user icon
icon

Polesitter Norris durft nog niet te juichen: "Het wordt heel lastig"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Polesitter Norris durft nog niet te juichen: "Het wordt heel lastig"
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 20:26
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris heeft een harde dreun uitgedeeld in de strijd om het wereldkampioenschap. Op het circuit van Interlagos greep hij de pole position, en profiteerde hij van de mislukte dag van Max Verstappen. De vreugde bij Norris was groot, maar hij wil nog niet te vroeg juichen.

Norris kent een ijzersterke zaterdag in Brazilië. Op het circuit van Interlagos in Sao Paulo pakte hij eerst de overwinning in de sprintrace, en zojuist liet hij ook zijn tanden zien in de kwalificatie. Hij was 0,174 seconden sneller dan nummer twee Andrea Kimi Antonelli. Norris profiteerde van het feit dat zijn twee titelrivalen geen goede dag kenden.

Meer over Lando Norris Verstappen mag blijven hopen op pole: "Norris reed met snellere modus"

Verstappen mag blijven hopen op pole: "Norris reed met snellere modus"

25 okt
 Titelstrijd ontploft: Norris, Piastri én Verstappen lopen risico op gridstraffen

Titelstrijd ontploft: Norris, Piastri én Verstappen lopen risico op gridstraffen

4 nov

Max Verstappen kent een rampzalige dag, en werd op verrassende wijze uitgeschakeld in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Norris' teamgenoot en titelrivaal Oscar Piastri had het ook niet makkelijk, en kwam daarna niet verder dan de vierde tijd. De Australiër was eerder op de dag uitgevallen in de sprintrace, en staat dus ook onder enorme druk.

Hoe kijkt Norris naar zijn polerondje?

Norris blijft vooralsnog uit de problemen, en verscheen na afloop met een grote grijns voor de camera: "Het was hier weer lastig met de omstandigheden. Het is heel erg glad, een beetje inconsistent, maar het is heel erg leuk. Het is altijd leuk om op dit circuit te rijden, ik voelde me echt goed."

"Ik stond een beetje onder druk, omdat ik me verremde in de eerste ronde. Er stond dus iets meer druk op dan in zou willen, maar ik bleef kalm en wist alles voor elkaar te krijgen op het moment dat het nodig was. Ik ben heel erg blij."

Norris rekent zich nog niet rijk

Norris rekent zich echter nog niet rijk, want hij weet dat de punten pas morgen worden verdeeld: "Ik ben erachter gekomen dat ze heel erg snel zijn, en dat Kimi tot het einde blijft door pushen. Ik kijk op een bepaalde manier wel uit naar morgen, maar op een andere manier ook niet. Ik denk dat het een enorme uitdaging gaat worden, en we moeten ook kijken wat het weer gaat doen."

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Brazilië 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • mordor

    Posts: 2.086

    Laat me toch niet lachen, met 2 vingers in die Nase, met die raket van je. ... Verder niks op af te dingen, Mcl heeft zijn zaken zeer goed voor elkaar.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 20:33
    • Niels G60

      Posts: 220

      Net als Max die jaren een raket had ;)

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 20:40

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.372
  • Podiums 42
  • Grand Prix 148
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar