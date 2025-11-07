user icon
icon

Hamilton haalt hard uit naar de FIA en eist verbetering

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton haalt hard uit naar de FIA en eist verbetering
  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 17:51
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

De Formule 1-coureurs zijn niet blij met de wispelturigheid van de stewards. Ook Lewis Hamilton is van mening dat er snel iets moet veranderen, en hij deelt een waarschuwing uit aan de FIA. Hij stelt zelfs dat verkeerde beslissingen het kampioenschap kunnen beïnvloeden.

Hamilton werd twee weken geleden in Mexico zwaar bestraft na een duel met onder meer Max Verstappen. Hij probeerde zijn positie te verdedigen ten opzichte van Verstappen in de eerste bocht, maar daar gaf hij weinig ruimte. De strijd bleef daarna verder gaan, en een bocht later schoot Hamilton rechtdoor. Hij volgde de instructies van de wedstrijdleiding niet op, en haalde hier een voordeel uit. De stewards waren streng, en deelden een tijdstraf van tien seconden uit.

Meer over FIA FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 'FIA wil ingrijpende regelwijziging doorvoeren in F1 voor 2026'

'FIA wil ingrijpende regelwijziging doorvoeren in F1 voor 2026'

3 nov

Bij Hamiltons team Ferrari waren ze niet heel blij met deze beslissing. Hamilton kreeg bijval van andere coureurs, want er gebeurde zeer veel in de eerste bocht. Meerdere coureurs sneden bochten af, maar dat leverde geen straffen op. Sterker nog, de stewards openden in veel gevallen geen onderzoek.

Hamilton ziet grote problemen

In Brazilië laat Hamilton dan ook weten dat er snel iets moet gebeuren. De zevenvoudig wereldkampioen reageerde fel toen hij hiernaar werd gevraagd door de internationale media: "Er is nu helemaal geen duidelijkheid. Ik denk dat dat een groot deel van het probleem is: het gebrek aan transparantie en verantwoording. Er heerst ook een soort geheimzinnigheid over hoe de beslissingen achter de schermen worden genomen. Ik denk dat dat absoluut moet worden aangepakt."

'Beslissingen kunnen titelrace beïnvloeden'

Hamilton heeft in zijn lange loopbaan regelmatig te maken gehad met controversiële beslissingen van de stewards. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is dan ook al tijden kritisch op het gedrag van de FIA, en daar staat hij nog steeds achter.

De Brit stelt dat hij uit ervaring weet wat de gevolgen kunnen zijn van een verkeerde of controversiële beslissing: "Ik weet niet of ze zich realiseren hoe hun beslissingen uiteindelijk iemands loopbaan kunnen sturen. Ze kunnen resultaten in kampioenschappen beïnvloeden, zoals je in het verleden hebt kunnen zien. Er moet daar dus zeker nog werk worden verzet."

Wingleader

Posts: 3.346

"Ik weet niet of ze zich realiseren hoe hun beslissingen uiteindelijk iemands loopbaan kunnen sturen." Hamilton heeft in het verleden Albon zijn carrière zeer nadelig beinvloed dor hem een overwinning en een derde plek door zijn neus te boren door de Hamilton move. Linker voorwiel op rechter ach... [Lees verder]

  • 3
  • 7 nov 2025 - 18:24
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Brazilië 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 3.815

    Een gebroken man aan het woord...

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 18:11
  • Wingleader

    Posts: 3.346

    "Ik weet niet of ze zich realiseren hoe hun beslissingen uiteindelijk iemands loopbaan kunnen sturen." Hamilton heeft in het verleden Albon zijn carrière zeer nadelig beinvloed dor hem een overwinning en een derde plek door zijn neus te boren door de Hamilton move. Linker voorwiel op rechter achterwiel. Als Albon deze twee podia niet waren ontnomen had die nog bij RBR gereden.

    • + 3
    • 7 nov 2025 - 18:24
    • zoefroef

      Posts: 1.595

      Als er èèn iemand is die zich niet over moet uitlaten is het deze geit, iemand die veel mensen van de baan heen geramd met weinig straf, misschien met terugwerkende kracht dan maar opleggen, albon is zeker voor.

      • + 1
      • 7 nov 2025 - 18:34
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.069

      Vroeger was het duidelijk en transparant: hamilton kreeg altijd zijn zin

      Dus ik snap wel dat hij nu in de war is

      • + 2
      • 7 nov 2025 - 18:52
  • schwantz34

    Posts: 41.265

    Pleur toch een eind op man! Lewis is toch echt wel de allerlaatste coureur die mot gaan lopen zeiken over de beslissingen van de voornamelijk Britse stewards, want als ze iemand vaak "gematst" hebben door met een drogreden aan te komen kakken om maar geen straf te hoeven uitdelen dan is het wel voor Ham!

    • + 1
    • 7 nov 2025 - 19:17

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.523
  • Podiums 132
  • Grand Prix 228
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar