De Formule 1-coureurs zijn niet blij met de wispelturigheid van de stewards. Ook Lewis Hamilton is van mening dat er snel iets moet veranderen, en hij deelt een waarschuwing uit aan de FIA. Hij stelt zelfs dat verkeerde beslissingen het kampioenschap kunnen beïnvloeden.

Hamilton werd twee weken geleden in Mexico zwaar bestraft na een duel met onder meer Max Verstappen. Hij probeerde zijn positie te verdedigen ten opzichte van Verstappen in de eerste bocht, maar daar gaf hij weinig ruimte. De strijd bleef daarna verder gaan, en een bocht later schoot Hamilton rechtdoor. Hij volgde de instructies van de wedstrijdleiding niet op, en haalde hier een voordeel uit. De stewards waren streng, en deelden een tijdstraf van tien seconden uit.

Bij Hamiltons team Ferrari waren ze niet heel blij met deze beslissing. Hamilton kreeg bijval van andere coureurs, want er gebeurde zeer veel in de eerste bocht. Meerdere coureurs sneden bochten af, maar dat leverde geen straffen op. Sterker nog, de stewards openden in veel gevallen geen onderzoek.

Hamilton ziet grote problemen

In Brazilië laat Hamilton dan ook weten dat er snel iets moet gebeuren. De zevenvoudig wereldkampioen reageerde fel toen hij hiernaar werd gevraagd door de internationale media: "Er is nu helemaal geen duidelijkheid. Ik denk dat dat een groot deel van het probleem is: het gebrek aan transparantie en verantwoording. Er heerst ook een soort geheimzinnigheid over hoe de beslissingen achter de schermen worden genomen. Ik denk dat dat absoluut moet worden aangepakt."

'Beslissingen kunnen titelrace beïnvloeden'

Hamilton heeft in zijn lange loopbaan regelmatig te maken gehad met controversiële beslissingen van de stewards. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is dan ook al tijden kritisch op het gedrag van de FIA, en daar staat hij nog steeds achter.

De Brit stelt dat hij uit ervaring weet wat de gevolgen kunnen zijn van een verkeerde of controversiële beslissing: "Ik weet niet of ze zich realiseren hoe hun beslissingen uiteindelijk iemands loopbaan kunnen sturen. Ze kunnen resultaten in kampioenschappen beïnvloeden, zoals je in het verleden hebt kunnen zien. Er moet daar dus zeker nog werk worden verzet."