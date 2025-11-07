user icon
FIA-stewards laten Hamilton ontsnappen na negeren van gele vlaggen

FIA-stewards laten Hamilton ontsnappen na negeren van gele vlaggen
  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 22:41
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton heeft een rampzalige vrijdag in Sao Paulo achter de rug. De Britse Ferrari-coureur viel af in SQ2 in de sprint kwalificatie, en moest zich ook melden bij de stewards. Hij lijkt geen straf te hebben gekregen, en daarmee eindigt zijn dag niet slechter dan deze al was.

Hamilton hoopte te kunnen schitteren voor de ogen van de Braziliaanse fans, die hem op handen dragen. Hamilton is ereburger van Brazilië, en hij hoopte op het circuit van Interlagos mee te kunnen strijden om de beste posities in de sprint kwalificatie. Al snel bleek dat Ferrari veel minder snel was dan gedacht, en vooral Hamilton had het zwaar.

In het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie moest Hamilton alles op alles zetten om er nog een rondetijd uit te persen. Zijn teamgenoot Charles Leclerc ging echter de mist in, en spinde. Hierdoor werd er met een gele vlag gezwaaid, en leek Hamilton niet van zijn gas te gaan. Hij kon geen rondetijd noteren, maar moest zich wel bij de stewards melden om uit te leggen wat hij had gedaan.

Reprimande

De stewards leken Hamiltons rondetijd te hebben verwijderd, en het daarbij te hebben gelaten. Even later bleek dat Hamilton toch een tik op de vingers had gekregen. Ze hebben hem besloten een driving reprimande te geven, wat weinig consequenties heeft. Het is immers zijn eerste driving reprimande van het jaar.

Wat is de uitleg van Hamilton?

Bij de stewards legde Hamilton uit dat hij de panelen met de dubbele gele vlaggen niet zag toen hij arriveerde in bocht tien, de plek waar Leclerc was gespind. Uit de onboardbeelden van Hamilton bleek volgens de stewards dat het inderdaad zeer lastig te zien was. Daarnaast zou hij zich al focussen op het insturen van de volgende bocht. Na het bestuderen van de beelden kwamen de stewards tot de conclusie dat dit een geldig excuus was.

Waarom krijgt Hamilton een reprimande?

Ze geven echter aan dat het wél een gevaarlijke situatie was, aangezien Leclercs auto stilstond naast de baan. Hamilton gaf toe dat hij zijn teamgenoot zag staan, en dat hij zich realiseerde dat er een gele vlag moest hangen. Hij ging dus van het gas, maar ging niet langzaam genoeg. De stewards wijzen naar besluiten uit het verleden, en delen daarom een reprimande uit.

Reacties (1)

  • schwantz34

    Posts: 41.280

    Joh, dit zag echt niemand aankomen!

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 22:54

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

