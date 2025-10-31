user icon
Massa gooit Ferrari voor de bus in spraakmakende F1-rechtszaak

Massa gooit Ferrari voor de bus in spraakmakende F1-rechtszaak
  • Gepubliceerd op 31 okt 2025 14:09
  • Door: Bob Plaizier

De geruchtmakende rechtszaak van Felipe Massa tegen de FIA, FOM en Bernie Ecclestone is in volle gang. De Braziliaan eist een flinke som geld, en gooit in de rechtszaal alles op tafel. Zo heeft hij een bijzondere onthulling gedaan over zijn toenmalige werkgever Ferrari.

De zaak in Londen draait om het Crashgate-schandaal. In 2008 crashte Nelson Piquet Jr. met opzet tijdens de Grand Prix van Singapore, waardoor zijn Renault-teamgenoot Fernando Alonso kon winnen. Het schandaal kwam pas een jaar later boven water, waardoor er niets meer aan de uitslag kon worden veranderd. Als het eerder bekend was geworden, dan was de race mogelijk ongeldig verklaard, en was Massa wereldkampioen geworden.

Jarenlang ging het niet meer op het verhaal, maar Bernie Ecclestone veranderde de zaak. In een interview met F1-Insider stelde hij dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley al in 2008 hadden gehoord van het schandaal. Dit zorgde voor woede bij Massa, en hij spande een rechtszaak aan. Hij eist ongeveer 64 miljoen pond, en het gaat er hard aan toe in de rechtbank.

Wat was er aan de hand?

Massa heeft in zijn getuigenverklaring een opmerkelijke onthulling gedaan over zijn toenmalige werkgever Ferrari: "In oktober 2009 vertelde ik aan journalisten dat ik geloofde dat Fernando Alonso wist dat er opzet in het spel was. Toen Ferrari erachter kwam, schreef het GSA (die de contracten voor Ferrari regelden, red.) me op 16 oktober een brief waarin ik werd berispt, omdat ik publiekelijk uitspraken had gedaan over Alonso."

Massa moest een verklaring afleggen

In 2010 waren Massa en Alonso teamgenoten bij Ferrari, en dat maakte het lastig: "Ik kwam er voor mijn ongeluk in juli 2009 achter dat Alonso in het seizoen 2010 voor Ferrari zou rijden. De brief was ondertekend door Ferrari-advocaat Henry Peter. Ferrari stelde vervolgens een verklaring voor me op, maar ik weigerde die verklaring af te leggen. In plaats daarvan zei ik alleen dat het tijd was om naar de toekomst te kijken."

Reacties (4)

  • HarryLam

    Posts: 4.970

    Wat e.e.a met de Piquet crash te maken heeft ontgaat mij ff.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 14:51
    • Rimmer

      Posts: 12.948

      Ben je weer eens lam Harry? Vrijdagmiddborrel?

      Alonso won dankzij de opzettelijke crash van Piquet.
      Dat kwam in 2009 naar buiten waarna Massa aangaf dat hij dacht dat Alonso er ook vanaf moet hebben geweten.
      Aangezien in 2009 al bekend was dat Alonso naar Ferrari zou komen moest Felipe beloven er niet meer over te praten hetgeen hij dan ook niet meer deed. Hij las als verzet dan weer niet de Ferrari verklaring op maar hield het bijde uitspraak: “het is tijd om naar de toekomst kijken”

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 14:58
    • -NRG-

      Posts: 313

      Omdat hij berispt werd door Ferrari omdat hij de uitspraak deed over Alonso. Volgens Massa werd hij dus berispt omdat het Ferrari niet goed uit kwam aangezien Alonso het aankomende seizoen bij Ferrari zou rijden. Daarmee wil hij denk ik bewijzen dat het in de doofpot werd gestopt.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 15:02
    • Paulie

      Posts: 4.844

      en als dank voor Felipe's stilte kreeg hij in '10 een teamorder cadeau "Fernando is faster than you" hihi

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 15:15

