Chaos op Interlagos: Piastri vliegt eraf en kan flinke deuk oplopen in titelstrijd

  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 15:26
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

De sprintrace in Brazilië kende een ronduit chaotische openingsfase. Op het circuit van Interlagos ging het in de eerste ronden al meermaals mis, met een zware crash van Oscar Piastri als dieptepunt. De Australiër verloor de controle over zijn McLaren in de zevende ronde en eindigde hard in de muur. In zijn kielzog vlogen ook Nico Hülkenberg en Franco Colapinto van de baan, waardoor de rode vlag onvermijdelijk was.

Chaos op Interlagos

De start van de sprintrace beloofde nochtans veel spektakel. Andrea Kimi Antonelli kwam slecht weg, maar wist zijn tweede plek achter Lando Norris ternauwernood vast te houden. Daarachter ging het wél mis: Liam Lawson tikte Oliver Bearman aan, waarna de Haas-coureur spinde. 

Toen het veld zich na enkele ronden leek te herpakken, sloeg het noodlot opnieuw toe. Piastri verloor de achterkant van zijn McLaren bij het uitkomen van bocht drie, waarna Hülkenberg en Colapinto geen kant meer op konden. Het trio verdween in de vangrail, de rode vlag werd gezwaaid en het hele veld moest de pitstraat in.

Piastri loopt wederom deuk op in titelstrijd

Voor Piastri is het opnieuw een pijnlijke tik in de titelstrijd. Na zijn matige resultaat in Mexico raakte hij al de leiding kwijt aan teamgenoot Norris, en deze crash helpt bepaald niet mee. Als Norris de sprintrace in Brazilië weet te winnen, loopt hij mogelijk acht punten uit op de Australiër – een flinke stap richting de wereldtitel.

Max Verstappen kende daarentegen een sterke start. De Red Bull-coureur passeerde Fernando Alonso en klom op naar de vijfde plaats. Door de crash van Piastri schoof de Nederlander zelfs op naar plek vier, waardoor ook hij opnieuw punten kan goedmaken in het kampioenschap.

Check hieronder de crash van Piastri: 

 

Reacties (2)

  • schwantz34

    Posts: 41.288

    Piastri is sinds zijn dubbele crash in Baku mentaal geknakt en zijn zelfvertrouwen (ook in de auto) helemaal kwijtgeraakt, vandaag weer een domme fout door met zijn linker voorwiel op de kletsnatte curb te rijden met deze crash en nog een extra mentale dreun tot gevolg.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 16:16
  • nutstree

    Posts: 610

    Ik heb de race niet gezien, maar het filmpje geeft weer dat 1 rijder recht achter piastri door reed. Waarom crashten dan de andere 2.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 16:18

