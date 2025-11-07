user icon
Hamilton doorbreekt stilte over spraakmakende F1-rechtszaak
  Gepubliceerd op 07 nov 2025 12:09
  • comments 6
  Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton heeft voor het eerst gereageerd op de spraakmakende rechtszaak van Felipe Massa tegen de Formule 1. De zaak draait om het seizoen 2008, het jaar waarin Hamilton voor het eerst wereldkampioen werd. De Britse Ferrari-coureur weigert er iets over te zeggen in Brazilië.

Hamilton veroverde in 2008 zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. In de laatste race van het seizoen op het circuit van Interlagos vocht hij met toenmalig Ferrari-coureur Massa om de wereldtitel, en de Braziliaan leek te stunten. Hij won de race, en dacht dat hij wereldkampioen was geworden. Hamilton haalde echter in de laatste bocht Timo Glock in, waardoor de wereldtitel zijn kant op kwam.

Voor Massa was het een enorme teleurstelling, maar hij wist zijn rug te rechten. Toch heeft hij de Formule 1, de FIA en voormalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone nu voor de rechter gesleept over het seizoen 2008. Hamilton heeft zelf niets met deze zaak te maken, want het draait hier om het Crashgate-schandaal.

Wat was de aanleiding van de zaak van Massa?

In 2008 moest Nelson Piquet Jr. met opzet crashen van zijn team Renault in Singapore. Het schandaal kwam een jaar later aan het licht, en als het resultaat zou worden geschrapt, was Massa de kampioen. Ecclestone zorgde een paar jaar geleden voor ophef, door te stellen dat ze al in 2008 van de zaak wisten, maar het in de doofpot hadden gestopt. Dit was dan ook de directe aanleiding voor de rechtszaak die nu in Londen dient.

Hoe kijkt Hamilton naar deze zaak?

In Brazilië kregen de huidige F1-coureurs de kans om voor het eerst te reageren op deze zaak. Hamilton, een hoofdrolspeler in 2008, werd er door de internationale media naar gevraagd. Hij voelde echter niet de noodzaak om uitgebreid te reageren: "Ik heb er geen mening over. Ik ben er helemaal niet mee bezig. Ik lees er ook niets over."

Hamilton stelt overigens dat hij volledig achter de keuze van Massa staat. Volgens de Brit is dit iets wat gewoon mag gebeuren: "Het heeft eigenlijk niets met mij te maken, dus ik probeer me gewoon op mijn eigen weekenden te richten en me op mijn werk te concentreren. En wat de redenen van Felipe ook mogen zijn, ik weet zeker dat hij er volledig achter staat, en dat is ook wat hij moet doen."

SennaS

Posts: 10.760

of 8 voudig als hij een rechtszaak zou aanspannen tegen de human error van de fia

  • 6
  • 7 nov 2025 - 12:34
Reacties (6)

  • Rimmer

    Posts: 12.964

    Het maakt voor Lewis ook niet uit. Zijn titel blijft gewoon staan. Massa zal nooit F1 kampioen zijn maar wel miljoenen rijker straks. Wat mij betreft mag dat allemaal door Flavio en Pat persoonlijk betaald worden maar dat zal niet gebeuren.

    • + 2
    • 7 nov 2025 - 12:16
  • Brummbär

    Posts: 675

    Aldus 6-voudig wereldkampioen Sir Lewis Hamilton

    • + 4
    • 7 nov 2025 - 12:22
    • SennaS

      Posts: 10.760

      of 8 voudig als hij een rechtszaak zou aanspannen tegen de human error van de fia

      • + 6
      • 7 nov 2025 - 12:34
    • schwantz34

      Posts: 41.259

      Auw, het trauma komt weer bovendrijven!

      • + 4
      • 7 nov 2025 - 12:48
    • koppie toe

      Posts: 4.758

      Wat zal jij een zwaar leven hebben Senna.

      Brigitte Kaandorp heeft er een leuk liedje over geschreven.

      • + 2
      • 7 nov 2025 - 12:51
    • OfficialPradero

      Posts: 1.454

      8 voudig kan niet, gezien het feit dat Masi heeft gehandeld naar wat er in het regelboek stond. Hoe het geschreven stond was op verschillende manieren te interpreteren, en dus was het niet per definitie fout wat hij heeft besloten. Dat hij is ontslagen, is puut door de druk van Mercedes en de Media.

      • + 3
      • 7 nov 2025 - 12:53

