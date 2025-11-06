Red Bull bereidt zich voor op zenuwslopende titelstrijd van Verstappen

Max Verstappen gaat dit weekend verder met zijn jacht op de wereldtitel in de Formule 1. De Red Bull-coureur kan gaan scoren in Brazilië, en bij zijn team weten ze dat het mogelijk gaat uitdraaien op een strijd tot de laatste race. Helmut Marko lacht dat het voor Red Bull inmiddels een soort routine is geworden.

Verstappen leek lange tijd niet in aanmerking te komen voor titelprolongatie in de Formule 1. Zijn achterstand op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri was zeer groot, maar na de zomerstop wist hij het gat snel te verkleinen. Na drie zeges en een sprintzege heeft hij zijn achterstand op de huidige WK-leider Norris weten te verkleinen tot 36 punten.

Dit weekend wordt er in Brazilië weer een sprintrace verreden, en dat betekent dat Verstappen veel punten kan gaan pakken. Na het weekend op het circuit van Interlagos staan er nog slechts drie raceweekenden op het programma, en dat betekent dat het duel kan doorgaan tot en met de seizoensfinale in Abu Dhabi.

Kan Red Bull de spanning aan?

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich er geen zorgen over dat het duel pas beslist kan worden in Abu Dhabi. Bij Krone Zeitung is Marko er duidelijk over: "We hebben de wereldtitel niet alleen in 2010 in de laatste Grand Prix gewonnen, maar ook in 2012. En in 2021 met Max pas in de allerlaatste ronde van de race. We hebben daar dus een zekere routine in opgebouwd."

Belangrijke financiële strijd

Red Bull is aan het schaken op meerdere borden tegelijk. De Oostenrijkse renstal is namelijk ook nog in gevecht voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Hiervoor moeten ze het opnemen tegen Mercedes en Ferrari.

Marko weet dat dit vanuit een financieel oogpunt zeer belangrijk is: "Er staat nog relatief veel geld op het spel en we staan momenteel op de vierde plaats, slechts tien punten achter de nummer twee. En Yuki Tsunoda zit ook in een opwaartse trend."