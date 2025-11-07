Lewis Hamilton heeft voor het eerst gereageerd op de spraakmakende rechtszaak van Felipe Massa tegen de Formule 1. De zaak draait om het seizoen 2008, het jaar waarin Hamilton voor het eerst wereldkampioen werd. De Britse Ferrari-coureur weigert er iets over te zeggen in Brazilië.

Hamilton veroverde in 2008 zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. In de laatste race van het seizoen op het circuit van Interlagos vocht hij met toenmalig Ferrari-coureur Massa om de wereldtitel, en de Braziliaan leek te stunten. Hij won de race, en dacht dat hij wereldkampioen was geworden. Hamilton haalde echter in de laatste bocht Timo Glock in, waardoor de wereldtitel zijn kant op kwam.

Voor Massa was het een enorme teleurstelling, maar hij wist zijn rug te rechten. Toch heeft hij de Formule 1, de FIA en voormalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone nu voor de rechter gesleept over het seizoen 2008. Hamilton heeft zelf niets met deze zaak te maken, want het draait hier om het Crashgate-schandaal.

Wat was de aanleiding van de zaak van Massa?

In 2008 moest Nelson Piquet Jr. met opzet crashen van zijn team Renault in Singapore. Het schandaal kwam een jaar later aan het licht, en als het resultaat zou worden geschrapt, was Massa de kampioen. Ecclestone zorgde een paar jaar geleden voor ophef, door te stellen dat ze al in 2008 van de zaak wisten, maar het in de doofpot hadden gestopt. Dit was dan ook de directe aanleiding voor de rechtszaak die nu in Londen dient.

Hoe kijkt Hamilton naar deze zaak?

In Brazilië kregen de huidige F1-coureurs de kans om voor het eerst te reageren op deze zaak. Hamilton, een hoofdrolspeler in 2008, werd er door de internationale media naar gevraagd. Hij voelde echter niet de noodzaak om uitgebreid te reageren: "Ik heb er geen mening over. Ik ben er helemaal niet mee bezig. Ik lees er ook niets over."

Hamilton stelt overigens dat hij volledig achter de keuze van Massa staat. Volgens de Brit is dit iets wat gewoon mag gebeuren: "Het heeft eigenlijk niets met mij te maken, dus ik probeer me gewoon op mijn eigen weekenden te richten en me op mijn werk te concentreren. En wat de redenen van Felipe ook mogen zijn, ik weet zeker dat hij er volledig achter staat, en dat is ook wat hij moet doen."