 4
  • 8 nov 2025 - 21:21
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Sauber

    Posts: 445

    Teruggrijpen naar de vorige spec dan. Nieuwe motor erin en uit de pits starten.

    • + 3
    • 8 nov 2025 - 21:07
  • ILMOP

    Posts: 1.178

    Mocht dit waar zijn, dan komt hiermee definitief een einde aan de titelstrijd tussen Max, Piastri en Norris.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 21:20
    • Regenrace

      Posts: 2.131

      Marko moet even langs wijsneus Olav Mol.
      Die weet namelijk alles en beweert dat Verstappen de weerkaarten heeft bestudeerd en voor de kwalificatie een regen setup heeft gekozen. Kijk dat zijn pas door de wol geverfde analisten waar je wat aan hebt.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 22:25
    • MLTG

      Posts: 1.124

      Tsja, je moet ook niet naar Mol luisteren. Je weet dat die niet objectief is als het om Max gaat

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 22:44
    • NicoS

      Posts: 19.618

      Dat zei hij gisteren na de kwalificatie voor de sprint, iets waar hij later op terugkwam….
      Wel het hele verhaal vertellen hè.
      Altijd makkelijk scoren als je niet zegt hoe het precies zit….

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 23:10
  • El Maximo

    Posts: 286

    Bij Racing Bulls een auto pakken en die snel omspuiten in Red Bull kleuren

    • + 4
    • 8 nov 2025 - 21:21
  • Spannenburg

    Posts: 127

    Met andere woorden: de goede races waren toevalstreffers waarvan ze eigenlijk ook niet wisten waarom het toen goed ging.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 21:57
    • Regenrace

      Posts: 2.131

      Ze hebben gewoon hun hand overspeeld met een a-typische setup (waarschijnlijk in een wanhopige poging nog iets van het kampioenschap te maken).

      Het hoofdprobleem is dit: ze waren niet tevreden met de resultaten uit de training en sprintrace, maar ze konden niet accepteren dat gewoon is waar de Red Bull op dit circuit staat. Dus gingen ze malle dingen doen.

      We kunnen de tijden van vorig jaar niet vergelijken omdat dat een natte kwalificatie was, maar wel die van de sprintkwalificatie. In 2024 stond Max 0,3 sec van de top. en guess what? Dat was nu weer het geval.
      Kortom, niks mis met de auto, gewoon hand overspeeld.
      Maar goed, Regel 1 blijft van toepassing: als het fout gaat ligt het nooit aan Max.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 23:08
  • monzaron

    Posts: 690

    Ik begreep de hele intelling van Red Bull niet bij de Quali. Je weet dat de auto nog niet optimaal functioneert, en dan bijna 6 minuten wachten in de 1ste quali sessie. Waarom niet eerst een test ronde, terug in de box, bijstellen en dan vol gas voor 2 rondes

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 22:01

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar