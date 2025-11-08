Andrea Kimi Antonelli beleeft zijn sterkste weekend tot nu toe in de Formule 1. De 19-jarige Mercedes-rookie zette zijn bolide op P2 in de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië en start morgen vanaf de eerste startrij, met Lando Norris voor zich en Charles Leclerc daarachter.

Ook in de sprintrace liet Antonelli zien dat hij razendsnel is. Hij kwalificeerde zich als tweede en finishte op dezelfde plek. Zijn tijd in de kwalificatie lag slechts een tiende achter polesitter Norris.

Antonelli lacht na tweede startplek

Na afloop oogde Antonelli tevreden, maar niet helemaal blij. “Ja, eerlijk gezegd ben ik een beetje geïrriteerd dat ik weer achter hem (Norris) sta,” zei hij met een glimlach. “Vanmorgen zaten we ook zo dicht bij elkaar in de sprint, maar het was een erg lastige sessie met de wind. Erg lastig om de ronde neer te zetten.”

Of hij morgen dezelfde snelheid kan laten zien, blijft afwachten. “Weet je, ik heb toch nog een goede ronde neergezet in de laatste run en ja, daar ben ik blij mee. Morgen start ik vanaf P2, maar ze zijn natuurlijk erg snel. Dus het is belangrijk om een goede start te maken en te proberen om een goede snelheid te hebben.”

Antonelli heeft de smaak weer te pakken

Het rookie-seizoen van Antonelli verloopt met vallen en opstaan. Na een sterke start in Australië en een sprintpole in Miami, kende hij een terugval, inclusief een incident met Max Verstappen in Oostenrijk. Sindsdien volgden enkele tegenvallende resultaten, maar nu lijkt de jonge Italiaan weer helemaal terug.

São Paulo kan een belangrijke week worden voor Antonelli. Met een eerste startrijplek in de tas is een eerste podium in de Formule 1 binnen handbereik.