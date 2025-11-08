Lando Norris heeft een harde dreun uitgedeeld in de strijd om het wereldkampioenschap. Op het circuit van Interlagos greep hij de pole position, en profiteerde hij van de mislukte dag van Max Verstappen. De vreugde bij Norris was groot, maar hij wil nog niet te vroeg juichen.

Norris kent een ijzersterke zaterdag in Brazilië. Op het circuit van Interlagos in Sao Paulo pakte hij eerst de overwinning in de sprintrace, en zojuist liet hij ook zijn tanden zien in de kwalificatie. Hij was 0,174 seconden sneller dan nummer twee Andrea Kimi Antonelli. Norris profiteerde van het feit dat zijn twee titelrivalen geen goede dag kenden.

Max Verstappen kent een rampzalige dag, en werd op verrassende wijze uitgeschakeld in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Norris' teamgenoot en titelrivaal Oscar Piastri had het ook niet makkelijk, en kwam daarna niet verder dan de vierde tijd. De Australiër was eerder op de dag uitgevallen in de sprintrace, en staat dus ook onder enorme druk.

Hoe kijkt Norris naar zijn polerondje?

Norris blijft vooralsnog uit de problemen, en verscheen na afloop met een grote grijns voor de camera: "Het was hier weer lastig met de omstandigheden. Het is heel erg glad, een beetje inconsistent, maar het is heel erg leuk. Het is altijd leuk om op dit circuit te rijden, ik voelde me echt goed."

"Ik stond een beetje onder druk, omdat ik me verremde in de eerste ronde. Er stond dus iets meer druk op dan in zou willen, maar ik bleef kalm en wist alles voor elkaar te krijgen op het moment dat het nodig was. Ik ben heel erg blij."

Norris rekent zich nog niet rijk

Norris rekent zich echter nog niet rijk, want hij weet dat de punten pas morgen worden verdeeld: "Ik ben erachter gekomen dat ze heel erg snel zijn, en dat Kimi tot het einde blijft door pushen. Ik kijk op een bepaalde manier wel uit naar morgen, maar op een andere manier ook niet. Ik denk dat het een enorme uitdaging gaat worden, en we moeten ook kijken wat het weer gaat doen."