Het team van Red Bull Racing kende een rampzalige sprint kwalificatie op het circuit van Interlagos in Brazilië. Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde tijd, en riep tijdens de sessie dat het voelde alsof zijn auto 'kapot' was. Helmut Marko komt nu met een verklaring voor deze beweringen.

Verstappen begon vandaag aan een weekend dat zeer belangrijk is voor zijn jacht op de wereldtitel. Aangezien er dit weekend weer een sprintrace wordt afgewerkt, en er dus veel punten te verdienen zijn, moet hij er direct vol op zitten. In de sprint kwalificatie kreeg hij dat niet voor elkaar, en leken de problemen met de auto zeer groot te zijn.

Verstappen klaagde over de gebruikelijke problemen, en riep zelfs dat hij het idee had dat zijn Red Bull-bolide kapot was. In zijn laatste run in SQ3 noteerde Verstappen nog de snelste tijd in de eerste sector, maar daarna zakte hij in. Hoofdschuddend kwam hij over de streep, en hij kwam niet verder dan de tegenvallende zesde tijd. Zijn titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri kwalificeerden zich als eerste en derde.

Wat is er aan de hand?

Red Bull-adviseur Helmut Marko werd na afloop gevraagd naar de problemen van Verstappen. Gevraagd door Viaplay wat er precies aan de hand was, reageerde hij duidelijk: "Het probleem is dat we niet genoeg grip hadden. In sector twee verloren we vier tienden, en in sector 1 en 3 lagen we een honderdste weg van Norris. Door het parc fermé kunnen we niets doen voor de sprint, maar hopelijk hebben we dan genoeg informatie voor de kwalificatie zodat we de auto kunnen aanpassen."

Red Bull zag de problemen aankomen

Gevraagd of deze situatie uit de lucht kwam vallen, reageert Marko heel eerlijk: "We wisten al dat we waarschijnlijk problemen zouden hebben met de zachte banden. Maar dat het gat zo groot is... Het is best een groot verschil. We hadden niet verwacht dat dit het geval zou zijn, dus het probleem is serieuzer dan we hadden gedacht."

Is er zicht op herstel voor de race?

De vraag is dan hoe groot de impact kan zijn op de race. Als Verstappen daar weer tegen deze problemen aanloopt, wordt het een zwaar weekend. Marko wordt hier ook naar gevraagd: "Of we vertrouwen hebben? Als we het probleem kunnen oplossen, ja. We hebben gehoord dat het morgen kan gaan regenen, dus we hebben niet echt een kans om ons aan te passen. De hoofdrace blijft in ieder geval het belangrijkste."