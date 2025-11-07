user icon
Marko komt met verklaring na dramatisch resultaat Verstappen

Marko komt met verklaring na dramatisch resultaat Verstappen
  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 21:12
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing kende een rampzalige sprint kwalificatie op het circuit van Interlagos in Brazilië. Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde tijd, en riep tijdens de sessie dat het voelde alsof zijn auto 'kapot' was. Helmut Marko komt nu met een verklaring voor deze beweringen.

Verstappen begon vandaag aan een weekend dat zeer belangrijk is voor zijn jacht op de wereldtitel. Aangezien er dit weekend weer een sprintrace wordt afgewerkt, en er dus veel punten te verdienen zijn, moet hij er direct vol op zitten. In de sprint kwalificatie kreeg hij dat niet voor elkaar, en leken de problemen met de auto zeer groot te zijn.

Verstappen klaagde over de gebruikelijke problemen, en riep zelfs dat hij het idee had dat zijn Red Bull-bolide kapot was. In zijn laatste run in SQ3 noteerde Verstappen nog de snelste tijd in de eerste sector, maar daarna zakte hij in. Hoofdschuddend kwam hij over de streep, en hij kwam niet verder dan de tegenvallende zesde tijd. Zijn titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri kwalificeerden zich als eerste en derde.

Wat is er aan de hand?

Red Bull-adviseur Helmut Marko werd na afloop gevraagd naar de problemen van Verstappen. Gevraagd door Viaplay wat er precies aan de hand was, reageerde hij duidelijk: "Het probleem is dat we niet genoeg grip hadden. In sector twee verloren we vier tienden, en in sector 1 en 3 lagen we een honderdste weg van Norris. Door het parc fermé kunnen we niets doen voor de sprint, maar hopelijk hebben we dan genoeg informatie voor de kwalificatie zodat we de auto kunnen aanpassen."

Red Bull zag de problemen aankomen

Gevraagd of deze situatie uit de lucht kwam vallen, reageert Marko heel eerlijk: "We wisten al dat we waarschijnlijk problemen zouden hebben met de zachte banden. Maar dat het gat zo groot is... Het is best een groot verschil. We hadden niet verwacht dat dit het geval zou zijn, dus het probleem is serieuzer dan we hadden gedacht."

Is er zicht op herstel voor de race?

De vraag is dan hoe groot de impact kan zijn op de race. Als Verstappen daar weer tegen deze problemen aanloopt, wordt het een zwaar weekend. Marko wordt hier ook naar gevraagd: "Of we vertrouwen hebben? Als we het probleem kunnen oplossen, ja. We hebben gehoord dat het morgen kan gaan regenen, dus we hebben niet echt een kans om ons aan te passen. De hoofdrace blijft in ieder geval het belangrijkste."

Leclerc Fan

Posts: 3.950

Dus geen regen afstelling? haha

  • 4
  • 7 nov 2025 - 21:18
Reacties (4)

    • Raye34

      Posts: 1.141

      Leclerc achter Max! haha 🤭🙄

      • + 2
      • 7 nov 2025 - 22:02
    • Snork

      Posts: 22.046

      Geef die Leclerc-fan die vroeger hier idem reageerde als Alonso-fan niet teveel aandacht. Die sneuneus doet het er om. Je zal maar zo’n peutertje zijn….

      • + 4
      • 7 nov 2025 - 22:06
  • Pleen

    Posts: 722

    Ik vind er geen ruk aan die sprint races. Het duurt maar zo een 20 ronden en de punten verdeling alleen is slechts 1 punt verschil met de voorganger of achterligger. Een Piastri gaat er echt geen moeite voor doen om Lando voorbij te gaan omdat een damage control van 1 punt nog te overzien is. Notabene heb je slechts 1 training de kans om je auto optimaal te kunnen afstellen. Ik zie graag dat iedereen de auto in optima forma afgesteld krijgt zodat ze elkaar hard kunnen racen.

    • + 2
    • 7 nov 2025 - 21:32

