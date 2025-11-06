user icon
icon

Red Bull bereidt zich voor op zenuwslopende titelstrijd van Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull bereidt zich voor op zenuwslopende titelstrijd van Verstappen
  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 16:46
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat dit weekend verder met zijn jacht op de wereldtitel in de Formule 1. De Red Bull-coureur kan gaan scoren in Brazilië, en bij zijn team weten ze dat het mogelijk gaat uitdraaien op een strijd tot de laatste race. Helmut Marko lacht dat het voor Red Bull inmiddels een soort routine is geworden.

Verstappen leek lange tijd niet in aanmerking te komen voor titelprolongatie in de Formule 1. Zijn achterstand op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri was zeer groot, maar na de zomerstop wist hij het gat snel te verkleinen. Na drie zeges en een sprintzege heeft hij zijn achterstand op de huidige WK-leider Norris weten te verkleinen tot 36 punten. 

Meer over Red Bull Racing FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Dit weekend wordt er in Brazilië weer een sprintrace verreden, en dat betekent dat Verstappen veel punten kan gaan pakken. Na het weekend op het circuit van Interlagos staan er nog slechts drie raceweekenden op het programma, en dat betekent dat het duel kan doorgaan tot en met de seizoensfinale in Abu Dhabi.

Kan Red Bull de spanning aan?

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich er geen zorgen over dat het duel pas beslist kan worden in Abu Dhabi. Bij Krone Zeitung is Marko er duidelijk over: "We hebben de wereldtitel niet alleen in 2010 in de laatste Grand Prix gewonnen, maar ook in 2012. En in 2021 met Max pas in de allerlaatste ronde van de race. We hebben daar dus een zekere routine in opgebouwd."

Belangrijke financiële strijd

Red Bull is aan het schaken op meerdere borden tegelijk. De Oostenrijkse renstal is namelijk ook nog in gevecht voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Hiervoor moeten ze het opnemen tegen Mercedes en Ferrari.

Marko weet dat dit vanuit een financieel oogpunt zeer belangrijk is: "Er staat nog relatief veel geld op het spel en we staan momenteel op de vierde plaats, slechts tien punten achter de nummer twee. En Yuki Tsunoda zit ook in een opwaartse trend."

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 31.776

    Ongelooflijk vorig jaar als je er nu weer naar kijkt:

    https://x(.)com/F1/status/1986468576958529922

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 17:56

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar