Antonelli lacht na tweede startplek in Brazilië: "Wéér achter die Norris!"

Antonelli lacht na tweede startplek in Brazilië: "Wéér achter die Norris!"
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 20:26
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Andrea Kimi Antonelli beleeft zijn sterkste weekend tot nu toe in de Formule 1. De 19-jarige Mercedes-rookie zette zijn bolide op P2 in de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië en start morgen vanaf de eerste startrij, met Lando Norris voor zich en Charles Leclerc daarachter.

Ook in de sprintrace liet Antonelli zien dat hij razendsnel is. Hij kwalificeerde zich als tweede en finishte op dezelfde plek. Zijn tijd in de kwalificatie lag slechts een tiende achter polesitter Norris.

Antonelli lacht na tweede startplek

Na afloop oogde Antonelli tevreden, maar niet helemaal blij. “Ja, eerlijk gezegd ben ik een beetje geïrriteerd dat ik weer achter hem (Norris) sta,” zei hij met een glimlach. “Vanmorgen zaten we ook zo dicht bij elkaar in de sprint, maar het was een erg lastige sessie met de wind. Erg lastig om de ronde neer te zetten.”

Of hij morgen dezelfde snelheid kan laten zien, blijft afwachten. “Weet je, ik heb toch nog een goede ronde neergezet in de laatste run en ja, daar ben ik blij mee. Morgen start ik vanaf P2, maar ze zijn natuurlijk erg snel. Dus het is belangrijk om een goede start te maken en te proberen om een goede snelheid te hebben.”

Antonelli heeft de smaak weer te pakken

Het rookie-seizoen van Antonelli verloopt met vallen en opstaan. Na een sterke start in Australië en een sprintpole in Miami, kende hij een terugval, inclusief een incident met Max Verstappen in Oostenrijk. Sindsdien volgden enkele tegenvallende resultaten, maar nu lijkt de jonge Italiaan weer helemaal terug.

São Paulo kan een belangrijke week worden voor Antonelli. Met een eerste startrijplek in de tas is een eerste podium in de Formule 1 binnen handbereik.

Reacties (3)

  • mordor

    Posts: 2.085

    Goed bezig , Kimi!

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 20:27
  • rwinn2893

    Posts: 141

    Hopelijk winst morgen!

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 20:29
  • Joseph1000

    Posts: 235

    Haha het zit m niet mee altijd Norris ervoor 😛

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 20:34

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

