De geruchtmakende rechtszaak van Felipe Massa tegen de FIA, FOM en Bernie Ecclestone is in volle gang. De Braziliaan eist een flinke som geld, en gooit in de rechtszaal alles op tafel. Zo heeft hij een bijzondere onthulling gedaan over zijn toenmalige werkgever Ferrari.

De zaak in Londen draait om het Crashgate-schandaal. In 2008 crashte Nelson Piquet Jr. met opzet tijdens de Grand Prix van Singapore, waardoor zijn Renault-teamgenoot Fernando Alonso kon winnen. Het schandaal kwam pas een jaar later boven water, waardoor er niets meer aan de uitslag kon worden veranderd. Als het eerder bekend was geworden, dan was de race mogelijk ongeldig verklaard, en was Massa wereldkampioen geworden.

Jarenlang ging het niet meer op het verhaal, maar Bernie Ecclestone veranderde de zaak. In een interview met F1-Insider stelde hij dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley al in 2008 hadden gehoord van het schandaal. Dit zorgde voor woede bij Massa, en hij spande een rechtszaak aan. Hij eist ongeveer 64 miljoen pond, en het gaat er hard aan toe in de rechtbank.

Wat was er aan de hand?

Massa heeft in zijn getuigenverklaring een opmerkelijke onthulling gedaan over zijn toenmalige werkgever Ferrari: "In oktober 2009 vertelde ik aan journalisten dat ik geloofde dat Fernando Alonso wist dat er opzet in het spel was. Toen Ferrari erachter kwam, schreef het GSA (die de contracten voor Ferrari regelden, red.) me op 16 oktober een brief waarin ik werd berispt, omdat ik publiekelijk uitspraken had gedaan over Alonso."

Massa moest een verklaring afleggen

In 2010 waren Massa en Alonso teamgenoten bij Ferrari, en dat maakte het lastig: "Ik kwam er voor mijn ongeluk in juli 2009 achter dat Alonso in het seizoen 2010 voor Ferrari zou rijden. De brief was ondertekend door Ferrari-advocaat Henry Peter. Ferrari stelde vervolgens een verklaring voor me op, maar ik weigerde die verklaring af te leggen. In plaats daarvan zei ik alleen dat het tijd was om naar de toekomst te kijken."